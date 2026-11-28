Revista Diners Getting your Trinity Audio player ready...

Qué delicia es encontrar un buen restaurante de comida casera. Pero lo verdaderamente sorprendente es encontrar uno de comida casera japonesa. En Chapinero Alto, Bogotá, la chef Erika Masayo Takagi Shirai ha construido en Donburi by Shirai un lugar donde los platos no buscan deslumbrar con técnicas sofisticadas ni presentaciones pretenciosas, sino despertar una sensación mucho más cercana: la de sentarse a comer en casa. Una cocina que reconforta, que tiene memoria y en la que se alcanza a sentir el cariño de quien está detrás de los fogones.

Entrar a Donburi es encontrarse con una idea distinta de la gastronomía japonesa. Durante mucho tiempo, buena parte de los restaurantes de esta cocina en Bogotá han girado alrededor del sushi, los sashimis y el ramen. Aquí, en cambio, la historia comenzó con un tazón de arroz acompañado de proteína y salsa: el donburi, una preparación cotidiana en Japón que todavía tenía mucho por contar en las mesas de la capital.

(Siga leyendo: Italia a la mesa: Incontro, el restaurante que reinventa la tradición en Usaquén)

Donburi by Shirai: un casero japonés en Bogotá

El restaurante abrió sus puertas en agosto de 2023 con una apuesta por el katsu don y el katsusando, dos preparaciones que entonces no eran particularmente conocidas entre los comensales bogotanos. Tres años después, Erika y su socia Maureen Vera decidieron ampliar el repertorio. La nueva carta incorpora tres versiones de ramen, además de makis, kare —el curri japonés— y onigiri. El katsu don, plato insignia de la casa, conserva su lugar central.

La renovación, que representa la cuarta actualización del menú desde su apertura, también responde a una petición recurrente de los clientes: «Nuestros clientes conocidos nos visitaban pensando que teníamos ramen. Decidimos abrir un poco más el menú y responderles», cuenta Erika.

Sin embargo, detrás de esta ampliación hay una intención que va más allá de satisfacer un antojo. La chef lleva años intentando mostrar que la gastronomía japonesa es mucho más extensa que aquello que habitualmente encontramos en las cartas de los restaurantes. En 2018 se aventuró con Shirai Ramen, un proyecto dedicado exclusivamente a esta preparación. Pero las conversaciones con los comensales le hicieron entender que todavía había mucho por descubrir.

(Para saber más: 4 restaurantes colombianos entran a la primera mitad de los mejores 100 restaurantes de Latinoamérica)

Donburi by Shirai: un casero japonés en Bogotá

«Muchas personas relacionan la comida japonesa con el sushi y el sashimi, y piensan que es una gastronomía muy sana, de ese estilo. Pero realmente la comida que comemos a diario en Japón es súper extensa y rica», explica.

En las mesas japonesas también hay pollo, cerdo, res, apanados y preparaciones fritas. No todo es pescado crudo ni platos ligeros. Esa cotidianidad es precisamente la que Erika quiso trasladar a Donburi: una cocina que se parece más a la que se prepara en los hogares japoneses que a la imagen que se ha construido alrededor de sus restaurantes en el extranjero.

Y en esa cocina hay un protagonista que merece especial atención: el arroz. En buena parte de Latinoamérica estamos acostumbrados a entenderlo como un acompañamiento, algo que completa el plato. En Japón, en cambio, ocupa un lugar central. Es la base de la alimentación y tiene una importancia cultural que se refleja en la manera de prepararlo, servirlo y comerlo.

«En Japón el tema del arroz es súper importante. Es algo cultural y le tienen mucho respeto. En la comida japonesa, coreana o china, es la columna vertebral», cuenta Takagi. Por eso, en la nueva carta de Donburi el arroz aparece en distintas preparaciones y no como un simple complemento. Es el hilo conductor de una propuesta que busca acercar al comensal a otra manera de entender la comida asiática.

Donburi by Shirai: un casero japonés en Bogotá

Entre las novedades está el kare, el curri japonés, cuyo recorrido resulta curioso: llegó a Japón desde Europa y, con el paso del tiempo, encontró una identidad propia hasta convertirse en uno de los platos habituales de los hogares japoneses. Su versión se distancia de las preparaciones indias o tailandesas porque es menos picante, más espesa y tiene un punto dulce que proviene, entre otros ingredientes, de la cebolla caramelizada y la manzana rallada. Es una salsa pensada para encontrarse con el arroz japonés, acompañarlo y crear un equilibrio de sabores.

El onigiri también llega cargado de memoria. Se trata de una preparación de arroz blanco moldeado a mano, sazonado con sal, relleno con distintos ingredientes y envuelto en alga nori. En Japón suele estar asociado a las loncheras escolares y a esas escenas domésticas en las que una madre o una abuela prepara algo para que otro se lo lleve. Es una comida sencilla, pero también una forma de cuidado que viaja de una generación a otra.

Quizá por eso, hablar de Donburi termina siendo también una conversación sobre la familia. El nombre del restaurante nació de un recuerdo de Erika: el donburi que su madre preparaba en casa. Esa imagen terminó convirtiéndose en el punto de partida de un proyecto que busca recuperar los sabores de su infancia y mantener vivo el vínculo con sus raíces japonesas. Erika, descendiente de japoneses y nacida en Venezuela, ha encontrado en la cocina una manera de reunir esas memorias con los ingredientes y las posibilidades que ofrece Colombia.

«Para mí Donburi siempre ha sido casa, pero ahora se siente más casa. Se parece más a como yo crecí, a la comida con la que crecí. Creo que no le cambiamos el concepto, sino que ahora está más arraigado a mi sentimiento de hogar», dice. Para ella y su familia, explica, la comida es un asunto de unión, reencuentros, celebraciones y fechas especiales. Una manera de estar juntos.

Y eso se siente cuando uno se sienta a comer allí. Donburi no es un restaurante pretencioso ni busca convertir cada plato en una demostración de técnica. Ir es, más bien, ir a comer casero. Hay algo familiar en la manera en que llegan las preparaciones a la mesa, en sus porciones generosas y en esa sensación de que detrás de cada receta hay alguien que se tomó el tiempo de cocinar pensando en quien va a comerla. Al probar los platos de Erika aparece esa sensación reconfortante de la comida hecha por mamá, ese calor hogareño que a veces uno busca sin saberlo cuando se sienta a la mesa.

Si hay algo que recomendaría pedir sin pensarlo demasiado son los makis. Tienen una cremosidad que envuelve el paladar y unas notas ahumadas que aparecen poco a poco, sin opacar los demás sabores. El arroz aporta ese equilibrio ligeramente dulce y ácido que necesita cada bocado, mientras el nori suma un matiz marino que termina de darle carácter a la preparación. Hay un juego de sensaciones entre la suavidad, la frescura y los sabores más tostados que hace que uno quiera llevarse otro a la boca. Son, quizás, una de las mejores maneras de entender la intención de esta cocina: preparaciones que no necesitan demasiados adornos para encontrar su personalidad.

La carta se construye a partir de productos asiáticos importados y otros locales, una combinación que responde tanto al conocimiento de sus creadoras como a los aliados que han encontrado durante su recorrido gastronómico. La experiencia, además, tiene una condición particular: la mesa no está pensada necesariamente para que cada persona pida un plato y se quede con él. La recomendación de la casa es pedir varias preparaciones y hacerlas circular. Una forma de comer que se relaciona con el concepto japonés del kyōshoku, entendido como el acto de compartir los alimentos y disfrutar la comida en compañía.

En la barra, un shot de bienvenida preparado con sake, destilados de frutas y siropes de frutas y hierbas introduce discretamente al comensal en la experiencia. La coctelería acompaña, pero no busca robarse el protagonismo. Aquí la conversación vuelve una y otra vez al plato.

Donburi by Shirai: un casero japonés en Bogotá

«Queremos que cada bocado sea un abrazo, con sabores reales, hechos con amor, en buena cantidad y a un precio justo», afirma Erika.

En tres años, Donburi ha pasado de presentar en Bogotá preparaciones que necesitaban una explicación a ampliar su carta para recibir a quienes llegan buscando otros sabores japoneses. El ramen ya tiene su lugar, también los makis. Pero el kare y el onigiri permiten asomarse a una cocina menos familiar para el público colombiano, una que no siempre aparece en las fotografías de los restaurantes japoneses.

Al final, quizás esa sea la invitación de Donburi by Shirai: descubrir que Japón también se puede conocer a través de su comida cotidiana, de un arroz preparado con respeto, de una receta heredada o de un plato que recuerda a la cocina de una madre. Porque hay restaurantes a los que uno va a probar algo nuevo y otros a los que, después de comer, le dan ganas de volver. Donburi tiene un poco de los dos.

(Le puede interesar: El cocinero que crea contenido para redes y convence a la gente para crear empresa)