Un torero valenciano decidió cambiar su apellido por Amores y así dio origen al nombre que varias generaciones después llevaría el bisnieto que hoy conocemos como el actor de Palacio, la miniserie de Netflix. Antes de encontrar su camino frente a las cámaras, Camilo Amores quería dedicarse a la dirección y la producción, pero un taller de actuación cambió sus planes. Desde entonces ha construido una carrera en producciones de comedia y drama como Los Briceño, Narcos, El Chapo, Pálpito, Los Billis y La influencer.

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En Palacio, miniserie de ocho capítulos sobre la toma del Palacio de Justicia de noviembre de 1985, interpreta a Jaime «Jimmy» Beltrán, cuya desaparición lleva a su esposa, Pilar Navarrete, a emprender una búsqueda que se prolonga en medio de las dificultades para esclarecer lo ocurrido.

En entrevista con Diners, el actor compartió cómo fue ese acercamiento a la historia de Jimmy, los desafíos de interpretar a una víctima de la toma y su futuro actoral.

Ha contado con papeles en series como Narcos, Los Billis y Palacio, entre otras producciones. ¿Cómo inició su carrera actoral?

Es una gran historia porque nunca quise ser actor. Yo quería ser director o productor porque mi papá trabaja en RCN; bueno, ha trabajado en muchos lugares de televisión, muchas productoras, y me llevaba desde muy pequeño a los sets de rodaje. A mí me encantaba. Desde los 8 años ya sabía que quería dedicarme a esto y que un set de rodaje fuera mi oficina.

Aunque era muy tímido y nunca contemplé que pudiese estar frente a las cámaras. Siempre lo contemplé detrás de ellas. En mi adolescencia fui muy inquieto, un poco rebelde. Recuerdo que una actriz, en un rodaje, le dijo a mi papá que por qué no me metía a un taller de actuación, que eso servía mucho para los niños así como yo, un poquito indisciplinados, un poquito inquietos.

Mi papá me dijo: «Bueno, si igual quieres ser director, estaría chévere que sepas un poco sobre la actuación». Yo respondí: «Bueno, está bien». Me metí a ese taller con mi primer profesor, que fue Mario Jurado, en Casa E. Eso fue en 2012.

El inicio actoral de Amores fue en la serie de 2016 Narcos. Crédito: @camiloamoress

Al principio no entendía nada. Todas las clases de actuación me parecían rarísimas; me parecía que todos estaban locos, que era una cosa muy de brujos. Me resultaba muy raro, era algo distinto a todo lo que había conocido, pero poco a poco me empecé a enamorar del proceso, comencé a tener una conexión espiritual.

Creo que mi primera conexión espiritual fue con el arte. El arte y la cultura fueron lo que me abrió espiritualmente para entender un poco más cómo funcionaba yo como ser humano, cómo funcionaba mi espíritu y mi conexión con la vida.

Ahí me pegué una encarretada que no me di cuenta y, de repente, se me volvió casi una obsesión ser actor. Les dije a mis papás: «Ya no quiero estudiar dirección ni producción. Quiero estudiar actuación, quiero estudiar aquí en Colombia y quiero estudiar en esa escuela». Así empecé. Desde que comencé a estudiar, todo el tiempo tenía ganas de hacer cosas y de empezar a trabajar como actor.

Me creaba obras de teatro con mis amigos o vídeos para YouTube, haciendo cualquier tipo de sketch o de escena. Hacíamos teatro callejero y ahí ya creo que se volvió inevitable decidir que quería dedicarme a esto toda la vida. Igual, después estudié dirección de cine y fotografía. Estudié en la Escuela Nacional de Cine, hice el conservatorio de dirección y estudié en Zona 5, el curso profesional de fotografía.

Ha tenido una carrera con personajes variopintos, en series un poco pensadas alrededor del narcotráfico, como El Chapo, y también en producciones históricas. Como actor joven, ¿cómo se digieren tantos personajes en ese constante cambio entre series violentas, históricas y cómicas?

Disfruto todo tipo de personajes. Me encanta el drama y me encanta la comedia. Creo que el reto que más me pongo como actor es nunca permitir que me encasillen.

Siempre me gusta hacer personajes luminosos, oscuros, divertidos, torpes, inteligentes. Me gusta mucho poder salir de quién soy e irme lo más lejos posible. Entonces, es difícil que encuentres un personaje que se parezca mucho a mí como persona, al actor.

Creo que hay personajes que me gustan más que otros y proyectos que me emocionan más, como Palacio. Creo que son proyectos en donde siento que el entretenimiento pasa a un segundo plano. A mí me parece que la tarea de entretener es un servicio muy generoso que uno, como artista, le puede brindar a la sociedad y creo que es muy necesario.

Sin embargo, cuando entramos en proyectos que tienen una labor más allá del entretenimiento, también de informar, de hacer memoria, de contar las historias que nos han pasado, de tener la valentía de mirarnos en el espejo y ver cómo han sido nuestras historias y las personas que las representan, eso me llena mucho más, incluso que solo hacer reír a veces. O generar un entretenimiento que, igual, me parece tremendamente necesario. Pero mis favoritos siempre son los que apelan a contar una verdad un poco más compleja, más profunda, como lo es Palacio.

¿Cuál es ese personaje que ha marcado su carrera?

Hay un personaje de una novela al que le tengo mucho aprecio porque siento que fue el proyecto que dividió mi historia y mi carrera en dos. Ahí fue donde empecé a tener mucha más visibilidad por parte del público.

Es un proyecto que se llama Los Briceños, una novela, una comedia. Ese proyecto a mí me cambió la vida porque fue el primero en donde siento que me disfruté como actor. Antes lo sufría mucho. Siempre estaba muy angustiado por si iba a salir bien o no, por si era buen actor o no.

Creo que ese fue el proyecto en donde el mismo personaje me dijo: «Relájese, tranquilo. Usted ha hecho mucho por formarse, disfrute». También me vi rodeado de un montón de actores y actrices muy talentosos y de un director que siempre creyó en mí. Todo se dio para que en ese momento creyera por primera vez mucho en mí.

En Palacio se cuentan ciertas parte de la peor crisis de seguridad que vivió el país en la segunda mitad del siglo XX. ¿De qué forma se preparó para interpretar las últimas horas de vida de una persona real, como lo es Jimmy?

Es muy loco porque nunca pensé en eso, pues el personaje nunca está pensando en eso. Es algo que sabemos nosotros desde afuera, pero él, como personaje, nunca está pensando que se va a morir. De hecho, yo lo pensé todo el tiempo con la premisa contraria: él siempre piensa que va a salir.

Nunca piensa que se va a morir. Creo que solo hay una o dos escenas que trabajamos así con el director. Una de las primeras veces fue cuando, interpretando a Jimmy, estaba en una escena que es un momento muy impactante para él: está sacando a la gente de la cafetería y ve cómo matan a una persona enfrente de él. Esa es la primera vez que a mí se me pasa el pensamiento por la cabeza: «Este podría ser yo». Seguramente Jimmy, si vio algo así, pensó: «Uf, este podría ser yo. Si yo hubiera sido el que hubiera caminado esos tres pasos, sería yo el que estaría en el piso».

Sin embargo, es un pensamiento que lo atraviesa y le deja el miedo instalado. Pero él vuelve a salirse de ahí porque está con una mujer embarazada y siente ese llamado, tal vez masculino, de protección. Ella también representaba, de alguna manera, la fragilidad que para él representan sus hijas; es decir, esas mujeres a las que él ha dedicado su vida a cuidar.

Entonces, obviamente, él se pone en un segundo plano porque lo más importante es que ella esté tranquila. Por más de que ya haya sentido el miedo, lo más importante es decirle: «Todo va a estar bien, vamos a salir». Y para eso yo, y Jimmy supongo, tenía que creérselo.

Tenía que realmente creer que iba a salir, que iba a volver a ver a sus hijas. Yo creo que por eso también termina siendo un poco tan conmovedora y dolorosa la historia de Jimmy, porque hasta el último segundo él está pensando que se va a volver a encontrar con sus hijas.

Las producciones audiovisuales que tratan temas históricos suelen convertirse en el referente directo para quienes quieren saber qué pasó. Si bien la miniserie deja un aviso frente a que es entretenimiento, ¿el actor tiene una responsabilidad adicional al retratar un personaje en una de las tragedia como lo fue la toma del Palacio de Justicia?

Sí, bastante. Desde que me escogieron para representar a Jimmy, siempre tuve el peso de saber que había mucho dolor en medio de esta historia y que, sí o sí, era un tema delicado.

Entonces, siempre tuve muy presentes a los familiares y a las personas cercanas de Jimmy, porque yo quería que esas personas, cuando vieran la serie y lo vieran a él, entendieran que obviamente no es él, pero sí pudieran decir: «Ahí está la energía de Jimmy». Ahí está esa esencia, esa luz que él irradiaba y cómo hacía sentir a los demás.

Entonces, sí, digamos que mi personaje representa a las víctimas y a los familiares de las víctimas.

Mi peso no era político ni de ese estilo, sino emocional y de conmemorar. A mí me importaba que esas personas de verdad sintieran que se les había hecho honor. Ya no me importaba tanto si al público le gustaba o no le gustaba. Siempre me va a importar, porque lo hacemos para ellos, pero pasó a un segundo plano. Lo más importante era ese pequeño núcleo que lo conoció y que va a estar muy pendiente de si a su familiar se le hizo honor, si se hizo con respeto, admiración y orgullo por el ser humano que era.

Creo que sí sucedió. Ya he hablado con sus familiares, entonces me quedo muy tranquilo en ese tono y en cuanto a ese aspecto.

Sobre lo otro que decías, que tal vez este sea el primer referente para muchas personas que no conozcan la historia, pues me parece buenísimo. Me parece un gran aporte a la historia, a la memoria y también me parece que abre la conversación.

Esta es una serie que no termina dando ninguna sentencia de nada. Simplemente, después de siete años de investigación de documentos, testimonios, fallos judiciales y todo lo que ha pasado, decide exponer todo eso para que el público también saque sus propias conclusiones y siga investigando, porque hay mucha más investigación que no cupo dentro de la serie.

El actor ha hecho parte de serie como El Chapo, Narcos, Los Billis, Los Birceño y Palacio. Crédito: @adriantambien

Entonces, lo mejor que creo que puede llegar a hacer la serie en este momento es generar la curiosidad y la iniciativa de seguir investigando. Esa es también mi invitación: si ven la serie y es su primer acercamiento al tema, qué bueno que la hayan visto, pero vayan y lean los libros, vayan y vean todos los documentales que hay, síganse informando, porque 41 años después muchas preguntas siguen sin respuesta y a muchas familias se les debe la verdad, la justicia y la reparación.

Creo que el aporte que nosotros, como sociedad, podemos hacer es ese: seguir hablando del tema, seguir poniéndolo sobre la mesa y hacer que sea importante, porque esas personas necesitan que no se olvide. Nada se ha cerrado.

Entonces, para nosotros es importante seguir hablando del tema, seguir instruyéndonos y también conociendo cómo ha sido la historia de nuestro país para tratar de no seguir cometiendo los mismos errores.

Pilar Navarrete, la esposa de Jimmy y una de las caras más conocidas de la lucha por los desaparecidos del Palacio de Justicia, aparece en la serie en una escena muy emotiva, cuando por fin se da un fallo a favor de las víctimas. ¿Cómo fue relacionarse con la persona que conoció a Jimmy?

Fue vital. Creo que, si ella no hubiera sido parte del proceso, tal vez esta historia no estaría llegando tanto a los corazones de las personas, porque ella nos abrió realmente su corazón y su historia y nos contó todo tipo de detalles. Eso hizo que las actuaciones de Natalia Reyes y Mía estuvieran muy llenas de verdad, porque no es nuestra imaginación pintando cómo es algo que hacemos en muchos otros personajes que no han existido.

Acá hay un peso de «esto fue así, nosotros hacíamos esto, estos eran nuestros códigos de amor, este era nuestro lenguaje, el día que pasó esto, esta fue nuestra conversación antes de salir». Todo eso fue un montón de ingredientes que hicieron que nuestros personajes tuvieran mucho peso real.

Entro en un tema que sí es muy personal: a mí se me volvió una creación muy mística, porque todo el tiempo tenía presente a Jimmy, la energía de Jimmy. De alguna manera, también le pedí permiso espiritualmente, energéticamente, y le dije: «Yo también aquí soy tu canal. Si hay algo que por medio de mí quieras dejar plasmado de lo que era tu esencia, algo que no alcanzaste a decir o lo que sea, te presto el servicio de ser tu canal aquí en la Tierra».

También siento que hay muchas escenas de mi personaje que no terminaron quedando completas. Son cosas que siempre pasan: al final se termina escogiendo lo que más funcione para el conjunto y no tanto para lo individual. Hay muchas escenas que al principio me dio duro no ver, porque las extrañaba, quería saber cómo habían quedado. Se resumen en dos o tres miradas mías.

Hay gente que me ha dicho lo que queda en esa mirada. Personas que hicieron parte del proceso de posproducción me han dicho: «Es que la escena era linda, era todo, pero lo que quedaba en esa mirada resumía todo eso».

Ahí empecé a sentir: claro, estaba todo ese peso y todo eso que estábamos alimentando todo el tiempo. La historia del Palacio se nos volvió una fibra que uno ya activaba. Después de tanta investigación, de tanta cercanía con las víctimas y de empatizar tanto con las historias dolorosas que había alrededor, se nos volvió algo que se activaba muy fácil emocionalmente, ¿sabes?

Era algo que conectaba con la historia, por más de que yo no haya nacido en esa época ni haya tenido historias cercanas de víctimas. Es imposible no empatizar y no ponerse en los zapatos de personas inocentes cuyos familiares terminaron sufriendo durante muchos años, sin que fuera justo, porque terminaron en medio de una guerra que no les correspondía.

Una gran actriz colombiana dijo alguna vez que es bueno que se acaben las vacaciones porque significa que hay trabajo. Cuando llegan producciones como Palacio, que reúnen a Netflix y alcanzan gran popularidad, se habla de éxito; sin embargo, la vida del actor es volátil por la naturaleza de la profesión. ¿Cómo se viven esos picos de éxito y las consecuencias frente a lo económica y laboral?

Hay varios aspectos, porque está el económico, que sí o sí es algo tangible y que necesariamente necesitamos, valga la redundancia, para vivir.

Eso sí ha sido un aprendizaje que a uno no le enseñan ni en el colegio, ni en la escuela de actuación ni en ningún lado, sino a las malas. Uno va empezando a ganar plata, de pronto gana la plata que nunca pensó que se iba a ganar y después no tiene trabajo durante un montón de meses. Tienes que hacer rendir esa plata, pero no te han enseñado realmente a ahorrar.

También el estilo de vida de un actor o de alguien que empieza a rozar lo que es ser una figura pública empieza a cambiar. Después ya no tienes con qué sostener económicamente ese nuevo estilo de vida que adquiriste.

Entonces, para mí ha sido todo como surfear y rezar para que ninguna ola me trague. Creo que ya estoy igual, soy joven, pero llevo 12 años siendo actor. En estos 12 años he tenido la escuela de todo ese tipo de cosas que hacen parte del oficio, pero también de lo creativo. Ya me he vuelto mucho mejor ahorrando.

Las pasiones de Amores, fuera de la actuación, reúnen a la fotografía y la escena de producción de audiovisuales. Crédito: @adriantambien

Hago fotografía, por otro lado; entonces me ha servido como un relevo cuando no estoy actuando. También trabajo con las redes a veces. Eso sí me cuesta un poco más, pero cada vez lo hago mejor.

Sobre todo, confío mucho en que todo va a seguir saliendo bien. Todavía no estoy en un momento de poder decir: «Listo, ya la logré, ya estoy en una estabilidad económica que me permite incluso rechazar proyectos, que eso sería fantástico». Porque a veces no todo lo que uno hace está alineado con lo que creativamente quisiera decir.

En cuanto al ego, es mucho más interesante la conversación porque a mí me pasó, por ejemplo, que en mi primer personaje me nominaron a un India Catalina como mejor actor antagónico. Fue mi primer personaje y no me nominaron, por ejemplo, como actor revelación, que tal vez hubiera tenido más oportunidades. Yo, sin saber nada, teniendo 18 años, dije: «Ah, no, ya. Ya lo logré. En la escuela sí me decían que yo era medio buen actor, yo creo que sí. De aquí en adelante seguramente voy es para arriba».

Después de esa nominación, tres managers se estaban peleando por querer representarme. Un año antes yo había estado detrás de todos los managers y ninguno me había parado bolas. Entonces dije: «No, listo. Ya me fui con toda». Conseguí mi manager y duré un año y medio sin volver a trabajar.

Ahí llegó la primera cachetada de realismo, de entender lo cruel que puede llegar a ser la industria y lo complicado que puede ser el camino.

Analizo todas esas cosas y no cambiaría nada. Siento que todo eso lo tenía que vivir porque también me hizo ser un mejor ser humano. Tal vez, si a mí todo se me hubiera estallado muy joven, no hubiera tenido el peso para estar siempre enraizado y entender que todo en esta carrera y en la vida, tal vez en general, son momentos. Todo es efímero y así como hoy puedes estar acá, mañana puedes estar allá. Lo que uno más tiene que hacer es aterrizarse en el presente.

Un gran amigo y colega, que desde muy chiquito me dice: «No se crea ni lo bueno ni lo malo. No se crea nada de lo que le dicen. Simplemente, disfrútese el poder tener la posibilidad de seguir siendo actor hoy, en el presente, y cada vez volverse mejor actor». Esto es un servicio, un servicio generoso. Lo quiero ver así porque, de alguna manera, así tiene propósito para mí.

Algunos sueñan con irse a Hollywood, otros con hacer series familiares, otros con mirar a las tablas y algunos con saltar a la producción. ¿Cuáles son sus expectativas para los próximos años?

Saltar a poder crear mi propia voz para contar historias. Es decir, yo quiero dirigir. Escribí una película y ahorita estoy en el proceso de sacar adelante mi ópera prima como director.

Ese es el camino que se viene en los próximos años: hacer mis películas. Como actor agradezco mucho la oportunidad creativa que tengo de retratar seres humanos en todo tipo de historias, pero me quedo corto. Hay algo en mí que quiere contar sus historias, que quiere decir las cosas que tiene que decir.

Sobre todo, sueño mucho. Antes soñaba más grande y ahora creo que sueño más concreto. Antes, en el idilio creativo, uno piensa que con el arte puede cambiar el mundo y tiene esa pretensión de «yo quiero cambiar el mundo». Es muy bonito. Yo creo que es un motor muy bonito.

Sin embargo, la percepción de cambiar el mundo para uno es algo muy grande y yo creo que, con los años, empieza a ver que cambiar el mundo puede ser mucho más sencillo y darse en actos mucho menos grandilocuentes, por decirlo así.

A mí me encantaría que la gente se cuestione. Me parece muy chévere lo que está generando Palacio: que las personas se hagan preguntas.

Ya no me interesa decirle a la gente «las cosas son así» o imponer mi punto de vista sobre el mundo y los seres humanos, sino decir: «Estas son las cosas que yo opino», pero siempre hacer un llamado al cuestionamiento; a que la gente se cuestione quién es, por qué hace lo que hace o por qué no hace las cosas que quiere hacer; cómo se relaciona con el mundo, con lo político, con el medioambiente y con los otros seres humanos.

Ese creo que es mi sueño más narcisista del momento: poder llegar a generar preguntas en los seres humanos a través del cine.

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