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Desde que leyó el primer capítulo de la novela Matate, amor, de Ariana Harwicz, la actriz argentina Érica Rivas sintió que quería llevar esa historia al teatro.

Me recliné sobre la hierba entre árboles caídos y el sol que calienta la palma de mi mano me dio la impresión de llevar un cuchillo con el que iba a desangrarme de un corte ágil en la yugular.

De esta manera inicia la novela de la escritora argentina, en la que una mujer trata de sobrellevar la maternidad en una tierra que no es la suya. Y no es una visión romantizada de la maternidad, con lo que se genera una experiencia literaria que, para Rivas, fue alucinante.

“A mí me parece que es muy inteligente poner una extranjera de verdad en la campiña francesa. Por eso se llama Matate, con el acento poético en la segunda A, en argentino, ¿no? Porque es una argentina que está ahí y nadie la comprende”, explica la actriz argentina Érica Rivas.

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Además de su carrera en la televisión y el cine de su país, actuando en películas como Relatos salvajes y La cordillera, Rivas ha forjado una destacada trayectoria escénica. Hacia 2018, la actriz se unió a otro icónico de la escena porteña, la actriz y directora Marilú Marini, para llevar a escena, en formato de unipersonal, esa novela de verso caótico, fragmentado e impredecible con la que Harwicz inauguró su ‘Trilogía de la pasión’.

Marini ha navegado con éxito las aguas de los unipersonales; por ejemplo, en el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá de 2018 presentó su conmovedor monólogo Todas las canciones de amor. Y Matate, amor, por su parte, conquistó la atención de leyendas como Martin Scorsese, quien produjo la adaptación cinematográfica que se estrenó el año pasado, dirigida por Lynne Ramsay y protagonizada por Jennifer Lawrence, en compañía de Robert Pattinson. En la película, la protagonista no es una extranjera, sino que se va a vivir con su pareja a una remota zona rural de Estados Unidos.

Rivas habló con Diners sobre la versión escénica de Matate, amor, que se presentará en la sala Delia Zapata del Centro Nacional de las Artes, de Bogotá, el viernes 27 y el sábado 28 de noviembre.

Teniendo en cuenta la escritura tan distintiva de Harwicz, ¿cómo fue el proceso para llevar ese verbo a escena?

Fue un trabajo muy arduo, que hicimos con Marilú Marini. Íbamos haciendo como podas del texto, estuvimos tratando de llegar al hueso, con muchísimo dolor de sacar capítulos que eran hilarantes, muy, muy geniales de la novela, pero bueno, nosotras decidimos sacar todo lo que era, digamos, más poético, más literario, y dejar la acción, lo que es el teatro.

Y, bueno, quedó muy, muy podado del original; es la misma historia, pero resumida, para decirlo de alguna manera. El texto es mucho más frondoso, se tendría que hacer una obra de ocho horas para hacerlo entero.

Y fue Ariana Harwicz la que la contactó a usted para llevar la novela al teatro…

Sí, sí, sí. Ariana sabía que yo estaba interesada en hacerlo y, después, viste cómo son las cosas, llamaron a otra actriz y, cuando me enteré, dije: ‘Ay, qué lástima’. Encontrar un texto así para mí es importante, un texto que siento así tan profundamente. Y bueno, cuando me contactó de nuevo fue una felicidad enorme y yo tengo mucho respeto por las escritoras; mi mamá es licenciada en letras, tenemos a la literatura un lugar de genuflexión, te diría casi. Con ese respeto tan grande, esa admiración tan grande, yo vuelvo a leer a Ariana y me sigue maravillando.

Rivas junto a la directora de la obra, Marilú Marini. Foto Alejandra López

Marilú Marini dijo que ‘Matate, amor’ se trata de una mujer que se está buscando a sí misma. ¿Usted cree que al final se encuentra?

Mirá, yo creo que sí, yo creo que se encuentra en ese bosque de palabras, de literatura; es un lugar inmersivo, ya no existe una realidad que no sea eso, que no sea ese bosque, el de ella, el de su interior. Y eso es algo muy hermoso para contar, una mujer que persigue su deseo de ser otra cosa que no sea solamente una mujer, ni una mamá, ni una argentina, incluso ni una escritora solamente. Va más allá, es una mujer que es también un animal, un animal también de la literatura, mitológico casi, porque también es esa metáfora de retirarse del mundo real y meterse en el mundo de la literatura.

Y ahí empieza toda una cosa que nosotras con Marilú desarrollamos bastante en el dispositivo de la obra, que tiene que ver con esto del desdoblar la obra de teatro en sí: la actriz como actriz, la actriz como persona, la actriz como escritora, la actriz como el personaje, la actriz como la autora, como si fueran muchos cuerpos en un mismo cuerpo. Eso habla mucho de la salida de la angustia del mundo a un espacio artístico, que no está acabado ni es solamente gozoso, tiene sus vericuetos, sus angustias, sus terribles problemáticas. Es otro mundo que no es tan difícil, tan áspero y tan horrendo para los personajes de Ariana, que en casi todas las novelas son estas extranjeras que vagan por el mundo y que tienen relaciones políticamente incorrectas con sus familiares.

El monólogo se estrenó en un momento en el que las manifestaciones contra la violencia de género encontraron mucha fuerza e incluso conquistas en términos de derechos. Ahora, ha cambiado políticamente el mundo y hay movimientos que han puesto en peligro ese avance. ¿Cómo cree que dialoga ‘Matate, amor’ con este tiempo?

Yo siempre digo que esto que armamos es la verdadera oposición a los gobiernos de ultraderecha, más allá de que, por supuesto, hay referencias en la ultraderecha que son también mujeres, pero ya sabemos que el patriarcado también se sostiene con las mujeres. No es que el patriarcado esté solo en los hombres y las mujeres estemos afuera de eso.

Ese recrudecimiento también se dio por el avance que hemos tenido en este sentido, porque también la lucha, para decirlo de alguna manera, feminista no abarca solamente el bienestar de las mujeres. Y esto es lo que incomoda (…) Acá en Argentina yo no puedo hacer oídos sordos a todos los movimientos de mujeres y unas de las que más nos representan son las Madres de Plaza de Mayo, y yo diría que puedo encontrar agrupaciones similares en casi todos los países. Y hay muchos hombres que se quieren cuestionar también la masculinidad, los privilegios, necesitan hacerlo porque ven la injusticia, no solamente porque, como dicen, todos tenemos una madre, una abuela, sino por sí mismos.

El movimiento feminista quiere que no exista la opresión y se va ampliando; entonces, claro, le tienen miedo porque somos muchísimas, muchísimas. Obviamente, nos van a querer sacar todo y, para mí, cada derecho conseguido hay que seguir marchando para seguir sosteniéndolo siempre. No se puede dar por sentado, nunca.

En términos de energía, ¿qué significa cada función para usted? ¿Cómo entra y sale del escenario?

Yo necesito tres horas para entrar y más o menos tres horas para salir; a veces me quedo más tiempo. Me preparo como una monja, como una novicia o como una persona que tiene que ser una competidora de alto rendimiento. Primero, a mí me gusta mucho actuar y eso es fundamental. No es que voy a hacer la obra sacándomela de encima. No, no, no. Mi compromiso es muy hondo. Lo hago por mí misma, porque me gusta mucho hacerlo, porque siento que haciéndolo amplío mi capacidad de amor, de bondad, para con personas que no son iguales a mí, también.

El personaje no soy yo, entonces al corporizar a una mujer como ella, que muchas veces digo que es una maldita, mala, malísima, por otro lado la entiendo, pero siento que me arrasa. Físicamente también es muy comprometido, entonces tengo toda la semana preparación de distintas áreas, tanto de la voz como del cuerpo. Y bueno, siento que es eso, como una especie de sesión espiritista.

Rivas estrenó este monólogo en 2018. Foto Alejandra López

¿Qué le pareció la película que protagonizó Jennifer Lawrence?

Bueno, viste que las obras de arte se pueden entender de distintas maneras; cada persona es un mundo en la comprensión de hasta una misma frase. Para mí, por ejemplo, la extranjería es fundamental en la novela, gravita de una manera muy honda; entonces, no tomar en cuenta esa parte es un corte tan profundo que divide aguas… Por ejemplo, esta obra no sé si yo la podría hacer si fuera inglesa, francesa, alemana; tiene que ser una mujer de un mundo que está siendo oprimido.

A mí Lawrence me parece una actriz maravillosa y ahí está increíble, todos están increíbles, pero, claro, hay algo de la comprensión de la extranjería de esta parte del mundo que yo sé que en Colombia van a entender perfecto lo que digo, pero no sé si me van a entender de la misma manera desde esos países, que son los países opresores, los países conquistadores.

Y otra cosa que también me parece importante recalcar es que ella no es una mujer psicótica. No es la historia de una mujer loca. Es la historia de una mujer que puede llegar a tener rasgos, como cualquier persona si uno la mira con un poco de atención, de problemas mentales. Justamente se trata de eso, de cómo nos han hospitalizado, medicado y señalado a las mujeres; somos como el estandarte de los problemas, digamos, mentales. Nos fueron llevando para ese lado cuando en realidad es lo más normal sufrir una especie de angustia muy grande después de haber tenido un bebé; hasta pasa químicamente. Para mí es importante sacarle ese peso al personaje.

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