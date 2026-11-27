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El pajareo

Son las seis de la mañana y el concierto ya comenzó. Abro la ventana y trato de percibir el canto del chirigüe azafranado, también conocido como canario coronado o gorrión azafrán, un pájaro amarillo con leves tintes naranja en la cara y verde oliva en alas y cola; el débil llamado de la más esquiva tángara azulada o azulejo, o el gorjeo del tirano melancólico, mejor conocido como sirirí común, que suena dulce y cercano, y tiene la cabeza gris, el buche amarillo y las alas marrones.

Busco en el celular la aplicación Merlin Bird ID y comienzo a grabar. Una por una van apareciendo las aves que se detectan en las cercanías, más de diez especies, de acuerdo con el registro en la pantalla. La app, creada por el Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell (Cornell Lab of Ornithology), identifica casi en forma instantánea cada especie por su canto y proporciona su foto y una breve descripción. Estos registros se recopilan en la base de datos en línea eBird, que contiene más de 2.000 millones de registros de observación de aves.

Cardinalis phoeniceus

Esto mismo hacen a diario miles de observadores de aves o pajareros en el mundo, que en mayo de cada año se unen para ver, escuchar y registrar aves. En la más reciente jornada de lo que se conoce como Global Big Day, organizado por el Cornell Lab, se documentaron más de 8.000 especies en un solo día —un nuevo récord mundial—, y de ese total, 1.566 se registraron en Colombia, que volvió a ocupar el primer lugar mundial, superando a Perú, Brasil, Ecuador y Venezuela, en ese orden.

No es un secreto que nuestro país es el paraíso de las aves, con casi 2.000 especies, cuya vida transcurre en este territorio tropical atravesado por la cordillera de los Andes y sus tres ramales, que son asiento de diversidad de hábitats, al igual que valles entre montañas y costas en el océano Pacífico y el mar Caribe.

Ara militaris

Colombia alberga cerca del 20 % de las especies de aves del planeta, incluidas 200 migratorias, 155 amenazadas y 87 endémicas —que no están en ninguna otra parte—, más de la mitad de las cuales se consideran especies con problemas de conservación, de acuerdo con Audubon Américas, el programa internacional de la National Audubon Society, entidad que trabaja para proteger las aves durante todo su ciclo de vida.

“Colombia tiene el privilegio de ser el país con mayor diversidad de aves del planeta, una riqueza extraordinaria que forma parte de nuestra identidad natural y cultural. En los últimos años hemos visto un creciente interés por las aves, impulsado por la ciencia ciudadana, la educación ambiental, el auge del aviturismo y una mayor conciencia ambiental a escala global. Todo esto ha permitido que más personas descubran y valoren la diversidad de aves y los ecosistemas que las sostienen”, asegura la bióloga Noemí Moreno, gerente técnica para América Latina y el Caribe de la National Audubon Society.

Jacana jacana

La bióloga advierte que el reto es transformar ese interés en una cultura de conservación más amplia y profunda. “Aunque cada vez más personas reconocen el valor estético o turístico de las aves, aún es necesario fortalecer la comprensión de su papel en los ecosistemas, en las comunidades y en nuestro bienestar, y lograr que ese conocimiento llegue a todos los rincones del país”.

Los guías

Uno de los motivos que llevaron a Daniel Escobar Arbeláez a dedicar su vida a proteger los ecosistemas, y particularmente las aves, fue su amor por un cedro rosado sembrado en un predio de su casa, que sus abuelos querían tumbar para aprovechar la madera. Él cuenta que ese árbol era su amigo y confidente, y que no descansó hasta hacerlos desistir de la idea; desde ese momento, Daniel decidió que lo suyo era el conocimiento y protección de hábitats. Años después, creó al lado de su esposa la reserva La Semilla, en Pijao (Quindío), donde además de recibir a todos los interesados en pajarear, imparten clases de educación ambiental y realizan periódicamente sembratón de árboles en todo el departamento.

Escobar dice que quienes más se apasionan por las aves son aquellos que han tenido una educación ambiental previa, “los que entienden que no todos los pájaros son amarillos y que hay variaciones. Por ejemplo, si el ave tiene una línea o mancha encima del ojo que simula una ceja (superciliar), puede ser una especie distinta a otra. En la naturaleza, los detalles son los que marcan la diferencia”, explica.

Si bien después de la pandemia este administrador de empresas agropecuarias ha visto crecer el número de visitantes que vienen de otras partes del país, los que más llegan a la reserva son extranjeros. “Ellos son los que más valoran nuestros paisajes”, asegura.

Trogon violaceus

Su consejo para los que están incursionando en el pajareo es que no escatimen en la inversión inicial que deben hacer, “porque los buenos equipos realmente marcan la diferencia: binoculares y grabadora de cantos de sonidos”. Aunque al comienzo el observador se puede abrumar por la cantidad de información o por no saber los nombres de los pájaros ni en español ni en latín, lo clave, a su juicio, es “que vean sus comportamientos, cómo se mueven, de qué se alimentan, y entiendan que los pájaros no están solos, necesitan un ecosistema para vivir, y esto es clave para protegerlos”.

Paraíso para pajareros

“Colombia es campeón en riqueza de aves, más que cualquier otro país del mundo”, explica Natalia Ocampo Peñuela, ecóloga conservacionista y profesora de la Universidad de California en Santa Cruz (UC Santa Cruz), que enfoca su trabajo en proteger la biodiversidad de las aves. Su interés por ellas surgió a raíz de un colibrí llamado Heliangelus exortis, que habita en las montañas de Manizales. “En 2004 fui a un curso de observación de aves allá y al ver este colibrí me enamoré de las aves y nunca volví a estudiar nada más”, dice Ocampo, cuya ave preferida es la tángara multicolor (Chlorocryssa nitidissima), “por ser endémica de Colombia y tener una belleza absolutamente surreal”.

Andigena hypoglauca

Junto con otros investigadores de la UC Santa Cruz, la ecóloga lideró un estudio en el que se analizaron los cambios en la actividad de observación de aves en Colombia y se concluyó que este ha sido el país donde más ha crecido el aviturismo en los últimos años, ya que para 2022 había 40 veces más turistas que en 2010.

En el estudio se evaluaron las posibles explicaciones de este auge y se encontró que las variables que más influyen en el ámbito global son el nivel de desarrollo humano del país, la riqueza en materia de aves y las condiciones de seguridad y clima político.

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“Todo indica que la alta riqueza de Colombia invita a observadores de todo el mundo a llegar en multitud a ver sus aves, a pesar de no tener altos niveles de desarrollo o paz, según los índices medidos”, explica Ocampo. Agrega que existen otros factores que no se consideraron en el estudio, pero que también pueden afectar el número de avituristas, como la proximidad de Colombia a Estados Unidos —de donde proviene más del 50 % de observadores que visitan el país— y la facilidad que tienen los extranjeros de entrar sin visa al territorio nacional.

Gallaria rucapilla

La otra razón es el “voz a voz”. “Algo muy importante es que los avituristas casi siempre regresan a visitar otras regiones, y les cuentan a sus amigos que es un lugar seguro y hermoso”, acota Ocampo.

Lugares recomendados para el avistamiento

¿Quiere pajarear en el país? Un grupo de aliados conservacionistas —Audubon, Patrimonio Natural y la Asociación Calidris, con el apoyo de Usaid—, en alianza con el gobierno de Colombia, desarrollaron las rutas de avistamiento en cuatro de las principales regiones del país.

Cada ruta cuenta con una red de guías y operadores profesionales capacitados para acompañar la observación, con sitios claves para el avistamiento, como parques nacionales, reservas privadas, al igual que pequeñas empresas y servicios de apoyo para pajareros extremos y aficionados. Todo esto con una premisa general: la conservación de hábitats y especies y el mejoramiento de los ingresos de las comunidades locales al generar nuevos empleos.

Brotogeris jugularis

Estos son los principales lugares para el avistamiento

Ruta del Caribe colombiano

Es la primera Área Importante para la Conservación de las Aves y forma parte de la sierra nevada de Santa Marta en la parte oriental, donde abundan los bosques secos tropicales y se han encontrado más de 210 especies de aves, como el paujil de pico azul, la guacamaya verde, el cardenal guajiro y el azulejo glauco.

Esta reserva de casi 7.000 hectáreas de ecosistema húmedo, lagunas y bosques secos es el hábitat de 185 especies de aves, el 80 % de las cuales son migratorias. Los reyes del lugar son los flamencos del Caribe o rojos, que en el caso del macho son rosados. También se encuentran guacharacas, colibríes y garzas blancas, entre otras especies.

Myioborus flavivertex

Esta zona, identificada como el sitio más importante del planeta para la biodiversidad amenazada y endémica, alberga más de 600 especies de aves, incluidas 19 endémicas. Se destacan el quetzal dorado, las pavas maraqueras, la rosita canora y el frutero pechidorado. También hay tángaras, colibríes y clorofonias verdiazules.

Considerada como el santo grial para los observadores de aves. En sus páramos se encuentran cuatro especies endémicas: colibrí, chamicero, gorrión montés y tapaculo de Perijá.

Gallaria rufocinerea

La infraestructura turística de esta parte del país, que incluye los tres departamentos del Eje Cafetero, está bien consolidada y es uno de los destinos predilectos para los pajareros. Entre los sitios recomendados se encuentran:

Este municipio caldense alberga la Reserva Natural Bellavista, que, de acuerdo con Audubon, es región de aves endémicas. Sobresalen el torito dorsiblanco, la piranga hormiguera sombría y el carpintero bonito.

Aquí las aves locales surcan grandes altitudes. Entre ellas se encuentran el colibrí del Ruiz, especie endémica, y otras especies como remolinera piquigruesa, canastero estriado, tijereta andina, águila mora y, con mucha suerte, el cóndor andino.

Sarcoramphus papa

Lo que hace única esta reserva natural y forestal son los tororois o comprapanes, de los que se han registrado nueve especies. Son aves muy difíciles de ver por lo escurridizas, ya que por lo general se escuchan pero no se ven.

Esta antigua finca pertenece a la misma familia que la ha habitado y administrado durante más de cuarenta años, y cuya labor de restauración permitió que las aves regresaran. Convertida en albergue de avistamiento y ubicada a once kilómetros de Manizales, es tierra de colibríes y tángaras, que acuden a los bebederos de néctar y comederos de fruta, así como cuna del tinamú chico, que le da el nombre al lugar.

Al lado del Parque Nacional Natural Tatamá, entre los departamentos de Chocó, Valle del Cauca y Risaralda, se encuentra este albergue ecológico, famoso porque en sus instalaciones se grabó uno de los episodios del programa 60 minutos, que conduce el presentador Anderson Cooper. Es uno de los destinos de pajareo más importantes de Colombia, con cerca de 460 especies registradas y una gran variedad de aves codiciadas, como la tángara del Tatamá o cachaquito de anillos dorados, una de las más buscadas por su colorido plumaje, el pinzón oliváceo, el solitario negro y el corretroncos barbiblanco.

Otros sitios idóneos para el avistamiento son Finca Romelia y Ecoparque Los Alcázares Arenillo en Caldas; Salento, Rancho California, Jardín Botánico del Quindío (Calarcá) y hacer el tour Jardines de Pijao en Quindío, y en Risaralda el Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya, Mistrató, Apía, Pueblo Rico y el Jardín Botánico de la Universidad Tecnológica de Pereira.

Pteroglossus torquatus

Ruta de los Andes suroccidentales

En el suroccidente de Colombia, los paisajes se elevan desde los manglares del Pacífico hasta fincas, bosques y laderas selváticas que conforman el hábitat para más de mil especies de aves. Sin embargo, la mitad de las aves endémicas de la región se encuentran en declive.

Este corregimiento alberga más de 542 especies de aves. Se destacan el barranquero andino, trogón enmascarado, hojarasquero ocráceo y titira enmascarado.

Se trata del humedal más grande del Valle del Cauca, donde se han registrado casi 400 especies, entre las que sobresalen aruco, gallito de ciénaga, ibis de cuello gamuza, garza morena y martín pescador amazónico.

Valle del río Pance

Ubicado en el costado oriental del Parque Nacional Natural Farallones, es un bosque primario donde se encuentran especies como gallito de roca andino, batará crestibarreado, tororoi escamado, hormiguero inmaculado, solitario andino y los endémicos guacharaca colombiana y carpinterito grisáceo.

Euphoria cyanocephala

Localizado en la cordillera Central, a 40 km de Popayán, es rico en especies como tapaculo negruzco, corretroncos perlado, chamicero cejiblanco, gorrión montés cabeciblanco y reinita citrina.

Otros destinos en Cauca que, de acuerdo con el Instituto Humboldt, es el departamento que cuenta con el mayor número de aves, son Bosque Leguaro, en el municipio de Coconuco, donde viven el perico paramuno, el cachudito o torito piquinegro y la tángara crestirrufa, y la hacienda Versalles, en Patía, donde se destacan la tortolita azulada y el cuclillo de pico oscuro.

Y en Nariño, el segundo departamento del país más rico en aves, se destacan la Reserva La Planada, considerada como uno de los mejores sitios para avistamiento del país, con 300 especies, entre las que sobresale el tucán de montaña pico plateado.

Esta travesía explora los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Huila, ricos en pavas, pijuíes y tángaras. Al descender hacia el valle del río Magdalena, los bosques secos albergan bucos, jacamares y hormigueros, y en la cordillera Central, por encima de Ibagué, los bosques de niebla son hábitat de colibríes, tororois y tángaras de montaña. En el páramo andino se encuentra el colibrí barbudito verde, un ave emblemática de este territorio.

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