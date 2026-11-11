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Victoria Hernández: “Interpretar a una madre que pierde a su hijo es una responsabilidad enorme”
Foto: cortesía Juan David Escobar
noviembre 11, 2026
Música y Teatro

Victoria Hernández: “Interpretar a una madre que pierde a su hijo es una responsabilidad enorme”

La reconocida actriz y maestra de actuación respondió el tradicional Cuestionario Diners a propósito de su conmovedor protagónico en la adaptación teatral de Lo que no tiene nombre, basada en el libro de Piedad Bonnett.
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Victoria Hernández acaba de conmover al público bogotano con su interpretación de una madre que pierde a su hijo en la temporada de Lo que no tiene nombre. Para la apasionada y directa actriz, asumir el dolor ajeno nunca es fácil, pero llevarlo a las tablas exige una empatía absoluta. En esta edición del Cuestionario Diners, la maestra de actores revela su lado más humano y reflexiona sobre el miedo intacto que aún siente antes de salir a escena, la inmensa responsabilidad social del arte y el poder transformador de la maternidad.

Victoria hernández
Victoria Hernández: “Interpretar a una madre que pierde a su hijo es una responsabilidad enorme”

Cuando leí Lo que no tiene nombre, sentí…

Que estaba frente a una declaración de amor de un valor inconmensurable. No pude parar de leer hasta que acabé el libro.

Interpretar a una madre que pierde a su hijo significó…

Una responsabilidad enorme. Cómo no excederse, cómo no quedarse corto, cómo representar a todas las madres y, al mismo tiempo, honrar a esa madre que es la autora del libro.

La primera obra de teatro en la que actué fue…

La maestra, de Enrique Buenaventura. Yo era la Muerte # 7.

Actuar en teatro me llena de…

Vida; le da sentido a mi oficio. 

Antes de entrar al escenario, todavía siento…

Mucho miedo, el mismo de hace cuarenta y tantos años; incluso tal vez más.

El personaje con el que más me identifico es…

Creo que sigue siendo Carol Cutrere, de Orfeo desciende, de Tennessee Williams.

La lección más importante que quiero dejarles a mis estudiantes es…

Que entiendan la responsabilidad social que significa ser artista; no es un acto de vanidad, es un compromiso humanitario.

El rasgo principal de la actuación nacional…

La frescura y nuestro particular sentido del humor.

Mi obra favorita del teatro colombiano es…

Son dos: Manda patibularia, de La Candelaria, y Labio de liebre, de Petra. 

Victoria Hernández se arrepiente de…

Haber perdido tanto tiempo buscando agradar y ser aprobada.

La canción que más escucho es…

Son dos también: Construcción, de Chico Buarque, y Sonido bestial, de Richie Ray y Bobby Cruz. Últimamente, escucho mucho a mujeres como La Muchacha.

Mi mayor inspiración…

Lo que pasa a mi alrededor, el doloroso absurdo de la guerra en el mundo, pero especialmente en mi país. 

El principal rasgo de mi carácter…

Directa y apasionada.

La experiencia que me cambió la vida…

Ser madre.

Mi héroe de la vida real es…

Mi hijo. 

(Continúe leyendo: El lado más íntimo de Juanita Molina: las confesiones de la actriz detrás de Meme Buendía)

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