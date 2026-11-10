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La publicación del ranking de las 200 Mejores Canciones de Rock del Siglo XXI, elaborado por la revista Rolling Stone, permitió observar la diversificación de un género que ha tomado caminos distintos a la estética glam de los años 80 o al impulso punk de los 90. Aunque la lista estuvo compuesta casi en su totalidad por canciones de lírica anglosajona, la música en español consiguió cuatro lugares, todos para artistas latinoamericanos: Juanes, Natalia Lafourcade, Maná y Café Tacvba. Las piezas recorren distintas aproximaciones al rock, desde el pop alternativo hasta las baladas y las melodías que han acompañado a varias generaciones de oyentes.

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El listado también reunió nombres de diferentes momentos y escenas de la música internacional. Beyoncé, Lady Gaga y Taylor Swift aparecen junto a bandas emblemáticas como The Rolling Stones, Weezer y Sum 41; también figuran Foo Fighters, David Bowie y The Killers. El primer puesto del listado que congrega lo mejor del rock en los primeros 26 años del siglo, y nuevo milenio, fue para Maps, canción de 2003 del grupo Yeah Yeah Yeahs, del cual fue destacado el contraste entre la energía habitual del trío neoyorquino y la interpretación vulnerable de Karen O, acompañada por la guitarra de Nick Zinner, en una de las canciones más reconocidas de su repertorio.

Es por ti, de Juanes

En 2002, Juan Esteban Aristizábal Vásquez, mejor conocido como Juanes, publicó Es por ti como segundo sencillo de Un día normal, su segundo trabajo discográfico de estudio en solitario. La canción, escrita e interpretada por el músico colombiano y producida junto a Gustavo Santaolalla, llegó después de que dejara Ekhymosis, la banda de metal con la que comenzó su carrera, y encontrara en el pop rock un camino propio. El tema reúne algunas de las características que definieron esa etapa: melodías de guitarra envolventes, una voz cercana y una visión optimista del amor.

El reconocimiento también llegó en los Grammy Latinos. En la cuarta edición de los galardones que premian a la música de la región, celebrada en 2003, la melodía del antioqueño obtuvo dos premios: Mejor Canción del Año y Grabación del Año. El pasado 22 de octubre, en sus redes sociales, Juanes recordó que escribió el tema 25 años atrás en el estudio del apartamento donde vivía en Bogotá. Ahora, la revista estadounidense The Rollings Stones lo ubicó en el puesto 192 de su selección de las 200 mejores canciones de rock del siglo XXI.

En los 2000, de Natalia Lafourcade

La adolescencia, las expectativas amorosas y las referencias de la cultura popular mexicana de comienzos de siglo se cruzan en En el 2000, la canción con la que Natalia Lafourcade se dio a conocer en 2002. En su letra aparecen Gael García Bernal, actor mexicano conocido por películas como Amores perros y Y tu mamá también, y Ricky Martin, cantante puertorriqueño que alcanzó reconocimiento internacional por su participación en el grupo Menudo. Ambos nombres hacen parte de las referencias de una joven que, entre humor y desencanto, expresa sus expectativas sobre el amor y la vida adulta en el nuevo milenio. El tema fue lanzado como segundo sencillo de su álbum debut y combina pop y rock alternativo.

En 2025, Rolling Stone ya había incluido el tema de la mexicana en su lista de las 100 grandes canciones en español del siglo XXI, donde ocupó el puesto 50. En esta nueva selección, dedicada a la diversidad del rock del siglo XXI, llegó al lugar 98. La revista destacó la ironía de sus observaciones sobre la adolescencia y el crecimiento, así como la manera en que la canción anticipó la trayectoria de Lafourcade, quien más adelante exploraría las raíces sonoras de México.

Mariposa Traicionera, de Maná

Al sonar la voz de Fher Olvera, la melodía y lírica de Mariposa traicionera convierte el desamor en una despedida cargada de reproches. La canción, escrita por el vocalista de Maná, forma parte de Revolución de amor, el sexto álbum de estudio de la banda mexicana, publicado en 2002. Con una balada de influencias mariachi, maracas y clave, el grupo construye la historia de una relación marcada por la infidelidad, los celos y el intento de dejar atrás a alguien que va de boca en boca.

En 2021, Maná llevó la composición de nuevo al estudio para grabarla junto al también mexicano Alejandro Fernández. La canción, que había debutado en Billboard Hot Latin Tracks en abril de 2003 y permaneció 13 semanas en la lista, también fue incluida en el puesto 73 de las 100 grandes canciones en español del siglo XXI que Rolling Stone publicó en 2025. En su nuevo listado de rock, la revista la ubicó en la posición 80.

Eres, de Café Tacvba

En el repertorio de Café Tacvba, acostumbrado a cruzar el rock con sonidos norteños, huapangos y boleros, Eres tomó otro camino: una canción de amor directa, sin los cambios de registro que caracterizan buena parte de la música del grupo mexicano. La pieza fue escrita por Emmanuel del Real, conocido como Meme, tecladista de la banda, quien también asumió la voz principal en esta grabación; hecho que fue destacado en su momento, ya que uno de los mayores éxitos de agrupación no quedó en manos de Rubén Albarrán, su vocalista habitual, sino de otro de sus integrantes.

Del álbum Cuatro Caminos sale el sencillo Eres, el cual es la canción en español mejor posicionada en el ranking de las 200 Mejores Canciones de Rock del siglo XXI hecho por The Rolling Stones. Crédtio: Universal Music Group de México.

Incluida en Cuatro caminos, álbum de 2003, fue el tercer sencillo del álbum y contó con la producción de Gustavo Santaolalla. La composición llegó al puesto 38 de Latin Pop Songs de Billboard y ganó el Grammy Latino a Mejor Canción de Rock en 2004. También recibió nominaciones a Canción del Año y Mejor Video Musical. El vídeo musical, dirigido por Rogelio Sikander, obtuvo el premio a Mejor Video del Año en los MTV Video Music Awards Latinoamérica de ese mismo año. La historia del audiovisual transcurre en un salón de clases y sigue a un estudiante que expresa su enamoramiento a través de dibujos, sin llegar a declarárselo a la joven que le gusta.

En la entrevista con Javier Paniagua, publicada en el canal de YouTube del productor musical el 12 de mayo de 2024, recordó cómo les presentó varias canciones a Gustavo Santaolalla y Aníbal Kerpel durante un viaje en automóvil. «Fue un momento muy especial. Gustavo y Aníbal me estaban llevando, dando raite al hotel. Les dije que quería mostrarles unas canciones en las que estaba trabajando», comentó.

Bajo la posición 63, la composición del grupo originario de Ciudad Satélite, en el Estado de México, se convirtió en la canción en español mejor ubicada en el listado de las 200 mejores canciones de rock del siglo XXI de la revista estadounidense. Hace una año, el tema ya había ocupado el tercer lugar de la selección de las 100 grandes canciones en español del siglo XXI.

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