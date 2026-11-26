Más allá de los clásicos de Navidad que se repiten hasta el cansancio en diciembre, entre los que siempre aparecen opciones familiares, como Mi pobre angelito, ¡Qué bello es vivir! y El grinch, o El apartamento, para quienes prefieren algo más dramático, o incluso Duro de matar, para los aficionados a la acción, cada año se estrenan varias producciones que se desarrollan o celebran esta temporada.

Ya está en cartelera, por ejemplo, una nueva versión de una de las historias sobre las que más se escucha en esta época del año. Se trata de Ebenezer, en la que Johnny Depp hace el papel de Ebenezer Scrooge, el anciano avaro que protagoniza Cuento de Navidad, el clásico del escritor británico Charles Dickens.

La cinta es dirigida por Ti West, quien usualmente trabaja en el género del horror con películas como Pearl y X, y además representa el regreso de Depp como protagonista de una producción de esta talla tras su controversial batalla legal con su exesposa Amber Heard.

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En esa línea de reinterpretaciones de personajes icónicos se ubica también la segunda parte de Noche sin paz, que se estrenará en salas de cine el 3 de diciembre y en la que David Harbour interpreta de nuevo a un Santa Claus que cambió los regalos por armas letales.

Tras caer en la lista negra de la Navidad, y despojado de sus poderes, este violento Santa Claus ahora trabaja en un centro comercial de New Jersey, en donde se enfrentará a los enemigos que quieren matarlo. Más allá de su tono, la cinta tiene un destacado reparto con intérpretes como Kristen Bell, quien hace el papel de la señora Claus; Jared Harris, uno de los protagonistas de la miniserie Chernobyl de HBO Max, y Joe Pantoliano, quien ha actuado en películas como Memento y The Matrix.

Otra de las estrellas que se sumará a estos estrenos es el actor austriaco Arnold Schwarzenegger, el inolvidable Terminator. Schwarzenegger, quien desarrolló su propia carrera política e incluso fue gobernador del estado de California, también se vestirá de Santa Claus, o Papá Noel, como le solemos decir en Colombia, en la película Misión bolsa mágica, que se estrenará el 2 de diciembre en Prime Video.

En esta cinta, en la que también actúa Alan Ritchson, protagonista de la serie Ritcher, un duende rebelde, al que no le cae tan bien Santa, decide robar la icónica bolsa roja en la que se guardan los regalos. Para recuperar la bolsa y salvar la Navidad, Santa recluta a un ladrón de su lista de niños malos, que será encarnado por Ritchson.

Otro género infaltable en esta temporada son las comedias románticas. En esa línea, la gran apuesta de Netflix es la película Guarding Stars (Cómo proteger a una estrella), que se estrenará el 18 de noviembre y tendrá como protagonistas a Leighton Meester y Jared Padalecki.

Meester hace el papel de la guardaespaldas Hannah Brooks, quien, en pleno diciembre, debe garantizar la seguridad de la estrella de cine Jack Stapleton, encarnado por Padalecki.

Netflix ya estrenó curiosidades como La razón de estar contigo: Una Navidad perfecta, protagonizada por actores como Dennis Quaid, Milo Ventimiglia y Thomas Haden Church. Inspirada en la novela de W. Bruce Cameron, la historia se cuenta a través de la perspectiva del perro Winstead, cuyo dueño, Sander Goss (Dennis Quaid), cayó en la amargura tras la muerte de su esposa.

La razón de estar contigo: Una Navidad perfecta es protagonizada por Dennis Quaid.

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