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La relación entre James Bond y los automóviles de lujo ha sido una de las constantes de la franquicia desde que Sean Connery condujo un Aston Martin DB5 en la cinta de 1964 Goldfinger. A lo largo de seis décadas, los vehículos que acompañan al espía británico han funcionado tanto para las persecuciones como para construir toda la esencia del personaje en un vaivén entre potencia, tecnología, carisma inglés, así como una predilección por modelos que difícilmente pasan inadvertidos.

Ahora, con el londinense Robert Pattinson al frente de una nueva etapa cinematográfica del espía, la elección de su próximo vehículo abre la posibilidad de recuperar algunos clásicos de marca británica o apostar por modelos contemporáneos que lleven el lujo, misterio y la velocidad a otro nivel.

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Si bien todavía no se conocen los automóviles que aparecerán en las próximas películas, Aston Martin cuenta con una colección de modelos que podrían encajar con el perfil de este nuevo 007, desde deportivos de los años ochenta con transmisión manual hasta superdeportivos híbridos capaces de superar los mil caballos de potencia. La historia de Bond también demuestra que su medio de transporte predilecto no siempre ha sido Aston Martin: Bentley, Lotus, Toyota y Ford, entre otros fabricantes, han formado parte de las aventuras del agente.

Aston Martin V8 Vantage

El Aston Martin V8 Vantage de principios de los años ochenta podría ser una elección para recuperar la estética de los primeros años de Timothy Dalton como James Bond. Con un diseño que combina la elegancia de un deportivo británico con rasgos de los muscle cars estadounidenses, este modelo incorpora un motor V8 de 5,3 litros y 380 caballos de potencia, acompañado de una transmisión manual de cinco velocidades. En su momento, alcanzaba los 274 kilómetros por hora y aceleraba de cero a cien en poco más de cinco segundos.

Crédito: Aston Martin.

Su regreso también tendría un componente nostálgico. El V8 Vantage apareció en The Living Daylights, la primera película de Dalton como 007, con dispositivos que incluían cohetes, púas para los neumáticos, láseres y un sistema de autodestrucción. En No Time to Die, Aston Martin recuperó una versión de este automóvil como guiño a aquella película. Para Pattinson, conducirlo significaría volver a un modelo que combina la mecánica tradicional con el imaginario tecnológico del espía.

Aston Martin Valour

Fabricado para conmemorar los 110 años de Aston Martin, el Valour es uno de los deportivos más exclusivos de la marca, con una producción limitada a 110 unidades. Su diseño recupera líneas de los modelos de los años setenta, mientras que bajo el capó incorpora un motor V12 biturbo de 5,2 litros que desarrolla 715 caballos de potencia. Puede acelerar de cero a cien kilómetros por hora en 3,5 segundos y alcanzar los 320 kilómetros por hora.

Crédito: Aston Martin Valour fue creado para celebrar el 110.º aniversario de la marca.

Su principal atractivo, sin embargo, está en la transmisión manual de seis velocidades, una característica cada vez menos habitual en los automóviles de alto rendimiento. En una franquicia que ha asociado sus vehículos con dispositivos de última generación, el Valour permitiría que el nuevo Bond apostara por la conducción y la potencia mecánica, sin necesidad de recurrir a un automóvil futurista para protagonizar una persecución.

Aston Martin Valhalla Spider

El vehículo representaría una faceta distinta del nuevo 007: la de un agente que conduce un superdeportivo con tecnología híbrida enchufable. El modelo combina un motor V8 biturbo de cuatro litros con tres motores eléctricos para desarrollar 1.079 caballos de potencia. Acelera de cero a cien kilómetros por hora en 2,5 segundos, alcanza los 350 kilómetros por hora y genera más de 600 kilos de carga aerodinámica a 240 kilómetros por hora.

Crédito: Aston Martin.

Su carrocería descapotable y su arquitectura de motor central lo alejan de los Gran Turismo tradicionales de Aston Martin. El Valhalla también apareció anunciado para No Time to Die, aunque el modelo propuesto para esta nueva etapa sería su versión Spider. Si la franquicia busca acompañar a Pattinson con un automóvil que represente la evolución tecnológica de los deportivos británicos, este sería uno de los candidatos más llamativos.

Rolls-Royce Ghost Series II

Aunque Rolls-Royce no ha sido una de las marcas más presentes en las películas de James Bond, el Ghost Series II podría encajar con la personalidad que Robert Pattinson aporte al agente secreto. Frente a los deportivos que han protagonizado persecuciones y escenas de acción, esta berlina británica apuesta por un lujo discreto, una conducción centrada en el confort y una tecnología que privilegia la experiencia a bordo sin llamar demasiado la atención. Una elección que acompañaría la llegada de un Bond con una identidad renovada, lejos de la ostentación de algunos de sus antecesores.

El modelo ha sido reconnocido por el nulo sonido de su motor. Crédito: Shutterstock / Wongsakorn 2468.

El Ghost Series II, presentado en 2024 como una actualización del modelo de segunda generación, conserva un motor V12 biturbo de 6,7 litros que desarrolla 563 caballos de potencia, asociado a una transmisión automática de ocho velocidades y tracción en las cuatro ruedas. Entre sus novedades están el sistema de infoentretenimiento Spirit, pantallas para los pasajeros traseros, un sistema de sonido de 18 altavoces y mejoras en el aislamiento acústico de la cabina.

Su interior también ofrece materiales como madera de fresno teñida de gris y un tejido de rayón elaborado a partir de bambú, además de distintas opciones de personalización. Un automóvil que, en lugar de imponerse por el ruido del motor o los dispositivos de combate, podría acompañar a Bond en desplazamientos donde el lujo se manifiesta en la discreción.

Los anteriores vehículos de James Bond

El Aston Martin DB5 de Goldfinger es probablemente el automóvil más reconocible de la franquicia. Sean Connery condujo este equipado, para la película, con placas giratorias, ametralladoras detrás de los indicadores delanteros, un escudo antibalas trasero, dispensador de aceite, cortina de humo y asiento expulsor. El modelo regresó en varias entregas posteriores, entre ellas Thunderball, GoldenEye, Tomorrow Never Dies, Casino Royale, Skyfall, Spectre y No Time to Die. En la novela original de Goldfinger, Bond conducía un DB Mark III, pero los productores optaron por el DB5, un modelo más reciente para el rodaje en ese momento.

La relación con Aston Martin continuó en la pelícual de 1969 On Her Majesty’s Secret Service, protagonizada por George Lazenby, quien condujo un DBS con un rifle telescópico oculto en la guantera. Después de una larga ausencia, la marca regresó con Timothy Dalton en The Living Daylightsen 1987, cuando el V8 Vantage Volante incorporó cohetes, láseres, púas para las ruedas y un sistema de propulsión adicional. Pierce Brosnan también condujo un Aston Martin V12 Vanquish en el largometraje de 2002 Die Another Day, que incluía camuflaje adaptativo, misiles y ametralladoras.

Con Daniel Craig, los automóviles volvieron a tener un papel central en las persecuciones. En Casino Royale, de 2006, el DBS V12 llevaba un desfibrilador y un kit médico, además de un compartimento para una pistola Walther P99 con silenciador. En Spectre, 2015, Aston Martin fabricó diez unidades del DB10, ocho para la película y dos para promoción; el vehículo terminó hundido en el río Tíber durante una persecución en Roma. Para No Time to Die, de 2021, la marca recuperó el DB5, el V8 Vantage y el DBS Superleggera, mientras que Nomi, interpretada por Lashana Lynch, condujo este último modelo con Bond como pasajero.

Sin embargo, la historia de 007 no se limita a los automóviles de Aston Martin. En 1962, con Dr. No, Sean Connery condujo un Sunbeam Alpine Series II; mientras que en You Only Live Twice, Bond viajó como pasajero en un Toyota 2000GT descapotable conducido por Aki; por su parte, Roger Moore protagonizó una de las escenas más recordadas de The Spy Who Loved Me, del 77, a bordo del Lotus Esprit S1, que se transformaba en un submarino.

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