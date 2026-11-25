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Desde el estruendo vibrante de los estadios de rock y la revolución del girl power en el pop, hasta la intimidad absoluta que solo puede lograr un violonchelo clásico. Navegar por las recomendaciones musicales de este mes es hacer un viaje por la historia sonora de las últimas décadas. Descubra los detalles detrás de estas tres producciones que demuestran que, sin importar el género, los grandes artistas siempre encuentran la manera de reinventarse.

U2

Carnaval de la luz

Island Records

Recomendaciones musicales: el regreso de U2, la antología de las Spice Girls y el tributo a Philip Glass

Hace 50 años, Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen se conocieron en el Mount Temple Comprehensive School, en el norte de Dublín. Con la amistad, vino la música, o quizá al revés. Y con la música, los premios, los discos y una de las bandas más emblemáticas del rock en el mundo: U2.

Carnaval de la luz es su decimosexto álbum de estudio y, al mismo tiempo, la celebración de su medio siglo de historia. Con un título en español que les hace un guiño a los carnavales latinoamericanos que anteceden la Cuaresma, U2 decide celebrar lo bueno del mundo en vez de preocuparse por lo malo. Son doce canciones llenas de guitarras estridentes, baterías vibrantes y melodías cuidadosas, que recuerdan la esencia de sus inicios, pero con el sonido maduro que construyeron a través de cada disco. Cuenta, además, con Rosalía, la reciente fallecida Dolly Parton, Martin Garrix y Brian Eno como artistas invitados.

Camille Thomas

Philip Glass for cello

Deutsche Grammophon

Recomendaciones musicales: el regreso de U2, la antología de las Spice Girls y el tributo a Philip Glass

Pese a que jamás se ha reconocido como minimalista, es imposible hablar de minimalismo musical sin mencionar a Philip Glass. Es una corriente desarrollada a partir de 1960 que aboga por lo simple, la repetición como mantra y el todo como un proceso. La suma de momentos sencillos para crear una gran obra.

Glass ha compuesto óperas, música para piano, percusión, orquesta y cine, pero sus trabajos para violonchelo son, quizá, los que construyen atmósferas más íntimas y personales. Philip Glass for cello es un álbum con la violonchelista francesa Camille Thomas, la Orquesta Filarmónica de Bruselas y el director Oscar Jockel. Dentro del repertorio hay arreglos de sus estudios, piezas sinfónicas y bandas sonoras como The Hours y The Truman Show.

The Singles Collection

Universal Music

Recomendaciones musicales: el regreso de U2, la antología de las Spice Girls y el tributo a Philip Glass

Hace treinta años, una girl band (banda de chicas) revolucionó el mercado del pop adolescente. Lo que hasta entonces era un territorio de bandas masculinas destinadas a enamorar públicos femeninos, se transformó en un espacio de mujeres para mujeres. Ya no se trataba de ser el amor platónico de una chica, sino su referente.

Eran cinco integrantes con personalidades distintas (la explosiva, la atlética, la extravagante, la tierna y la sofisticada) que, apoyadas en la consigna “Girl power”, convirtieron cada sencillo en un himno bailable. Wannabe, Say You’ll Be There, 2 become 1, Spice Up Your Life, Stop… Todas ocuparon los primeros puestos de reproducción en el Reino Unido y las recopiló Universal Music en catorce discos conmemorativos que integran The Singles Collection. Incluye, además, cuatro canciones inéditas para los más fanáticos.

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