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La deportividad y la electrificación ya no tienen por qué transitar por caminos separados. Esa es la premisa con la que Audi presenta en Colombia el nuevo RS 5, un modelo que marca un punto de inflexión en la historia de Audi Sport: es el primer híbrido enchufable de alto desempeño desarrollado por esta división de la marca alemana.

Presentado durante el Salón Internacional del Automóvil de Bogotá, el nuevo RS 5 llega en dos carrocerías, Sedán y Avant, con una propuesta que busca conservar las sensaciones propias de un deportivo de altas prestaciones y, al mismo tiempo, incorporar las posibilidades de la movilidad eléctrica. No se trata simplemente de sumar un motor eléctrico a uno de combustión, sino de encontrar una nueva manera de entender el desempeño.

Bajo el capó trabaja un motor V6 2.9 TFSI biturbo que entrega hasta 503 caballos de potencia y 600 Nm de torque. A este se suma un propulsor eléctrico de hasta 94 hp y 460 Nm. La combinación alcanza una potencia conjunta de 630 hp y 825 Nm de torque, cifras que le permiten acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 3,6 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 285 km/h.

Pero hay otro dato que explica mejor la transformación de este deportivo: su batería de iones de litio de 25,9 kWh le permite recorrer hasta 83 kilómetros en modo completamente eléctrico, según el ciclo de homologación WLTP. Esto significa que puede afrontar buena parte de los desplazamientos urbanos sin recurrir al motor de combustión y reservar la respuesta de sus dos sistemas de propulsión para cuando las condiciones de conducción lo exijan. La recarga completa de la batería toma aproximadamente 2,7 horas mediante corriente alterna.

Una nueva interpretación de la tracción quattro

Uno de los desarrollos más interesantes del RS 5 está en su sistema de tracción integral quattro con Dynamic Torque Control. Se trata del primer sistema de torque vectoring electromecánico del mundo incorporado en un vehículo de producción, una tecnología que permite distribuir activamente la fuerza entre las ruedas traseras de acuerdo con las condiciones de conducción.

Fotografía exterior dinámica del Audi RS 5 en verde Bedford metalizado, vista trasera en tres cuartos.

El sistema recalcula esa distribución cada cinco milisegundos, con el propósito de mejorar la agilidad, la estabilidad y la precisión al tomar una curva o acelerar a su salida. La tecnología trabaja en conjunto con una transmisión Tiptronic de ocho velocidades, dirección progresiva asistida eléctricamente y una suspensión deportiva RS con amortiguadores de doble válvula.

El conductor también puede intervenir en el comportamiento del vehículo mediante Audi Drive Select, que ofrece diferentes configuraciones, entre ellas tres modos específicos RS. De esta manera, el automóvil puede adaptar su respuesta a una conducción que privilegie el confort o a otra en la que se busque aprovechar sus capacidades deportivas.

Una carrocería que anuncia sus intenciones

El diseño exterior conserva los rasgos característicos de Audi Sport, aunque incorpora elementos que distinguen a esta generación. La carrocería es cerca de nueve centímetros más ancha que la del Audi A5, una diferencia que se aprecia especialmente en los guardabarros ensanchados y en sus proporciones más musculosas.

Fotografía estática exterior del Audi RS 5 en verde Bedford metalizado, vista trasera en tres cuartos.

En el frontal sobresale la parrilla Singleframe tridimensional con diseño de panal, acompañada por faros Matrix LED oscurecidos. En la parte posterior, los grupos ópticos OLED digitales y el sistema de escape RS, con dos salidas ovaladas dobles en negro mate, completan una silueta que no necesita demasiadas explicaciones para dejar claro su carácter.

Las dos versiones disponibles tienen personalidades distintas. El Sedán apuesta por una apariencia más elegante y deportiva, mientras que el Avant combina las prestaciones de la familia RS con una carrocería de mayor versatilidad. Ambas incorporan rines de 21 pulgadas en Oro Neodimio Mate y neumáticos de medida 285/30.

Por dentro, el ambiente deportivo convive con elementos de confort y tecnología. Los asientos delanteros deportivos Plus cuentan con ventilación, calefacción y ajuste eléctrico, mientras que el asiento del conductor incorpora memoria y función de masaje. El volante deportivo de tres radios, los detalles en aluminio y la iluminación ambiental multicolor refuerzan la identidad del habitáculo.

La experiencia digital gira alrededor del sistema MMI Experience Plus, con una pantalla panorámica OLED de 14,5 pulgadas y un Audi Virtual Cockpit de 11,9 pulgadas. El acompañante dispone de una pantalla adicional de 10,9 pulgadas y el conductor cuenta con un Head-up Display. A esto se suma un sistema de sonido Bang & Olufsen de 810 vatios y 16 altavoces.

El respaldo de una nueva etapa

La tecnología también se extiende a los sistemas de asistencia y seguridad. El RS 5 incorpora nueve airbags, control de crucero adaptativo con función de parada, asistente de frenada de emergencia, mantenimiento de carril y cámaras de entorno con visualización 3D, entre otros elementos.

Audi RS 5 Sedán en verde Bedford, fotografía exterior en movimiento, toma trasera durante un derrape dinámico.

Fabricado en Neckarsulm, Alemania, el nuevo modelo representa un capítulo importante para Audi Sport. Su llegada a Colombia no solo recupera uno de los nombres emblemáticos de la tradición deportiva de la marca, sino que introduce una tecnología de propulsión que busca demostrar que el rendimiento y la electrificación pueden complementarse.

En paralelo con este lanzamiento, Audi Colombia anunció que ampliará la garantía de todo su portafolio a cinco años o 100.000 kilómetros. El nuevo RS 5 estará disponible en las versiones Sedán quattro PHEV y Avant quattro PHEV, ambas con un precio de $599.900.000.

(Para saber más: Relanzamiento del Audi Q7 S line híbrido: tecnología y elegancia redefinidas)