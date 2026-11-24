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Bajo el concepto de premiar a los mejores establecimientos gastronómicos de la región, 50 Mejores Restaurantes de Latinoamérica, presentó la selección de los puestos 51 al 100 2026, en la que Colombia consiguió cuatro lugares, la misma cantidad que en la edición anterior. La lista muestra también cambios en la representación nacional: uno de los restaurantes que había figurado en 2025 salió de esta franja y otro se incorporó. El resultado más destacado del país fue el puesto 56, mientras que el resto de sus representantes completó la presencia colombiana en esta parte del escalafón.

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En los extremos de la selección aparecen dos propuestas que muestran distintas maneras de trabajar la cocina de la región. En el puesto 51 quedó un restaurante de San José, Costa Rica, cuyo equipo combina formación culinaria en México, herencia asiática e investigación gastronómica a través de un laboratorio propio. En el 100 figura Óga, de Asunción, Paraguay, con una propuesta de cocina paraguaya contemporánea y no tradicional, un menú de temporada y nuevas interpretaciones de los ingredientes y sabores del país.

El listado de 2026 también permite observar los movimientos de un año a otro; por ejemplo, Sambombi Bistró Local, ubicado en Medellín, que había ocupado el puesto 98 en 2025, no aparece en esta edición.

Oda, en el puesto 78

La biodiversidad colombiana llega a la mesa de Oda a través de ingredientes que provienen de huertas urbanas, pequeños productores y proveedores locales. En Bogotá, el restaurante ha construido una propuesta alrededor de la cocina de producto consciente, con preparaciones que trabajan sabores del país mediante técnicas de alta cocina internacional. Esa relación con el origen de los alimentos también se refleja en sus decisiones de abastecimiento: a finales de 2025, el 70 por ciento de sus proveedores eran micro o pequeños productores, muchos de ellos vinculados a huertas ubicadas a menos de un kilómetro del restaurante.

Oda trabaja con ingredientes de distintas regiones del país y los incorpora a una carta que cambia según la disponibilidad de los productos y las temporadas. Crédito: Oda.

Este trabajo le valió el Sustainable Restaurant Award 2025 de 50 Mejores Restaurantes de Latinoamérica, reconocimiento que destaca las prácticas de responsabilidad ambiental y social de los establecimientos de la región. Ese mismo año ocupó el puesto 76. En el caso de Oda, estas acciones incluyen una alianza con el Jardín Botánico de Bogotá para incorporar frutas, vegetales y especies nativas en sus menús; una carta con más del 50 por ciento de preparaciones vegetarianas y el aprovechamiento integral de ingredientes en el 64 por ciento de sus platos. También desarrolla iniciativas con comunidades y proveedores, entre ellas proyectos que respaldan a más de 400 artesanos locales.

En su carta, esa filosofía se traduce en platos que conectan ingredientes de distintas regiones con preparaciones de la casa. La trucha de Duitama, por ejemplo, se sirve con gnocchis, anisillo y alioli de mandarina; el cordero de Boyacá se acompaña de frijol guajiro, remolacha, cebolla tokyo y pan brioche, mientras que la sobrebarriga del Meta llega con hogao, productos del campo y oreja de perro. Entre los fuertes, los precios van aproximadamente de $78.000 a $198.000, según la preparación.

Debora, en la posición 74

La propuesta de Débora parte de una idea: contar Bogotá a través de sus sabores, su historia y su diversidad cultural. Su menú de ocho momentos interpreta lugares, recuerdos y tradiciones de la ciudad, con una cocina contemporánea que trabaja productos locales, frescos y de temporada. Cada preparación busca llevar a la mesa una lectura propia del territorio, sin limitarse a reproducir recetas tradicionales.

Gracias al concepto, la preparación única de distintos productos colombianos desde los fogones de la calle 69 con 4, en Bogotá, el restaurante logró subir 11 posiciones en la edición más reciente de 50 Mejores Restaurantes de Latinoamérica, el año pasado ocupó el puesto 85.

La carta de Débora incluye preparaciones con hongos, mariscos, carnes y vegetales, en una combinación que cambia según los productos disponibles en cada temporada. Crédito: Debora.

Dicho recorrido, con precios que oscilan para los platos fuertes entre $62.000 y $138.000. también se refleja en una carta que combina ingredientes colombianos con técnicas y sabores de distintos orígenes. Entre sus platos están la trucha sabanera al vapor, acompañada de acelgas, habichuelas y caldo de tomates; la gallina criolla con curry colombiano, arracacha, coco y arroz, y el cachete de res servido con arroz con chorizo y chicharrón. La experiencia se completa con una selección de vinos curada por Valentino Galán, quien fue sommelier de Central, Kjolle y Mil.

Harry Sasson, en 50 Mejores Restaurantes de Latinoamérica 2026

La cocina de Harry Sasson reúne preparaciones que llevan años en la memoria de sus comensales con una carta que ha ido dando mayor espacio a los ingredientes colombianos. El pato crujiente, los camarones agridulces y los productos de la parrilla robata japonesa conviven con el palmito de Putumayo, la miel amazónica y platos que recuperan sabores tradicionales del país. Esa combinación acompaña su llegada, en 2026, al puesto 69 de los 100 mejores restaurantes de Latinoamérica.

El restaurante continúa, tres décadas después, siendo un emblema para la cocina de la capital del país. Crédito: Libro de La cocina de Harry Sasson, Ediciones Gamma.

La amplitud de la carta se percibe desde las entradas: hay arepas de maíz blanco con queso y mantequilla, cangrejo preparado de distintas maneras, pulpo asado con papas machacadas y chorizo, y palmitos frescos a la parrilla. En la robata aparecen langostinos con mantequilla de ajo y páprika, mollejas de ternera y lomito con hierbabuena y cilantro. Más adelante, el menú pasa por el encocado de mero y langostinos, la cazuela de mariscos al estilo del Pacífico, la chuleta valluna y el pato cocido dos veces, servido con tamarindo y coco tostado. También hay pizzas al horno de leña, pastas, cortes de carne y platos pensados para compartir.

Selma, un logro en el escalafón 56

De la mirada gastronómica de Álvaro Clavijo nació Selma, un restaurante que reúne su interpretación de la cocina mediterránea con ingredientes y sabores latinoamericanos. Ubicado inicialmente en una casa restaurada de Chapinero, en Bogotá, el proyecto propone una carta de platos para compartir que recorre influencias españolas, griegas y del norte de África. Focaccias, stracciatella y pastas conviven con preparaciones como el tiradito ahumado con mandarina y curry de pimienta, en una cocina abierta que hace parte de la experiencia.

La propuesta de Álvaro Clavijo también incluye encuentros con chefs invitados y colaboraciones especiales detrás de la barra. Cortesía: Selma.

En 2026, Selma alcanzó el puesto 56 en los 100 mejores restaurantes de Latinoamérica, después de ocupar la posición 96 en la edición anterior: un ascenso de 40 lugares. El año también marcó un nuevo capítulo para el restaurante, que llegó a Medellín después de cumplir tres años en Bogotá. La expansión tiene una relación cercana con la capital antioqueña: desde sus inicios, el proyecto ha trabajado con talento paisa en áreas como el diseño, la fotografía, la arquitectura, el interiorismo y las relaciones públicas.

En su carta conviven platos como las gambas a la parrilla con mantequilla de gambas, limón Tahití y salsa macha, y el bikini de atún con huevas de trucha y vinagreta de mantequilla avellanada. En la barra, uno de los cócteles recomendados es el Flip, preparado con brandy, huevo y nuez moscada.

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