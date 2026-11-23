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El café que más le gusta tomar a Carlos Escobar Vallejo, quien este año ganó por segunda vez el título de campeón nacional de cafés filtrados, es un Geisha lavado tradicional. “Cada vez disfruto más los cafés con intervenciones relativamente pequeñas en proceso, donde lo que aparece en la taza proviene principalmente de la variedad, el terroir y un trabajo agronómico excepcional”.

Carlos nació en una familia de cultivadores del grano que, como cientos de productores colombianos, vivió las altas y bajas de este producto. Cuando los precios colapsaron su familia quedó en bancarrota y perdió la finca. Siguiendo sus consejos –que estudiara algo no relacionado con el café– este manizaleño cursó Ingeniería Industrial y luego viajó a Australia donde hizo su MBA y vivió durante 12 años. Allí se dio cuenta de que el café era una industria próspera y comenzó a probar variedades que nunca había degustado antes y que sabían a vino, frutas y flores.

Fue así como se enamoró de nuevo del grano y descubrió el arte del café filtrado, que le recordaba su hogar. Su persistencia lo ha llevado lejos: en 2020 se coronó como el Australia Brewers Cup Champion, en 2025 consiguió el tercer puesto en el Campeonato Mundial de Cafés Filtrados disputado en Yakarta (Indonesia), y ya tiene el cupo para competir en 2027 representando a Colombia en el Mundial de Cafés Filtrados que se realizará en Bogotá.

Carlos ha trabajado con algunas de las compañías más reconocidas de la industria en Australia, Italia, Corea del Sur y Estados Unidos; ha formado baristas y liderado programas de educación. Pero un día, la pregunta que siempre se había hecho no dio más espera: ¿por qué Colombia, siendo uno de los productores más importantes del mundo, debía seguir pensando que para encontrar una marca de café de altísimo nivel había que mirar hacia Australia, Estados Unidos, Europa o Asia?

”Cuando regresé a Colombia quise reunir toda esa experiencia en una marca que tuviera una premisa muy clara: tostar café de clase mundial desde el origen”. Así nació Differente, una propuesta en la que no quería replicar lo que había visto afuera, sino construir algo con identidad propia. “Trabajamos directamente con productores, seleccionamos variedades y procesos muy particulares, tostamos en Manizales y hacemos que esos mismos cafés lleguen tanto a nuestra barra como a clientes internacionales”, explica.

Foto Differente Coffe

La barra física llegó después. Carlos y su equipo abrieron hace un año en Manizales un espacio dedicado exclusivamente al café filtrado. “No quisimos construir una cafetería tradicional, sino un lugar donde el café fuera realmente el protagonista: sin cocina, sin una carta enorme de bebidas y sin elementos que desviaran la atención del producto”. Y en tan corto tiempo ya fueron reconocidos como la mejor tienda de café del país y la tercera en Suramérica en la edición regional de The World’s 100 Best Coffee Shops.

Barras como esta buscan algo sencillo: que cualquier persona pueda degustar cafés a la altura de los mejores del mundo, sin tener que ser jueces o baristas profesionales. “Cuando existe un mercado dispuesto a reconocer la calidad, la diferenciación y el trabajo detrás de un lote excepcional, se abre la posibilidad de pagar precios muy superiores a los de un café convencional”, admite el barista y empresario.

Lo que también buscan este tipo de espacios, que de forma paulatina se vienen imponiendo en el país es, como dice Carlos, dignificar el trabajo del barista. “En un espacio especializado, el barista deja de ser solamente la persona que prepara una bebida y se convierte en el último eslabón de una cadena larguísima. Puede haber años de trabajo agronómico detrás de un café y meses de procesamiento, selección y estabilización. Una mala preparación puede esconder todo eso y una gran preparación puede hacerlo visible”.

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Hoy Differente es mucho más que la tienda. Es tostadora, barra de filtrados, plataforma para productores colombianos, marca con clientes internacionales y un espacio conectado con las competencias de café. “Aunque nuestra mirada siempre ha sido internacional, hay algo que para nosotros es fundamental: Differente nació en Manizales, tuesta en Manizales y quiere demostrar desde aquí hasta dónde puede llegar un café colombiano tostado en origen”.

Sabor, textura, cuerpo y modulación en una taza

¿Le apetece un macchiato de bourbon sidra, dulce y frutal? Esta es una de las bebidas que preparan el Lohas Café, una de las dos barras de cafés de competencia que el exportador Lohas Beans tiene en Bogotá. Allí los amantes de esta bebida pueden aprender a prepararla y catarla.

“Ponemos mucho énfasis en el conocimiento”, indica Juan Pablo Campos, socio fundador y director general de Lohas Beans, empresa con 16 años de trayectoria en la industria. Asegura que las barras son espacios para quienes quieren entender de dónde vienen los perfiles, la fragancia, los sabores, la textura o cuerpo y la modulación en una taza de café.

Foto Lohas Café

“Tenemos talleres de tostión, catación y extracción o filtrados. Para disfrutar una buena taza de café, ahí sí, a diferencia del vino, tenemos que aprender a prepararlo, porque en la temperatura del agua, en la molienda, en la proporción de café y agua, y en el tiempo de extracción hay mucho que podemos hacer para lograr una buena taza”.

Lohas Beans comenzó a desarrollar en 2020 una línea de cafés de competencia y a comercializarla internacionalmente entre competidores de barismo, filtrados, campeonato de Coffee in Good Spirits e Ibrik. Trabajan con tres procesadores especializados y con experiencia en el desarrollo de perfiles para varietales de café: los hermanos Néstor y Adrián Lasso, Jhoan Vergara y Jonathan Gasca. “Con ellos hemos desarrollado más de 35 cafés lavados y naturales, todos con etapas de proceso controladas”.

Campos indica que usando cafés de su línea de competencia tienen más de 55 competidores que han ganado títulos nacionales y mundiales, incluyendo el Campeón del Mundo de Barismo en 2022, 2024 y 2025. “Ninguna otra empresa productora o procesadora de café ha logrado esto antes, en la que se considera la competencia más prestigiosa de café en el mundo”.

La primera barra de cafés de competencia de Lohas abrió en julio de 2025 en Quinta Camacho, en Bogotá, y un año después inauguraron la segunda barra en Usaquén. El director general dice que abrirán una tercera en la capital del país y proyectan hacerlo en Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y Medellín. “También abriremos un espacio a las afueras de Bogotá, donde tendremos nuestra tostadora y un amplio centro de capacitación que se llamará Lohas lab”.

Lo que buscan es concientizar a los consumidores sobre la importancia del proceso y del barista, cuya experiencia y habilidad deben estar a la misma altura del café. “Si el barista no tiene el rigor, la disciplina, el método y la mentalidad de competidor, el resultado no es consistente y de nivel de competencia. En Lohas Café no bajamos ese estándar de competencia; es la promesa de valor con nuestros clientes”. Es así como se precian de preparar un café con el método que escoja el consumidor, y de la misma forma en que se lo sirven a un juez internacional en una competencia.

Trazabilidad desde el origen

En El Cabrero Hacienda Histórica, una de las casas más emblemáticas del Eje Cafetero, ubicada en La Tebaida, Quindío, funciona una franquicia de Amor Perfecto, marca pionera en cafés de especialidad en Colombia.

“Nuestro propósito siempre ha sido claro, transformar la historia del café colombiano desde su origen y demostrar que el café de especialidad, por el que nos reconocen en todo el mundo, se tuesta y se prepara en casa”, dice Natalia Gómez Leal, propietaria y operadora de esta franquicia en la capital del Quindío, desde donde lidera la estrategia y operación comercial de la marca en la región. El café que ella más disfruta tomar es un colombiano: “así le decimos en nuestra barra al mal llamado americano”.

Foto Amor Perfecto Hacienda El Cabrero

Cuenta que al laboratorio de Amor Perfecto en Bogotá llegan cientos de muestras de cafés de todo el país que son cuidadosamente procesadas y se seleccionan los cafés con puntajes de más de 86 en la escala de la Specialty Coffee Association (SCA). “Amor Perfecto busca cafés de todas las regiones del país y caficultores cuya sofisticación se vea reflejada en cada taza.

En los cafés que se venden en las barras hay una trazabilidad absoluta del origen, las personas que lo cultivaron, los procesos, variedades y cultivos paralelos. Asimismo, se conocen los mecanismos de siembra y ­–en su mayoría– son cafés cuya agricultura es regenerativa, y que priorizan la siembra de corredores florales y cafetales con alta densidad de polarizadores”.

Natalia aclara que las barras tienen un objetivo clave y es que los consumidores aprendan a valorar y consumir en las mejores condiciones posibles el café colombiano y tener la convicción de que se están tomando el mejor café del mundo.

Su objetivo a mediano plazo es que Amor Perfecto esté presente en más eventos con su barra móvil y consolidar un nuevo punto en la capital del Quindío, donde esperan ser un referente no solo para vender libras y ofrecer buen café, “sino tener experiencias de maridajes de café y licores, catas especializadas y otros formatos”.

Otras de las barras más destacadas del país son Kraz Coffee, que, de la mano del barista Edwin Tascón, abrió sus puertas en Cali y opera no sólo como barra especializada sino como espacio académico y de entrenamiento para profesionales del café. También resalta Honesto Café, con dos espacios en Antioquia, y que en su portafolio tiene cafés especiales de nueve fincas productoras, tres de las cuales pertenecen al Programa para la Especialidad del Café – PEC.

Todos estos espacios contribuyen a resaltar la excelencia del grano que se cultiva en Colombia, el procesamiento y la importancia de todos los eslabones de la cadena de producción, así como del barista en todo este engranaje, para que la bebida resultante sea un homenaje a este producto insignia.

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