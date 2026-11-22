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Una mujer que lleva seis meses sin hablar llega a una clínica donde la atiende una neuropsiquiatra que está haciendo una investigación sobre la llamada microbiota, ese infinito conjunto de microorganismos que habitan el cuerpo humano. “Es más numerosa nuestra microbiota que las estrellas en el cielo. Imagínense lo que puede ser eso”, asegura Alejandra Borrero, quien encarna a la neuropsiquiatra en la obra En el corazón, escrita y dirigida por la francesa Nathalie Fillion y que se presentará del 27 al 29 de noviembre en Casa E Borrero en el marco del festival Ni con el Pétalo de una Rosa.

Más allá de ese universo de la microbiota, la pieza profundiza en temáticas relacionadas con la violencia de género a través de un entramado de técnicas escénicas y de una textura que se acerca a lo cómico. La obra es el estreno principal del festival, dirigido por Borrero, que llega a su undécima edición y que iniciará el domingo 22 de noviembre con su tradicional ciclovía.

El evento expandirá su labor de generar conciencia para que la violencia de género se detenga a través de una programación en la que se mezclan las presentaciones artísticas con conversatorios que abordan esta temática.

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Además de En el corazón, en la que también actúan las actrices y hermanas chilenas Camila Paz y Javiera Belem, y el colombiano Jhon Álex Toro, en el festival se presentarán obras como Frida libre, protagonizada por Flora Martínez; Había una vez, escrita y dirigida por Adriana Romero H.; una versión de La señorita Julia del sueco August Strindberg dirigida por Victoria Hernández y ¿Quién prendió la plancha y por qué la dejó prendida sobre la cama?, de Ella Becerra.

Borrero habló con Diners sobre el impacto que ha tenido Ni con el Pétalo de una Rosa.

¿Qué significa haber llegado a once versiones de un festival dedicado a esta causa tan relevante?

Cada año que empezamos a planear el festival me doy cuenta de la relevancia, de la importancia que tiene. Recuerdo que la gente, en el segundo o tercer festival, preguntaba: ¿pero si ha cambiado algo? ¿Esto sí sirve para algo?

La ONU dice que necesitamos 300 años para llegar a una igualdad verdadera, que no hay ningún país en el mundo que tenga igualdad de género, ninguno. Así que es un trabajo a largo plazo, es un trabajo que requiere de esta perseverancia, porque yo he visto cambios en la sociedad y creo que la gente está mucho más consciente de los temas de violencia de género. Sin embargo, sigue siendo un tema dificilísimo de tratar, jarto para la gente, que generalmente meten debajo del tapete; entonces, ponerlo sobre la mesa es siempre una tarea que tenemos y que nos hemos puesto desde la Casa y que creo que es fundamental.

¿Cómo cree que el arte, y en ese sentido Casa de Borrero y usted, han logrado contribuir a esta búsqueda de la igualdad?

Sólo con el arte y sólo de una manera metafórica y poética estos temas le pueden llegar a mucha más gente. Cuando uno habla con gente que está trabajando con estos temas, en el gobierno o en otras entidades, dicen que generalmente esto llega a las mismas personas y nosotros lo que tratamos desde la Casa es abrir el diálogo a la sociedad, que sea mucho más amplio. Realmente, me impresiona ver que mucha gente reconoce el festival y eso quiere decir que en algún momento ha tenido que interactuar con él.

Siempre tratamos de que sea la sociedad misma la que empiece a mover el festival; este año tenemos la temática de ‘Acto de liberarnos’ y la pregunta de ‘¿Qué es lo de siempre que no quieres que sea para siempre?’. Y uno empieza a darse cuenta de que todos tenemos ese siempre, sin cuestionarlo, sin pensarlo mucho, y que no queremos que sea para siempre.

Ese es otro punto clave de este tipo de trabajos, la retroalimentación, la complicidad con el público…

Sí, claro que sí, el festival es muy importante y también las obras y todo lo que pasa en la Casa; sin embargo, ahí podemos llegarle como a dos mil personas, así que las redes y las campañas que generalmente hacemos nos permiten llegar a mucha, mucha más gente. El festival ha llegado casi a 12 millones de personas y queremos que siga llegando; abrimos nuestra página web (www.casaeborrero.com/niconelpetalodeunarosa), en la que hay un resumen de todos los festivales y además está en inglés y en español porque me interesa que la puedan ver desde afuera y podamos integrar gente que también está en este tipo de luchas en el mundo entero.

Creo que es fundamental que sepamos que no solamente en Colombia, sino en el mundo entero, estos temas de desigualdad son importantes y que la mitad de la población es la que vive discriminada y en una situación muy diferente a la de los hombres.

¿Cómo se complementa todo ese trabajo con la programación pedagógica?

Este año, le estamos poniendo varios ingredientes que pueden ser muy interesantes y queremos que el público que asista y el público que va a estar por streaming pueda hacer preguntas, que pueda interactuar con nuestros panelistas, que van a estar maravillosos: periodistas, congresistas, mujeres que han luchado por todas las causas.

Y tenemos, y esto se ha convertido ya en una tradición, la charla de hombres, que también es fundamental, porque necesitamos que los hombres hablen; a ustedes sí que les cuesta trabajo sentarse y conversar. El conversatorio de hombres tiene una pregunta muy linda y es ¿qué tipo de hombre eres cuando nadie te está mirando? Queremos ahondar en ese tema de la vulnerabilidad.

¿Qué ha significado el proceso de creación de ‘En el corazón’?

Ha sido muy interesante, estamos con clases de canto, con un coreógrafo francés que también está acá. Cuando leí la obra a mitad de año, le dije a Nathalie: ‘Hagámosla’. Y cada vez que la leo me doy cuenta de la profundidad que tiene, de la manera tan divertida y tan inteligente de interpolar estas ideas del machismo y del post MeToo. Es una historia bellísima basada en estas realidades; está hablando sobre el ser mujeres, sobre la misoginia, sobre el sexismo, sobre todas estas cosas que son tan complejas, pero que por medio de la comedia van a ser absolutamente hilarantes. Al texto cada día le encuentro algo más interesante.

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