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A puertas de su esperada presentación en el Festival de Fado del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, la reconocida intérprete portuguesa Sara Correia comparte con Revista Diners su playlist más íntima. Descubra las cinco canciones que definen la esencia, la vulnerabilidad y la libertad creativa de una de las voces contemporáneas más cautivadoras del fado portugués.

Foto María Rita / Cortesía Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo

Venham mais cinco

Zeca Afonso

Sara Correia: la playlist íntima de la voz del fado portugués

Elijo este tema porque hay algo en el modo de cantar de Zeca que me emociona mucho. Parece sencillo, pero hay una fuerza enorme en las palabras y en la manera de decirlas. Me gustan los artistas que no necesitan exagerar para hacernos sentirlo todo, y Zeca tenía eso.

Aunque es de noche

Rosalía

Sara Correia: la playlist íntima de la voz del fado portugués

Me encanta esta canción porque se siente la raíz, pero también se siente a Rosalía por completo. Es una artista que conoce profundamente la tradición de la que viene y que después tiene la valentía de hacer su propio camino. Me identifico con esa libertad. Respetar la tradición no significa quedarse atrapada en ella.

Estranha forma de vida

Amália Rodrigues

Sara Correia: la playlist íntima de la voz del fado portugués

Podría elegir varias canciones de Amália, pero esta significa mucho para mí. La letra, la melodía, su forma de interpretarla… Todo está ahí. Ella tenía esa capacidad tan poco común de entonar una palabra y hacerte creer que la estaba viviendo en ese preciso momento. Para mí, esa es una de las cosas más bonitas que puede conseguir un intérprete.

What Was I Made For?

Billie Eilish

Sara Correia: la playlist íntima de la voz del fado portugués

Elijo este tema por su fragilidad. Es una interpretación muy contenida, casi sin necesidad de levantar la voz, y aun así llega con una fuerza enorme. Yo soy una cantante de mucha entrega, de sacar todo lo que llevo dentro, y también me gusta escuchar a quien consigue llegar al mismo lugar por un camino completamente distinto.

Love Is a Losing Game

Amy Winehouse

Sara Correia: la playlist íntima de la voz del fado portugués

Amy cantaba de una manera en la que parecía no existir ninguna distancia entre lo que estaba viviendo y lo que estaba interpretando, sobre todo en este tema. Hay dolor, pero no hay ningún esfuerzo por convencernos de ese dolor. Simplemente, está ahí. Y esa verdad en la interpretación es algo que yo busco siempre, también cuando canto fado.

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