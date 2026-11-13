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Anoche, ocho artistas y agrupaciones colombianas se hicieron con nueve gramófonos de la Academia Latina de la Grabación, Latin Grammy 2026, en la vigésimo séptima gala de premiación, que tuvo lugar en el MGM Garden Arena de Las Vegas. Además, varios de ellos participaron en entregas de galardones y homenajes en este gran encuentro de la música latina. Una mezcla de sonidos ya tradicionales y de nuevos ritmos que dejaron en alto el nombre del país.

1. Karol G

Foto por Kevin Winter/Getty Images for the The Latin Recording Academy

La máxima exponente colombiana del género urbano ganó este año dos reconocimientos: Mejor interpretación de reguetón, en conjunto con Feid, y mejor álbum de música urbana, por «Tropicoqueta». Adicionalmente, como. parte de los números musicales de la gala, interpretó «Ese hombre es malo», acompañada de una orquesta sinfónica y de mariachis. Este tema hace parte del álbum Tropicoqueta, que estuvo nominado a mejor canción regional mexicana. La artista está haciendo en este momento su gira «Viajando por el Mundo – Tropitour», por los países de América Latina y en el verano de 2027 se presentará en Europa. Cabe anotar que durante su carrera musical, Karol G ha ganado un Grammy Anglo por Mejor Álbum de música urbana con «Mañana será bonito» y con los de la gala de anoche ya suma 10 Latin Grammy.

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2. Feid

Feid en el escenario durante la gala anual de los Latin Grammy, donde homenajeó a Daddy Yankee. Foto: Ethan Miller/Getty Images)

Este artista, compositor y productor musical del género urbano, obtuvo este año su segundo Latin Grammy. «Verano Rosa», tema que interpreta junto a Karol G, les valió a los artistas el galardón de Mejor interpretación de reguetón. En 2024 había obtenido este reconocimiento en la misma categoría, por su canción «Perro Negro», que interpretó con Bad Bunny. En la gala de anoche, Feid hizo vibrar al público con el clásico «Rompe», junto a Daddy Yankee, artista que fue galardonado como Mejor Persona del Año por la Academia Latina de la Grabación. El antioqueño ha anunciado su gira «The Green Star», que inicia el 5 de febrero en Orlando y que cierra el 21, 22 y 23 de mayo en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México, con las dos primeras fechas en sold out.

3. Juanes

Juanes recibió el galardón al Mejor Álbum de Pop/Rock por «Juanesteban». Foto: Kevin Winter/Getty Images.

Juan Esteban Aristizábal, Juanes, el artista solista colombiano más premiado por la Academia Latina de la Grabación, completó anoche su Latin Grammy número 26, por el Mejor Álbum Pop/Rock por su disco «Juanesteban». Adicionalmente tuvo dos momentos estelares: cantó «Desde que te tengo» con Carín León y le entregó a Rosalía el gramófono a Rosalía por «Lux», el Mejor Álbum del Año. Al recibir el galardón, la cantante española le dedicó unas sentidas palabras, en las que le agradeció por haberla impulsado en sus inicios. Juanes regresa a casa y se presentará mañana en el Daviarena de Sabaneta, Antioquia, y los próximos 19 y 20 de noviembre en el «Corazón de Bogotá Arena».

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4. Fonseca

Fonseca, junto a Ángel «Cucco» Peña, en el homenaje a Willie Colón que hicieron varios artistas. Foto: Ethan Miller/Getty Images.

Fonseca, el cantante bogotano con más de 20 años de carrera artística y quien completó su décimo Latin Grammy , ganó el reconocimiento por Mejor Álbum Tropical. De igual manera, hizo parte del homenaje a Willie Colón con el tema «Idilio», que cantó junto con Ángel «Cucco» Peña. A este homenaje se sumaron artistas de la talla de Niña Pastori, Nathy Peluso, Luis Enrique y el Grupo Niche, quienes interpretaron los conocidos éxitos del artista fallecido en febrero de este año «Oh qué será», «Usted Abusó», «El Gran Varón» y «La Murga».

5. Grupo Niche

El director del Grupo Niche, José Aguirre, ganador del premio a la Mejor Canción Tropical por «Realidad-Es» Omar Vega/WireImage – Getty.

Esta tradicional orquesta salsera colombiana, fundada por el maestro Jairo Varela, ganó el Latin Grammy por la Mejor Canción Tropical con el tema Realidad-Es, una composición de su director musical José Aguirre. El grupo también estuvo nominado a Mejor Álbum de Salsa, con «Más que palabras». Esta orquesta, que a finales de los ochenta popularizó éxitos como «Una Aventura», «Cali Pachanguero», tiene en su palmarés un Grammy Anglo 2021 en la categoría de Mejor Álbum Tropical Latino por el disco «40», un Latin Grammy en 2020 por el disco «40» y otro en 2023 por»Niche Sinfónico».

6. Carlos Vives

Carlos Vives ganó el Latin Grammy por Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato. Diego Cuevas/Getty Images.

El cantante y productor musical samario Carlos Vives no asistió anoche a la gala de entrega de los Latin Grammy 2026. No obstante, las imágenes que el mundo musical ha visto en las últimas 24 horas son las de su cara de asombro cuando se enteró, en pleno vuelo, de que era merecedor de este gramófono en la categoría Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato por «El Último Disco Vol. 1», que incluye, entre otras canciones, la colaboración «Sombra Perdida», una composición de la maestra Rita Fernández, con Niña Pastori. En su trayectoria musical, este cantante, que ha llevado el vallenato y cumbia fusión por el mundo con alrededor de 31 álbumes, la mayoría de ellos de música vallenata y cumbias tradicionales, ha ganado 2 premios Grammy Anglo y 18 Latin Grammy.

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7. Aria Vega

Aria Vega ganó el Grammy Latino a la Mejor Nueva Artista. Foto por Chris DELMAS / AFP/ Getty Images)

La «Nena de Quilla», que irrumpió recientemente en la escena musical con sus notas de pop urbano y afrobeats alcanzó su primer Latin Grammy en la categoría de Mejor Nueva Artista. La compositora e intérprete inició su carrera en 2019 y ha popularizado éxitos como «Fuego en la Pista», «Chévere», «Cule Poco», «Compa Coleto». Este año participó en la residencia artística de Shakira en Madrid y en varias semanas internacionales de la moda y cerrará 2026 con presentaciones en República Dominicana e inicia 2027 con concierto en Los Ángeles.

8. Marta Gómez y Cantoalegre

Lulú Vieira, de Cantoalegre recibe el premio del Mejor Álbum de Música Infantil. Foto: Candice Ward/Getty Images,

La producción «Mil Secretos», de la cantautora Marta Gómez y Cantoalegre, agrupación coral de Medellín, se llevó el Latin Grammy al Mejor Álbum de Música Infantil. Las composiciones de Gómez hacen parte de la vida cotidiana, de la naturaleza y son una invitación para que los niños observen el mundo con curiosidad. Con este, Gómez suma el segundo Grammy de su carrera. El primero fue en 2014 en esta misma categoría con el álbum «Coloreando: canciones tradicionales en español para niños».

9. Vicente Jiménez «Vibarco»

El compositor Vibarco (centro), acompañado por CA7RIEL, Federico Vindver y Paco Amoroso, ganadores por la mejor canción Pop/Rock. Foto: Anna Webber/Getty Images.

El compositor antioqueño Vicente Jiménez Gómez del Barco «Vibarco», se coronó con el Latin Grammy 2026 a Mejor Canción Pop/Rock por su tema «Hasta Jesús tuvo un mal día», que interpreta CA7RIEL & Paco Amoroso, junto a Sting. Durante su carrera, Vibarco ha colaborado con Anitta, Shakira, Morat, Beéle y Maluma y en la versión 2025 de los Latin Grammy logró nominaciones por temas como «Papota», «El día del amigo» y «Tetas».

Los artistas colombianos también fueron protagonistas en la entrega de los gramófonos: Greeicy fue una de las presentadoras oficiales de la gala, mientras el anuncio del triunfo de Fonseca estuvo a cargo de Ryan Castro y William Contreras. De igual manera, los acordes vallenatos de Jorge Celedón y Karen Lizarazo y el tropipop de Gusi se tomaron la ceremonia previa.