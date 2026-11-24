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A Bogotá nunca le faltan cosas para descubrir: un restaurante, un parque, una librería. En sus calles siempre hay algo nuevo para conocer y dejarse sorprender. Justamente, hace poco más de un año, Cine Colombia abrió Lumina, un espacio cultural y gastronómico en Usaquén, que además de tener siete salas de cine con lo último en tecnología, cuenta con lugares como Incontro, un restaurante que combina lo mejor de la tradición de la cocina italiana con una visión contemporánea.

Así que cuando uno entra al edificio y luego baja por unas escaleras eléctricas jamás piensa en encontrarse con una puerta de madera que se abre lentamente. Incontro es como un pequeño mundo, un restaurante con una vista impresionante de la ciudad, ventanas de piso a techo, luces de los edificios cercanos, arte, una barra protagonista y hasta un pianista que interpreta desde canciones del dúo británico Fear for Tears hasta los inolvidables argentinos de Soda Stereo (está de jueves a sábado y durante el almuerzo del domingo tocando un piano Steinway & Sons de 1932). Sí, visualmente llama mucho la atención el espacio.

Italia a la mesa: Incontro, el restaurante que reinventa la tradición en Usaquén

Pero no se queda en lo estético. Incontro, liderado por el chef italiano Daniele Fantasia, se esmera en el servicio y en la preparación de cada uno de los platos. Diners conversó con él sobre esta propuesta.

¿Cuál es su experiencia previa antes de ser el chef de Incontro?

Mi trayectoria en Colombia ha estado muy ligada a la gastronomía italiana. Durante varios años fui chef ejecutivo del Colegio Italiano Leonardo Da Vinci y asesor gastronómico del Centro Italiano de Bogotá, dos instituciones profundamente vinculadas con la promoción y preservación de la cultura italiana en el país. Llevo dos años y medio vinculado al proyecto gastronómico de Cine Colombia, participando desde el desarrollo de la propuesta hasta llegar a estar hoy al frente de la cocina de Incontro. Después de más de quince años viviendo en Colombia, he logrado combinar un profundo conocimiento de la tradición gastronómica italiana con una comprensión muy cercana del mercado y del comensal colombiano.

¿Cómo llegó a este proyecto gastronómico y qué fue lo que más le llamó la atención?

Tuve la oportunidad de conocer y atender durante un almuerzo al presidente de Cine Colombia, Munir Falah. En ese encuentro me habló de la visión de la compañía de incursionar en el sector gastronómico con propuestas sólidas, diferenciadas y de alto nivel. Cuando conocí el proyecto de Incontro, me entusiasmó la posibilidad de participar en el desarrollo de una propuesta capaz de representar con autenticidad la gastronomía de mi país, con un nivel de ambición, calidad y atención al detalle verdaderamente excepcional.

Usted es italiano y esta es una propuesta gastronómica que se mueve entre lo clásico y lo contemporáneo. ¿Cómo se traduce eso en los platos?

Nos gusta definir la propuesta de Incontro como cocina italiana tradicional elevada. Desde el principio tuvimos claro que debíamos respetar las recetas, las técnicas de cocción y los sabores que han dado identidad a la gastronomía italiana. La carta recorre distintas regiones de Italia y conserva grandes clásicos elaborados con ingredientes de calidad.

Italia a la mesa: Incontro, el restaurante que reinventa la tradición en Usaquén

Al mismo tiempo, hay preparaciones en las que nos permitimos una interpretación más contemporánea. Para mí, innovar no significa transformar un plato hasta que deje de reconocerse. Significa conocer profundamente la tradición y, desde ahí, aportar una mirada propia. El resultado es una propuesta auténtica, sólida y variada, en la que lo clásico y lo contemporáneo conviven naturalmente sin perder la esencia italiana.

¿Cómo diseñó la carta?

La carta fue el resultado de más de un año de trabajo junto con Natalia Niño, Vicepresidente de Alimentos y Gastronomía de Cine Colombia, y con la aprobación final del presidente Munir Falah. Fue un proceso riguroso en el que desarrollamos, probamos y ajustamos cada preparación.

Teníamos claro que algunos clásicos debían formar parte de la propuesta, como la carbonara, la lasagna y el ossobuco. Durante el proceso también surgieron interpretaciones propias, como los Ravioli di Ricotta e Kale, que parten del tradicional relleno de ricotta y espinaca; la Millefoglie di Lasagna, presentada en veinte capas verticales; y las Melanzane e Zucchine alla Parmigiana, que combinan berenjena y calabacín en una misma preparación.

Italia a la mesa: Incontro, el restaurante que reinventa la tradición en Usaquén

Por mis raíces del norte de Italia, uno de mis platos favoritos es el Risotto ai Funghi Tartufato. Es un risotto preparado con una mezcla de setas frescas y hongos porcini, y terminado con láminas de trufa que realzan su aroma y profundidad. Es un plato que expresa muy bien lo que buscamos en este restaurante: técnica, producto y respeto por la tradición.

¿Qué procesos artesanales hacen dentro del restaurante?

La artesanalidad es uno de los pilares de nuestra cocina. Elaboramos diariamente las pastas, los panes de masa madre, la pastelería y el gelato. Hacer estos productos en casa nos permite controlar directamente los procesos y cuidar la frescura, las texturas y la calidad del resultado final.

Entre los favoritos de nuestros clientes están los grissini al Parmigiano, que se han convertido en uno de los elementos distintivos de la experiencia en Incontro.

¿Importan de Italia la mayoría de los ingredientes o utilizan productos locales?

Trabajamos con ingredientes italianos y colombianos. Hay productos que consideramos esenciales para preservar la autenticidad de determinadas recetas y que traemos directamente de Italia, como los tomates San Marzano, el Parmigiano Reggiano de 24 meses, el Pecorino, el Taleggio y una selección de quesos y productos curados.

Al mismo tiempo, utilizamos ingredientes colombianos frescos de excelente calidad. Después de más de quince años viviendo en el país, conozco muy bien las posibilidades que ofrece el mercado local.

Italia a la mesa: Incontro, el restaurante que reinventa la tradición en Usaquén

Para mí, la autenticidad no consiste en importar todo indiscriminadamente. Consiste en comprender profundamente una preparación, respetar sus fundamentos y saber cuáles ingredientes son indispensables para mantener su esencia y dónde podemos aprovechar lo mejor que Colombia tiene para ofrecer.

Hay un postre al que decidió agregarle guayaba, un ingrediente tradicional del país. ¿Por qué?

La crostata es una preparación clásica de la pastelería italiana, muy sencilla en apariencia, pero profundamente ligada a nuestra tradición. Se elabora a partir de una masa dulce y tradicionalmente se acompaña con frutas, mermeladas o conservas.

En Incontro quisimos incorporar una crostata estiva, precisamente porque es una preparación que nos permite aprovechar las frutas de temporada e ir cambiándola de acuerdo con lo mejor que encontremos en cada momento del año.

La primera versión la hicimos con guayaba, un producto profundamente colombiano. Nos pareció una manera muy natural de generar un encuentro entre los dos países: conservar una preparación absolutamente italiana y su esencia tradicional, pero permitir que el ingrediente protagonista fuera colombiano.

¿Qué nos puede decir de la propuesta de vinos y cocteles del restaurante?

La propuesta de vinos es una parte fundamental de Incontro. Nuestra cava cuenta con más de 140 referencias, entre grandes clásicos, etiquetas reconocidas, novedades y propuestas exclusivas del restaurante.

Aunque Italia tiene una participación muy importante, la selección es deliberadamente internacional e incluye diferentes regiones, cepas, estilos y perfiles. Nuestro sommelier construyó la oferta pensando no solo en disfrutar cada vino por sí mismo, sino también en sus posibilidades de maridaje con los platos de la carta.

La coctelería reúne grandes clásicos internacionales, cocteles italianos tradicionales y creaciones de autor inspiradas en ingredientes y sabores de Italia. También ofrecemos mocktails elaborados con ingredientes italianos para quienes buscan una experiencia diferenciada sin alcohol.

Italia a la mesa: Incontro, el restaurante que reinventa la tradición en Usaquén

En Italia, la comida, el vino y la conversación forman parte de una misma experiencia. Esa integración es la que queremos ofrecer en Incontro.

En Bogotá hay muchos restaurantes italianos. ¿Cuál diría que es el diferencial de Incontro frente a los demás?

Creo que el diferencial de Incontro está en la coherencia y solidez de la experiencia completa. Somos profundamente respetuosos de la tradición italiana. Cuidamos minuciosamente cada preparación, trabajamos con ingredientes de altísima calidad y elaboramos artesanalmente una parte muy importante de nuestra propuesta.

Sin embargo, Incontro no se explica únicamente desde la comida. El restaurante fue concebido alrededor de tres pilares que deben alcanzar el mismo nivel de excelencia: gastronomía, ambiente y hospitalidad. Ofrecemos una cocina italiana auténtica, un espacio elegante y sobrio, y un servicio cercano, profesional y personalizado. Cuando estos tres elementos se integran y se ejecutan con consistencia, se crea una experiencia verdaderamente diferencial.

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