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Aunque suene inverosímil, una tienda puede ser el motivo para emprender un viaje, así como sucede con ciertos restaurantes y hoteles. Hay establecimientos que conservan oficios difíciles de encontrar, otros que reúnen objetos hechos por artesanos locales y algunos que permiten conocer de cerca el proceso de fabricación de sus productos. No son necesariamente lugares a los que se llega por casualidad mientras se recorre una ciudad; en ocasiones, son precisamente la razón para visitarla.

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Detrás de cada tienda hay historias que vale la pena conocer: dos restauradores que decidieron recuperar el papel decorativo del siglo XVIII en París; un negocio fundado en 1789, considerado uno de los establecimientos de fabricación de velas más antiguos de Portugal y del mundo; una familia londinense que lleva casi dos siglos fabricando paraguas, y un adolescente australiano cuya afición por el surf terminó convirtiéndose en una marca de tablas reconocida.

Antoinette Poisson, en París, Francia

En el número 2 de la rue Bonaparte, en París, Antoinette Poisson recupera una técnica decorativa del siglo XVIII: el papier dominoté, considerado uno de los antecedentes del papel tapiz. La maison fue fundada en 2012 por Vincent Farelly y Jean-Baptiste Martin, dos restauradores especializados en patrimonio y papel pintado que se propusieron recuperar este oficio. El proceso conserva su carácter artesanal: los motivos se imprimen uno a uno con planchas grabadas y después se colorean a mano. El nombre rinde homenaje a Jeanne-Antoinette Poisson, marquesa de Pompadour y amante de las artes decorativas, cuya época coincidió con el auge de estos papeles.

Los estampados de la amrca francesa recuperan motivos ornamentales del siglo XVIII, con referencias a escenas pastorales, figuras humanas y arquitecturas clásicas. Crédito: @antoinettepoisson

La tienda reúne papeles pintados, telas de lino y algodón, cajas decorativas y pantallas de lámparas elaboradas a mano. Sus diseños retoman patrones históricos y motivos inspirados en la estética del Siglo de las Luces, pero también exploran otras tradiciones ornamentales. Un ejemplo es la colección Arte Povera, basada en una técnica veneciana del siglo XVIII que surgió como alternativa a las costosas lacas importadas de China y Japón. Para imitarlas, los artesanos pegaban grabados recortados sobre muebles y los cubrían con barniz, un procedimiento que producía acabados de apariencia pictórica.

De esa tradición provienen estampados con figuras humanas, personajes orientales, escenas pastorales y arquitecturas clásicas, reinterpretados en diseños como Flower Garden y Picturesque Landscapes. La colección también rinde homenaje a los talleres de grabado de la manufactura Remondini, en Bassano, que producían papeles especialmente finos para esta técnica. Así, cada patrón conecta la decoración contemporánea con los métodos y las imágenes que circularon por los interiores europeos hace más de dos siglos.

The Palace Atelier, en Jaipur, India

Un llavero inspirado en las vasijas de plata del City Palace, una postal que reproduce la conocida Habitación Azul y piezas de joyería con motivos de la arquitectura real de Jaipur son algunos de los objetos que se encuentran en The Palace Atelier. La tienda, ubicada dentro del palacio, toma elementos de las colecciones del Maharaja Sawai Man Singh II Museum y los convierte en recuerdos, accesorios y artículos de decoración. Uno de sus diseños reproduce las Gangajalis, vasijas de plata exhibidas en el patio Sarvato Bhadra Chowk; otro transforma los motivos arquitectónicos del palacio en un llavero con esmaltes meenakari.

La propuesta también incluye teteras multicolores, cojines bordados y estolas de seda inspiradas en los textiles del museo. Para elaborar sus productos, recurre a técnicas artesanales como el dorado sobre madera y la incrustación de metal, en un espacio cuyos interiores combinan referencias al diseño indio y europeo con una estética contemporánea.

El proyecto también establece colaboraciones con creadores y marcas de la India. Jaipur Deco, realizada con la artista visual Prarthna Singh, reúne seis imágenes de archivo sobre salas de cine construidas entre mediados de los años cincuenta y los setenta. Sus fachadas e interiores reflejan la influencia del Art Déco y el diseño de mediados de siglo, combinados con elementos rajput e indo-sarracenos. Otra colaboración es Pachranga, colección de joyería desarrollada con Tribe Amrapali, que retoma símbolos de Jaipur como la bandera real de cinco colores, los emblemas solares, los arcos del palacio y los motivos de loto. Las piezas, entre collares, anillos y pendientes, se elaboran mediante técnicas de grabado, repujado, esmaltado y engaste de piedras.

Lulu Stories, en isla de Lamu, Kenia

En Shela, un pueblo de la isla de Lamu, en Kenia, Lulu Stories reúne una tienda, un taller de tejido y un alojamiento de dos habitaciones en una construcción de piedra coralina y madera de mangle, cerca de la playa. La historia comenzó cuando Griet Hendrickx llegó a la isla en 2007 para realizar un documental sobre la pesca tradicional y conoció a Babuu, un pescador local con quien más adelante fundaría el proyecto, alrededor de 2014. A partir de sus encuentros con artesanos de la región, la pareja empezó a colaborar con ellos para mantener técnicas de elaboración tradicionales y llevarlas a nuevos diseños. En la planta baja funciona la tienda y el taller, donde el equipo tiñe y teje algodón para producir los kikoy, paños tradicionales de la costa suajili, prendas, toallas y textiles para el hogar. También hay camisas de lino, esculturas de madera y joyería de plata.

Las esculturas de madera con formas de peces y otros motivos marinos hacen parte de los objetos decorativos que reflejan la relación de la tienda con la vida y los oficios de la isla de Lamu. Crédito: @lulu.stories

El nombre Lulu significa perla en suajili y resume la relación del proyecto con la vida cotidiana del archipiélago de Lamu, sus oficios y el entorno natural. La tienda trabaja con artesanos locales como Isaiah, Hadija y Mohamed, además de tejedores de Zanzíbar, y busca que sus productos reflejen las tradiciones de la región sin limitarse a reproducirlas. En el piso superior está Lulu Stories Home, un alojamiento rústico de dos habitaciones que permite prolongar la visita y conocer el ritmo de la isla desde Shela. Babuu, además de participar en el proyecto, dirige su propio negocio de excursiones de pesca sostenible en aguas profundas.

James Smith and Sons, en Londres, Reino Unido

Bajo el cielo gris y lluvioso de Londres, James Smith and Sons lleva casi dos siglos dedicado a un oficio estrechamente ligado al clima de la capital británica: la fabricación de paraguas. La firma abrió sus puertas en 1830 en Foubert’s Place, cerca de Regent Street, con un pequeño taller en la parte trasera del local y un mostrador de venta al público. En la década de 1850 se trasladó al número 53 de New Oxford Street, donde permanece hasta hoy. Su fachada victoriana y buena parte de sus interiores conservan elementos originales, desde los mostradores hasta las vitrinas. Por eso, los londinenses y los conductores de los tradicionales taxis negros la conocen simplemente como The Umbrella Shop.

El detalle, más allá del paraguas en sí, radica en los mangos con tallados en forma de cabezas de pato, otras figuras animales y diseños únicos. Crédtio: Wikimedia / Jorge Royan.

La fabricación y reparación de paraguas continúa en el taller del establecimiento, donde también se producen parasoles y bastones. Su catálogo incluye modelos elaborados con maderas como roble, cerezo y malaca, algunos con mangos tallados en forma de animales y detalles en plata esterlina. La historia del negocio también está ligada a la evolución del paraguas moderno: tras la invención de la estructura ligera de acero por Samuel Fox, en 1851, James Smith II fue uno de los primeros fabricantes en incorporar esos armazones, lo que contribuyó al crecimiento de la empresa. Durante la Segunda Guerra Mundial, uno de sus locales fue destruido en un bombardeo; el de New Oxford Street sobrevivió y sigue en funcionamiento.

Caza das Vellas Loreto, en Lisboa, Portugal

Desde el 14 de julio de 1789, la Caza das Vellas Loreto fabrica velas artesanales en el mismo edificio de la Rua do Loreto, en Lisboa. Su fundación coincidió con la toma de la Bastilla, comienzo de la Revolución francesa, y estuvo acompañada de una condición particular para poder operar: iluminar la calle cada noche con dos antorchas encendidas. La antorcha metálica que todavía se conserva en la fachada recuerda esa obligación, anterior a la llegada del alumbrado de gas y electricidad a la capital portuguesa. En el interior permanecen el mostrador de madera, un reloj dorado y vitrinas donde se exhiben velas de cera de abeja con formas de frutas, flores y animales. Detrás del mostrador funciona el taller en el que se elaboran las piezas a mano, una práctica que la tienda mantiene desde hace más de dos siglos.

Las velas de la casa también se elaboran por encargo, con formas y dimensiones personalizadas según las necesidades de cada cliente. Crédito: Caza das Vellas Loreto / Lojas Com História.

El catálogo de la marca protuguesa abarca velas para ceremonias religiosas, bautizos, celebraciones y decoración, además de modelos aromáticos elaborados con aceites esenciales incorporados a la cera. Entre los aromas que ofrece están hojas de tomate, nardo y samarcanda. También produce figuras religiosas, presépios (pesebres tradicionales portugueses), exvotos y objetos de cera para distintas fechas conmemorativas. Las velas de bautizo, por ejemplo, pueden personalizarse con el nombre y la fecha de la ceremonia, y volver a utilizarse en ocasiones posteriores, como la profesión de fe y la confirmación. En 2017, el Ayuntamiento de Lisboa reconoció el establecimiento como Loja com História (Tienda con Historia) y, al año siguiente, distinguió también su taller de manufactura.

McTavish, en Byron Bay, Australia

En 1962, cuando todavía era un adolescente obsesionado con el surf, Bob McTavish comenzó a fabricar sus propias tablas. Más de seis décadas después, su nombre sigue ligado a la evolución del diseño de tablas en Australia, en particular a la revolución de las shortboards, que ayudó a impulsar. A lo largo de su trayectoria experimentó con formas asimétricas, tablas de windsurf, wave skis y hasta piezas para aviones. Esa curiosidad por probar nuevas formas de deslizarse sobre el agua también pasó a su hijo Ben, con quien suma más de cien años de experiencia en diseño y fabricación de tablas.

La primera tienda y sede de la marca está en Byron Bay, en un edificio reconocible por su cubierta ondulada, inspirada en una ola. Allí conviven la exhibición de tablas y prendas con una cafetería, las oficinas, un estudio fotográfico y la fábrica donde cada tabla McTavish se construye de principio a fin, detrás de la pared del showroom. La marca también tiene una tienda en Brookvale, en las playas del norte de Sídney, donde sirve café y tostadas desde las seis de la mañana. Además de sus tablas de surf, desarrolla ropa para hombres y mujeres, con camisetas, camisas, pantalones, chaquetas y trajes de baño pensados para acompañar tanto las jornadas en el mar como la vida diaria.

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