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En ese catálogo inmenso de villanos que ha creado la saga cinematográfica de James Bond en sus más de sesenta años de existencia, tal vez el más icónico sea Ernst Stavro Blofeld, el número 1 de la organización criminal Spectre. Aunque ha sido interpretado por varios actores a lo largo de la franquicia, algo que tal vez tenga que ver con su capacidad de esconder su identidad, una característica fundamental en el mundo de los espías, tal vez la versión más recordada sea la del británico Donald Pleasence, que lo interpretó en Sólo se vive dos veces (1967).

Fue entonces cuando se vio al clásico Blofeld calvo y con una cicatriz vertical que le surcaba el ojo derecho y que además solía acariciar a un gato persa. En las versiones recientes, Blofeld ganó pelo y fue interpretado por el austriaco Christoph Waltz, doble ganador del Óscar a Mejor actor de reparto bajo las órdenes de Quentin Tarantino.

Y, aunque no hay que olvidarse de la parodia del Dr. Evil, villano del Austin Powers de Mike Myers, hay un personaje de la vida real que tiene ciertos visos de Blofeld y que, curiosamente, ha adquirido un poder absoluto sobre la franquicia de Bond.

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Ernst Stavro Blofeld has been Bond’s chief antagonist across the 007 films, played by different actors but united by the same sinister qualities. Full character spotlight now on https://t.co/XFRAOmdeYj.https://t.co/1a7vnLhF9G — James Bond (@007) October 31, 2024

Se trata de Jeff Bezos, fundador de Amazon y quien físicamente se parece a aquel Blofeld de Pleasence. Aunque el plan maestro de Bezos no fue conquistar el mundo -por lo menos, no que sepamos-, el magnate sí se obsesionó desde hace un tiempo con adquirir el control de los derechos cinematográficos del espía más famoso del mundo. Sin embargo, esa conquista tenía un obstáculo: los hermanos Barbara Broccoli y Michael G. Wilson, quienes heredaron del legendario productor Albert R. Broccoli la supervisión de la franquicia.

Conocido cariñosamente como Cubby Broccoli, el productor comenzó su camino en el mundo del cine trabajando para otra leyenda, el multimillonario Howard Hughes. Así inició su ascenso en la industria, cuya cumbre fue la franquicia Bond, para la que se alió con otro productor, Harry Saltzman.

Saltzman había adquirido los derechos para llevar al cine al 007, personaje creado por el escritor británico Ian Fleming. Tras fundar en conjunto la productora EON, Broccoli y Saltzman produjeron en conjunto las primeras nueve cintas sobre Bond, empezando con Dr. No (1962), protagonizada por el escocés Sean Connery.

Bezos fue el fundador de Amazon.

Los productores, que lograron trascender de películas de bajo presupuesto a grandes producciones que desbordaban la pantalla e imponían incluso tendencias en las industrias de la moda y de los automóviles, crearon también la compañía Danjaq L.L.C., encargada de la marca registrada de Bond. Sin embargo, sus caminos se separaron en 1975, cuando Saltzman, acosado por problemas financieros, vendió su 50 por ciento de la franquicia a United Artists.

Mientras que Broccoli conservó su mitad de la saga hasta su muerte, en 1996 a sus 87 años, y además fue introduciendo a su hija y a su hijastro en ciertos niveles de la producción, la otra mitad fue pasando de mano en mano, pues la Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) compró en 1981 United Artists, productora que fue fundada por estrellas de la industria como Charlie Chaplin.

En 2022, años después de haberse declarado en quiebra, MGM fue adquirida por Amazon. Y ahí fue cuando irrumpió Bezos en la vida de Bond.

007 reporting for duty.On this day in 1963 DR. NO was released in America. https://t.co/R2YYksg1wv — James Bond (@007) May 8, 2026

El verdadero poder tras el 007

Los Broccoli, tanto el padre como sus herederos, no sólo estuvieron al tanto del financiamiento y de las exigencias de los rodajes de las películas de Bond -hasta el momento, van 25-, sino que capotearon todas las batallas legales, que han tenido rivales tan importantes como el propio Sean Connery, y, sobre todas las cosas, controlaron las principales decisiones creativas.

En un artículo que publicó El País en 2022, a propósito de la compra de MGM, el diario español recordó, entre otras cosas, que el patriarca Broccoli nunca quiso compartir su parte de los derechos, lo que implicaba que se negaba a que algún director se llevara una porción de las ganancias en taquilla. Como consecuencia, aunque aclamados cineastas como Steven Spielberg, Christopher Nolan y Quentin Tarantino han expresado interés en crear su propia versión del personaje, nunca han llegado ni siquiera a una ronda inicial de negociaciones.

Los Broccoli tampoco se mostraron dispuestos a ceder en otras decisiones fundamentales, como el corte final de sus películas, y el único director de cierto pedigrí que aceptó sus condiciones fue Sam Mendes, ganador del Óscar por Belleza americana, que dirigió la aclamada Skyfall (2012)y la menos exitosa Spectre (2015).

Albert ‘Cubby’ Broccoli, el legendario productor que llevó a Bond al cine. Foto PA Images / Getty Images

Como antecedente, a mediados de los noventas, mientras navegaba el oleaje del éxito que significó Pulp Fiction, Quentin Tarantino trató de conseguir los derechos de Casino Royale, la primera novela de Fleming, para crear una especie de Bond alternativo. Aquello no era tan utópico, pues los derechos de aquella novela estaban en el aire en aquel momento, pero finalmente los Broccoli se contactaron con los herederos del autor británico y adquirieron definitivamente todo el material que había escrito el creador de Bond.

Tras el fallecimiento de Albert R. Broccoli, Barbara y Michael mantuvieron ese guante de hierro para dirigir la franquicia e incluso se arriesgaron a empezar totalmente desde cero tras la decepción que significó la última película de Pierce Brosnan, Muere otro día (2002).

Barbara fue la productora principal del ciclo de Craig y, por supuesto, dio la bendición para que el actor se convirtiera en el primer Bond rubio. Además, logró que su nuevo protagonista hiciera una película más incluso después de que él mismo le dijera a la prensa que preferiría cortarse las venas antes de volver a encarnar una vez más a Bond.

Y, otra vez por supuesto, aceptó la idea de que el 007 muriera en pantalla al final de la última película de Craig, Sin tiempo para morir (2021).

El poder del dinero

La compra de MGM por parte de Amazon generó roces bastante evidentes entre Bezos y los Broccoli. En un artículo que publicó en marzo de 2025, y que estaba muy adecuadamente ilustrado con una caricatura de Bezos disfrazado de Blofeld, The Hollywood Reporter informó que las tensiones entre los dos bandos habían alcanzado tal punto que, en una reunión con sus amigos, Barbara dijo que los ejecutivos de Amazon eran unos “malditos idiotas”.

La frase salió de la esfera personal y llegó a The Wall Street Journal. Tras leerla, el mandamás de Amazon les ordenó a sus subalternos que se deshicieran de la hija de Cubby Broccoli. “No me importa cuánto cueste”, enfatizó Bezos, según The Hollywood Reporter.

¿Y cuánto costó sacarse a los Broccoli de encima? Alrededor de un billón de dólares. En febrero de 2025, Bezos finalmente conquistó el universo del agente con licencia para matar y empezó a hacer anuncios escalonados, empezando con los nuevos productores, Amy Pascal, que supervisó la franquicia de Spider-Man, y David Heyman, quien estuvo a cargo de las películas de Harry Potter. Luego, se escogió al director, el canadiense Denis Villeneuve, quien viene de triunfar con la saga Dune, y, recientemente, al nuevo Bond: el actor británico Robert Pattinson.

Lo más seguro es que Pascal y Heyman no sean unos malditos idiotas, como dijo Barbara sobre otros colegas en aquella reunión íntima que llegó a los medios, pero sin duda algo perderá el 007 en esta nueva etapa, pues, más allá de sus recelos, las dos generaciones de los Broccoli lograron sacarle el máximo brillo al mismo personaje durante seis décadas.

En aquel artículo de The Hollywood Reporter, una fuente anónima recordaba que Cubby Broccoli solía cocinar pasta para todo el equipo de producción, por lo que sus rodajes adquirían cierto ambiente familiar. Además, Barbara y Michael preservaron esa tradición.

¿Será que Bezos sabe cocinar pasta? ¿O simplemente pedirá un domicilio?

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