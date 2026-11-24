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Del viernes 27 al domingo 29 de noviembre se lleva a cabo la novena versión de Vino al Parque, bajo el concepto «El último brindis del año» en el parque Museo del Chicó de Bogotá. Será un espacio en el que los participantes disfrutarán de más de 1.100 etiquetas de vinos de Argentina, Chile, España, Italia, Portugal y de la marca colombiana Templario, de Campoalegre, Huila y aprenderán de los orígenes, sabores y características de esta bebida con siglos de antigüedad y que tiene su propio dios: Dionisio para la tradición griega y Baco para la romana.

La programación, que inicia el viernes 27 a las 3:00 p.m. incluye alrededor de 15 catas de vino lideradas por los sumilleres Maximiliano D’Amico, Jaime Zambrano, Nicolás Reines, Rodolfo Juárez, Diana Melo y Juan Hernández, quienes enseñarán a identificar las notas y sabores de distintos tipos de vino: espumante, tinto, rosado, blanco, de distintas cepas y orígenes. Las catas incluyen bocados de comida española -paella y tapas-, pastas y quesos, con el fin de darles realce a los sabores.

Este encuentro del vino en Bogotá se produce luego de la octava versión del evento, que se llevó a cabo en Medellín en septiembre pasado. De hecho, con esta es la tercera edición que realiza en 2026.

Uno de los destacados de este año es una serie de catas especializadas con Laura Hernández Espinosa – la Mejor Sommelier de Latinoamérica en 2024, listada en la clasificación Latin America’s 50 Best, Creadora del programa de bebidas de Leo, Autora de Colombia Líquida y nominada a los Gourmand Awards 2026. La experta maridará un vino espumante tipo prosecco, uno blanco, tipo chardonnay, un vino rosado y uno tinto, frutal, con bocados de la cocina del restaurante Leo. Para el espumante, el maridaje será con un bocado de queso paipa con tomate y pesto de sacha inchi; para el blanco, perrito de langostino, mayonesa de chiles y aguacate; para el rosado, galletas de titoté con ajonjolí, atún curado y emulsión de arrayán y, para el tinto, araye de cordero, especias y labneh. Son varias catas en las diferentes fechas, así que es un recomendado para no perderse.

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La programación de Vino al Parque contempla 15 catas especializadas. Foto://Shutterstock – Miljan Zivkovic

Programación musical

La organización del evento ha anunciado que el cierre de esta edición de Vino al Parque estará a cargo de la agrupación «V de Vinilo», integrada por Karoll Márquez, Carlos Montaño, Alejandro González, Juan Manuel Medina y Juan Manuel Mendoza, que interpreta pop, balada romántica y música de plancha haciendo covers de varios artistas, mientras hacen una puesta en escena en la que refieren sus vivencias personales. La agrupación surgió hace cerca de un año y, además de sus presentaciones en vivo crea contenido original para plataformas digitales.

De igual manera, en Vino al Parque se presentará el dúo Siam, conformado por Carlos Montaño y su esposa Carolina Núñez, ganadores de la tercera temporada del Factor X en 2009 y que han consolidado desde entonces su trayectoria musical. Destacan sus álbumes «Siam», nominado al Grammy Latino en 2011 y «Las Cosas Que Nunca Nos Dijimos», de 2012, que alcanzó disco de oro. La apertura musical del evento estará a cargo del DJ Alejandro Villalobos. Vino al Parque confirmó que la música acompañará la programación desde el mediodía hasta el cierre del festival.

Boletería

Las boletas para Vino al Parque están disponibles en el portal de Ticketmaster Colombia, que ofrece entradas individuales para cada fechas y un pack para los tres días. La entrada por día está en $67.900, mientras que el pack por tres días, en $169.000.

Con su entrada, cada persona recibe la copa oficial del festival y un show de bienvenida. La organización advierte que este evento es para mayores de 18 años, es pet friendly y cuenta con un aforo limitado de 4.000 personas por jornada.

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