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El celular cambió la manera de ver videos, pero también está transformando la forma de contar historias. Las producciones breves, pensadas para consumirse en una pantalla vertical y durante unos pocos minutos, han ganado espacio entre las audiencias digitales. Sin embargo, ¿qué pasaría si esas mismas historias pudieran continuar en una pantalla horizontal, con una experiencia más cercana a la del cine o la televisión?

Esa es la apuesta de LATIUM Studios, una nueva plataforma colombiana que busca reunir los formatos vertical y horizontal en un mismo servicio de entretenimiento. El proyecto, creado por cuatro socios y con los actores Laura Taylor y Sebastián Gómez al frente de su visión creativa, llega al mercado con seis producciones originales que incluyen series de ficción y microdocumentales realizados junto al periodista Pirry.

La iniciativa parte de una transformación en los hábitos de consumo audiovisual. Según el estudio Digital Media Trends 2025, de Deloitte, el 43 % de los consumidores encuestados en Estados Unidos utiliza principalmente el celular o la tableta para ver videos cortos, mientras que el 48 % recurre a estos dispositivos para consumir videos de larga duración. A esto se suma la proyección de Omdia, que estimó ingresos globales de 11.000 millones de dólares para el mercado de los microdramas durante 2025.

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Del celular al televisor: la apuesta colombiana que quiere cambiar la forma de ver series

En medio de este escenario, LATIUM Studios busca explorar un territorio que todavía está en construcción: producir contenidos que respondan a las dinámicas de consumo de los teléfonos móviles, pero que no renuncien a la profundidad narrativa ni a los recursos audiovisuales de las producciones tradicionales.

«Nos dimos cuenta de que el formato vertical estaba creciendo, pero también de que había una oportunidad para contar historias con profundidad, buenos personajes y una factura audiovisual cuidada. No queríamos competir con el formato, sino demostrar todo lo que se puede hacer con él», explica Laura Taylor, cofundadora de LATIUM Studios.

Dos formatos para una misma historia

La principal particularidad de la plataforma está en su propuesta de visualización. A diferencia de los servicios que desarrollan contenidos para una sola orientación de pantalla, LATIUM permite que el usuario pase del formato vertical al horizontal con un giro del dispositivo.

Para conseguirlo, sus creadores desarrollaron tanto una aplicación como un modelo de producción concebido desde el comienzo para ambas experiencias. El desafío no consistía únicamente en adaptar una imagen a diferentes dimensiones, sino en construir historias capaces de funcionar en las dos orientaciones sin sacrificar su lenguaje audiovisual.

Del celular al televisor: la apuesta colombiana que quiere cambiar la forma de ver series

«Desde el comienzo pensamos que las dos formas de ver contenido podían convivir. El reto fue desarrollar una plataforma y una manera de producir que permitieran que las historias funcionaran en ambas orientaciones, sin sacrificar la experiencia audiovisual», señala Sebastián Gómez, también cofundador de la compañía.

El catálogo inicial está compuesto por seis producciones originales: tres series de ficción y tres microdocumentales realizados en colaboración con Pirry. Entre los títulos anunciados se encuentran Fuera de Guión, Prohibido Enamorarse y El caso de Laura Montoya.

Esta última producción está inspirada en hechos reales y gira alrededor de la desaparición de una influencer durante una transmisión en vivo. Por su parte, Prohibido Enamorarse cuenta con 43 episodios y combina elementos del drama universitario, el romance y el suspenso.

Del celular al televisor: la apuesta colombiana que quiere cambiar la forma de ver series

Las microseries tendrán episodios de aproximadamente dos a tres minutos, una duración que responde a las dinámicas de consumo de contenidos breves desde dispositivos móviles. La oferta también incluye producciones documentales, con las que la plataforma busca ampliar las posibilidades narrativas de su catálogo.

Una apuesta colombiana con proyección internacional

Detrás de LATIUM Studios hay una inversión inicial cercana al millón de dólares y una operación que integra desarrollo tecnológico, producción audiovisual y distribución propia. La plataforma inicia actividades con disponibilidad en 64 países y contenidos en 27 idiomas, mediante subtítulos, con la intención de llevar las producciones colombianas a audiencias de diferentes mercados.

Su aplicación está diseñada para dispositivos iOS y Android, además de tabletas iPad. El modelo de acceso contempla diferentes alternativas: episodios gratuitos, suscripciones y monedas virtuales para desbloquear capítulos.

Del celular al televisor: la apuesta colombiana que quiere cambiar la forma de ver series

Más allá de su catálogo inicial, el proyecto también busca abrir espacios de trabajo para actores, directores, guionistas, creadores y productoras interesados en explorar las posibilidades de las narrativas verticales. Una apuesta que coincide con la aparición de nuevos formatos de producción y distribución dentro de una industria audiovisual que sigue adaptándose a los hábitos de las audiencias.

Como parte de este recorrido, LATIUM Studios participará en la primera edición de Medellín Vertical Week, que se realizará del 25 al 29 de noviembre. El encuentro estará dedicado a las nuevas narrativas y al futuro del entretenimiento audiovisual.

La llegada de esta plataforma plantea una pregunta que va más allá de la tecnología: ¿las historias deben adaptarse a la pantalla en la que se consumen o las pantallas pueden adaptarse a las historias? LATIUM Studios propone explorar ambas posibilidades desde Colombia, en un momento en el que el entretenimiento ya no tiene un único tamaño ni una sola manera de ser visto.

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