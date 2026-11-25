Revista Diners Getting your Trinity Audio player ready...

Considerado por algunos como un refugio para el cine de autor y por otros como una puerta de entrada a películas que difícilmente encuentran espacio en las salas comerciales, MUBI ha construido una programación en la que conviven nuevas voces del cine y directores con trayectorias reconocidas. La plataforma compartió con Diners los títulos que despertaron mayor interés entre sus espectadores en Colombia durante 2026.

(Explore también: Cuatro obras del Ballet de la Ópera de París serán proyectadas en salas de cine colombianas)

Una joven que se somete a procedimientos extremos para parecerse a la mujer que el príncipe elegiría; un cineasta que busca convertir la historia de su familia en su próxima película, y un hombre que, tras perder el empleo que tuvo durante 25 años, encuentra una salida criminal a su situación. Tres premisas que llevan al público nacional por caminos distintos y revelan la variedad de historias que encontraron su lugar entre las más vistas.

La hermanastra fea, dirigida por Emilie Blichfeldt

En el cuento de los hermanos Grimm, Cenicienta consigue llegar al baile gracias a la ayuda de un árbol mágico y termina casándose con el príncipe. En La hermanastra fea, Emilie Blichfeldt cambia el punto de vista y sigue a Elvira, quien también sueña con conquistar al príncipe, pero tiene que competir con Agnes, su hermosa hermanastra. Su madre la somete a una serie de tratamientos para que consiga la apariencia que exige la corte, mientras se acerca la fecha del baile y sus posibilidades de conseguir el matrimonio que salvaría a la familia.

El largometraje de Blichfeldt toma elementos de los cuentos de los hermanos Grimm para construir su propia versión del relato de Cenicienta. Cortesía: MUBI.

Las escenas de transformación de Elvira están lejos de los vestidos y las zapatillas de cristal, en una perspectiva de envidias llena de body horror. La joven se somete a procedimientos dolorosos, entre ellos una operación para modificar su nariz y otros tratamientos que llevan la película al horror corporal. Blichfeldt muestra sin concesiones lo que ocurre con un personaje que ha aprendido a medir su valor por la apariencia y que está dispuesto a alterar su propio cuerpo para ser aceptado.

La película recupera la crueldad del relato publicado en 1812 por los hermanos Grimm y la lleva a una historia donde la belleza tiene un precio. Elvira no solo quiere casarse con el príncipe: quiere dejar de ser la mujer que todos consideran fea. En ese empeño, la cinta cuestiona los ideales de belleza y la presión por cumplirlos, a través de una historia que convierte el cuento de hadas en una pesadilla.

Valor sentimental, dirigida por Joachim Trier

Nora es una actriz de teatro que se reencuentra con su padre, Gustav Borg, un director de cine que alguna vez tuvo reconocimiento y que busca regresar a la industria con un guion inspirado en su propia familia. Cuando le ofrece el papel protagónico, ella lo rechaza. Gustav decide entonces entregárselo a una joven estrella de Hollywood, una elección que vuelve a poner en evidencia las heridas de una relación distante y los conflictos que Nora y su hermana Agnes todavía tienen pendientes con él.

La casa familiar se convierte en el escenario de una historia en la que los recuerdos, los silencios y las relaciones entre padres e hijos adquieren un lugar central. Joachim Trier vuelve a trabajar con Eskil Vogt, guionista de La peor persona del mundo, en un drama que explora las dificultades de reconciliarse con el pasado y las fronteras entre la vida personal y la creación artística. La película ganó el Oscar a Mejor película internacional en 2026 y obtuvo el Gran Premio del Festival de Cannes de 2025.

La única opción, dirigida por Park Chan-wook

Después de 25 años trabajando en una compañía papelera, Yoo Man-su pierde su empleo. Tiene una esposa, dos hijos y una vida que creía estable, pero la búsqueda de una nueva oportunidad laboral lo enfrenta a un mercado cada vez más competitivo. Desesperado por conseguir un puesto, encuentra una solución que lleva la competencia por un trabajo hasta sus últimas consecuencias: eliminar a los candidatos que podrían quedarse con él.

Park Chan-wook adapta la novela The Ax, de 1997, del escritor estadounidense Donald E. Westlake. Cortesía: MUBI.

Park Chan-wook convierte esta premisa en una sátira negra sobre la precariedad laboral, las exigencias del mercado y la presión por mantener una posición social. Interpretada por Lee Byung-hun, La única opción mezcla humor retorcido, situaciones absurdas y violencia para retratar a un hombre que termina llevando la lógica de la competencia profesional a un terreno criminal. La película participó en el Festival de Venecia de 2025 y ganó el Premio Internacional People’s Choice del Festival de Toronto.

(Le puede interesar: Palacio, la miniserie de Netflix que profundiza en los hechos de la toma del Palacio de Justicia 41 años después del holocausto)