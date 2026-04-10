Estas son las ciudades con más y menos estrés del mundo

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Vivir en una ciudad grande significa aceptar cierto nivel de estrés como parte del acuerdo. El tráfico que convierte 10 kilómetros en una hora de su vida. El ruido constante. El aire que no es del todo aire. La sensación permanente de estar llegando tarde a algo, aunque no tenga ningún plan. Pero hay niveles.

Hay ciudades donde el estrés es manejable, mientras que hay otras donde pagar el arriendo consume la mitad del salario o donde moverse de un punto A a un punto B requiere planificación militar. Remitly, la compañía de pagos internacionales, decidió medir esto y analizó más de 170 ciudades del mundo para determinar cuáles son las más y menos estresantes para vivir.

Los resultados confirmaron lo que muchos ya sabían por experiencia propia y develaron nuevos indicadores de calidad de vida en Latinoamérica, Europa y el resto del mundo.

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Las 10 ciudades con mayor nivel de estrés

Foto: Shutterstock- Gill_figueroa

Nueva York Dublín Ciudad de México Manila Londres Milán Atenas São Paulo Turín Kolkata

Nueva York ocupa el primer lugar de la lista con una puntuación de 7,56 sobre 10. Es uno de los destinos predilectos del mundo, pero habitarla tiene un precio: tráfico brutal, alta criminalidad, contaminación del aire y un costo de vida que hace que pagar por lo básico sea un ejercicio de malabarismo financiero constante.

Ahora, el escenario es distinto dependiendo de dónde se viva. En Latinoamérica, lugares como Ciudad de México y São Paulo lidian principalmente con seguridad y movilidad. Mientras que, en Europa y Norteamérica, el estrés viene más del costo de vida: pagar por existir se vuelve cada vez más caro.

Las 10 ciudades con menor nivel de estrés

Foto: Shutterstock- Iryna Melnyk

Eindhoven Utrecht Canberra Tallin Groningen Trondheim Bergen Porto Brisbane Rotterdam

Siete de las diez ciudades de este ranking están en Europa, y cuatro de esas siete están en los Países Bajos. Eindhoven lidera la lista como la ciudad menos estresante del mundo según el estudio, con una puntuación de apenas 2,34 sobre 10. El triunfo se debe a que los desplazamientos son cortos (menos de 15 minutos para recorrer 10 kilómetros) el sistema de salud es excelente, la criminalidad es baja y el aire es sano.

Por su parte, Canberra, Australia, es la cuota no europea entre las tres primeras. Tiene un costo de vida más bajo que las holandesas que la superan, pero también índices de criminalidad más altos y un sistema de salud ligeramente menos accesible. Aun así, vivir allí sigue siendo considerablemente menos estresante que vivir en cualquier gran capital del mundo.

¿Cómo se mide el estrés en el mundo?

Foto: Shutterstock-Artush

Remitly utilizó cinco factores para calcular el nivel de estrés:

Tiempo de desplazamiento: cuánto tarda la gente en moverse por la ciudad.

Costo de vida: qué tan caro es pagar por comida, transporte y servicios básicos, sin incluir vivienda.

Sistema de salud: qué tan accesible y de buena calidad es la atención médica.

Criminalidad: qué tan segura se siente la gente en su vida diaria.

Contaminación del aire: qué tan respirable es el aire.

Todos estos factores los combinaron para crear una puntuación sobre 10, donde los números altos dan como resultado condiciones de vida menos favorables.

Estas son las ciudades con más y menos estrés del mundo

Según este listado el estrés en las capitales del mundo es evitable, pero solo si vive en los lugares correctos. Para quienes están atrapados en urbes latinoamericanas o europeas donde el alquiler consume el salario, es simplemente es parte del trato. Ahora, la pregunta no es si las ciudades generan estrés o no, sino cuánto está dispuesto a soportar a cambio de las oportunidades que solo estas ofrecen. ¿Ustes qué opina? ¿Seguiría viviendo en una gran ciudad sabiendo las consecuencias o se mudaría a Eindhoven?

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