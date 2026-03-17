A lo largo de los años han surgido diversas agrupaciones que han construido una historia emblemática dentro del rock latino. Desde países como Argentina y Chile, así como desde Colombia, muchas bandas han aportado letras y ritmos innovadores que han marcado el desarrollo del género. Con el paso del tiempo, varias de ellas se han convertido en las favoritas de distintas generaciones. Esta es el top 10 de las bandas de rock latino más influyentes según la revista Billboard.

Soda Stereo – Argentina

Soda Stereo es una banda de rock/pop argentino formada en 1982 y con su trayecto se ha convertido en uno de las bandas de rock más reconocidas e importantes de los años 80 y comienzos de los 90. La banda está conformada por el guitarrista y vocalista Gustavo Cerati (1959-2014), el bajista Zeta Bosio y el baterista Charly Alberti.

La banda ha logrado obtener reconocimiento internacional, sobre todo en la audiencia de América Latina. Tuvieron grandes éxitos como: De Música Ligera, Persiana Americana, Cuando Pase el Temblor, En la Ciudad de la Furia, Nada Personal, entre otros éxitos, distribuidos en sus 7 álbumes de estudio. En 1997, la banda emprendió la gira de despedida. Sin embargo, regresaron para verse en 2007 para presentarse en una serie de conciertos. Después del fallecimiento de Cerati, la banda ha hecho giras con proyecciones digitales del cantante.

Café Tacvba – México

La reconocida banda mexicana de rock alternativo y folk Café Tacvba fue formada a comienzos de los años 90 en Ciudad Satélite, México. La banda está conformada por Rubén Albarrán, Emmanuel del Real, Joselo Rangel y Enrique Rangel. Con sus letras profundas y poéticas y una presencia escénica inigualable han logrado cautivar a varias generaciones rompiendo fronteras. Cuentan con éxitos reconocidos internacionalmente como: La Ingrata, Eres, Como te Extraño Mi Amor, Las Flores, Chilanga Banda, entre otros.

Sui Géneris – Argentina

Sui Generis es una banda de folk rock argentino formada a comienzos de los años 70 y considerada uno de los proyectos más influyentes del rock en español. El grupo estuvo integrado principalmente por el cantante y compositor Charly García y el músico Nito Mestre. Durante su trayectoria se convirtió en un referente del rock argentino por sus letras sensibles y generacionales que conectaron con el público joven de la época. La banda alcanzó gran popularidad con canciones como “Canción para mi muerte”, “Rasguña las piedras”, “Aprendizaje” y “Confesiones de invierno”, temas que marcaron a toda una generación.

En 1975 el grupo se despidió con un histórico concierto en el estadio Luna Park de Buenos Aires, que más tarde dieron origen al álbum en vivo Adiós Sui Generis. Décadas después, en 2000, el dúo volvió a reunirse para una serie de presentaciones y el lanzamiento de un nuevo disco titulado Sinfonías para adolescentes.

Los Fabulosos Cadillacs – Argentina

En 1984, Buenos Aires, Argentina, se fundó la agrupacion Los Fabulosos Cadillacs, una reconocida banda de ska que con el tiempo pasó a ser lo que se conoce como rock latino. Sin embargo, ha sido una banda que ha estado en constante innovación y cambio para evitar las etiquetas. Es una banda que tienen una de las trayectorias más largas del país, sin importar que ha tenido cambios de integrantes, crisis internas o pausas. La pausa más larga duró 7 años, pero en 2008 volvieron a retomar la actividad y siguen teniendo el mismo reconocimiento.

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Los Prisioneros – Chile

La banda chilena los Prisioneros fue formada en la década de 1980. Esta banda estuvo compuesta principalmente por el cantante principal, bajista y principal compositor, Jorge González, la guitarra, voz y coros, Claudio Narae y, la batería, voz y coros, Miguel Tapia. Su gran recorrido y trayectoria lo convirtieron en una de las bandas más influyentes de Chile, con éxitos como: Tren al Sur, El Baile de los que Sobran, La Voz de lo 80, We Are Sudamerican Rockers, Por qué no se van, Sexo, entre otros éxitos. Estas canciones los acompañaron por ocho años hasta que se separaron en 1991 por conflictos internos y regresaron nuevamente a los esenarios en 2001. Sin embargo, se volvieron a disolver en 2006.

Babasónicos – Argentina

Babasónicos es una banda de rock alternativo argentino y, a lo largo de su trayectoria, se ha consolidado como una de las agrupaciones más influyentes del rock latino desde la década de los 90. El grupo está liderado por el vocalista Adrián Dárgelos y cuenta entre sus integrantes con Diego Tuñón, Diego Castellano, Mariano Roger y Panza Castellano.

A lo largo de su carrera han lanzado numerosos álbumes y han logrado grandes éxitos como “Irresponsables”, “Putita”, “Carismático”, “Yegua” y “Cómo Eran las Cosas”, canciones que consolidaron su lugar dentro de la escena del rock latino. Con más de tres décadas de trayectoria, Babasónicos continúa activo, reinventando su sonido y manteniendo una fuerte presencia en festivales y escenarios de toda la región.

Caifanes – México

Caifanes es una banda mexicana que se formo en 1986. En su comienzo la banda estaba compuesta por Saúl Hernández como el guitarrista y la voz, Alfonso André como la batería, Sabo Romo como el bajo y Diego Herrera como teclados, saxofón y percusiones. En 1989 se unió Alejandro Marcovish como la guitarra principal. Con un estilo difícil de encasillar, Caifanes se ha convertido en una de las bandas más populares del rock latino. Desde sus comienzos tuvieron grandes éxitos como La Negra Tomasa, Afuera, Viento, No Dejes Que…, Mátenme Porque Me Muero, entre otros, populares sencillos hasta 1995, cuando se separaron. En 2011 regresaron y hoy en día siguen construyendo su historia.

Zoé – México

Zoé es una banda mexicana de rock alternativo formada en 1994 en Ciudad de México. El grupo está integrado por el vocalista y compositor León Larregui, el guitarrista Sergio Acosta, el tecladista Jesús Báez, el bajista Ángel Mosqueda y el baterista Beto Cabrera. A lo largo de su trayectoria se han consolidado como una de las bandas más importantes del rock alternativo en español, con reconocimiento internacional y múltiples premios, incluidos Latin Grammy Awards y Grammy Awards. Entre sus canciones más populares se encuentran “Labios Rotos”, “Love”, “Nada”, “Vía Láctea”, “Soñé” y “Arrullo de Estrellas”, temas que forman parte de álbumes destacados.

Maná – México

Maná es una banda mexicana de rock formada en 1986 en Guadalajara. El grupo está integrado principalmente por el vocalista Fher Olvera, el baterista Alex González, el guitarrista Sergio Vallín y el bajista Juan Calleros. Entre sus canciones más populares se encuentran “Rayando el Sol”, “Oye Mi Amor”, “Clavado en un Bar”, “En el Muelle de San Blas”, “Labios Compartidos” y “Mariposa Traicionera”, temas que marcaron a varias generaciones de oyentes. Con más de tres décadas de carrera, Maná ha lanzado numerosos álbumes y se le ha otorgado numerosos reconocimientos, consolidándose como uno de los grupos latinos más exitosos.

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Arteciopelados – Colombia

La banda Aterciopelados es una de las bandas de rock más emblemáticos de Colombia y uno de los más grandes influencias del rock alternativo en América Latina. Esta banda se formó en 1990 bajo el nombre de Delia y los Aminoácidos, liderada por Andrea Echeverri y Héctor Builtrago. Sin embargo, en 1993, pasó a ser Aterciopelados. Por su gran desempeño ha conseguido numerosas nominaciones y premios, como sus 4 Latin Grammys. Con grandes éxitos como Bolero Falaz, Florecita Rockera, Baracunatana, La Estaca, Cosita Seria, entre otras canciones populares.