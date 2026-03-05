Vivimos rodeados de música, pero escuchamos apenas una fracción de lo que existe. No es culpa nuestra: el algoritmo, la radio, el idioma que hablamos y el lugar donde vivimos crean burbujas difíciles de romper. El mainstream define qué suena en la fiesta, en el gimnasio y en el supermercado, y con el tiempo esas canciones se convierten en la única banda sonora que conocemos.

Pero más allá de la corriente dominante, hay un universo musical entero que no llega a la radio, que no aparece en las listas de streaming y que probablemente nunca escucharía si no lo busca intencionalmente. Afrobeat ghanés, cumbia instrumental californiana, hip-hop keniano, funk tailandés filtrado por Texas. La música del mundo no necesita pasaporte ni traducción para funcionar.

Si se encuentra escuchando siempre lo mismo, aquí le presentamos cinco álbumes que funcionan como puertas de embarque a destinos inexplorados. Ya sea desde Ghana, Londres, Texas, Los Ángeles o Nairobi, estos discos demuestran que la mejor forma de viajar a veces es simplemente darle play.

Sounds of My World, Juls (2021)

Julian Nicco-Annan, más conocido por su nombre artístico Juls, es un productor y músico británico-ghanés que se hizo un nombre trabajando con artistas como Mr Eazi, Wizkid, Burna Boy, Tyler The Creator, Lauryn Hill y Masego. Después de años siendo uno de los productores más solicitados del Reino Unido, decidió lanzar Sounds of My World, su álbum debut.

El disco hace efecto espejo con la diáspora africana y toma prestado del afrobeats, amapiano, reggae, R&B, hip-hop, highlife, baile funk, jazz y rock para crear una mezcla de sonidos que funciona como un mapa musical del Atlántico Negro. Sobre el proceso creativo de este álbum, Juls dijo a Townsend Music: «Comencé a hacer este álbum después de mi mixtape ‘Colours’ en 2019. He sido egoísta y me he concentrado en mí mismo. Trabajando en mi marca y mi sonido, así que realmente no he hecho discos para muchos otros artistas. Estoy emocionado de que el mundo escuche en lo que he estado trabajando».

El disco también cuenta con colaboraciones de artistas como Bas de Dreamville, Jaz Karis, Fireboy DML, King Promise, DarkoVibes, Sauti Sol, Oxlade y Kojo Funds.

5, SAULT (2019)

SAULT es un colectivo musical británico que mezcla R&B, gospel urbano contemporáneo, house y disco. Liderados por Dean Josiah Cover, productor detrás de discos como Grey Area de Little Simz y colaborador habitual de Michael Kiwanuka, con las vocalistas Kid Sister y Cleo Sol, y producido por Inflo, el colectivo inició sin hacer mucho ruido – de su lado – y hoy son reconocidos mundialmente porque nadie suena como ellos.

SAULT tiene una obra exquisita y su magia va más allá de su habilidad musical: usan su plataforma para abordar temas de liberación negra, identidad y resistencia.

Cual sea al álbum con el que inicie, su música seduce, ambienta, tranquiliza y despierta. Sin embargo, un tema que marcó un antes y después en su carrera fue «Wildfires». Una canción que critica el abuso policial en Estados Unidos, el racismo y el «no puedo respirar» de George Floyd.

Con Todo El Mundo, Khruangbin (2018)

Khruangbin es un trío musical estadounidense de Houston, Texas, conformado por Laura Lee en el bajo, Mark Speer en la guitarra y Donald «DJ» Johnson Jr. en la batería. Aunque son todos de Texas, la banda nació en Burton, un pequeño pueblo a una hora y media al oeste de Houston.

El nombre de la banda – así como música- tiene raíces tailandesas. Sobre esto, Laura Lee explicó a Ransom Note: «Khruangbin es un avión. Nuestra biografía dice ‘motor vuela’, que es la traducción literal de la palabra tailandesa, y nuestra forma favorita de describirlo. Es un homenaje al rock y funk tailandés que inspiró la formación de la banda, y el avión simboliza el conjunto internacional de influencias que dio forma a nuestra música».

Entre sus influencias core están los casetes tailandeses de los años 60 y 70, el folk y el funk. Su música es la palabra mezcla por excelencia. Muestra de ello es «María También», una canción con guitarra de raíces africanas, groove de Medio Oriente, presentada con un título en español y un video musical que incluye imágenes de archivo de mujeres iraníes en medio de la revolución de 1979.

Su música es principalmente instrumental, pero a menudo colaboran con artistas como Leon Bridges, con quien han hecho los EPs Texas Sun y Texas Moon. Con Todo El Mundo es el segundo álbum de estudio del trío, lanzado el 26 de enero de 2018. Si quiere iniciar el viaje musical de esta banda, este es un buen punto de partida.

The Los Angeles League of Musicians, LA LOM (2024)

La Liga de Músicos de Los Ángeles, abreviada como LA LOM, es una banda estadounidense originaria de Los Ángeles, California, compuesta por el guitarrista Zac Sokolow, el bajista Jake Faulkner y el percusionista Nicholas Baker.

Su sonido es una mezcla de cumbia, música americana y rock de los años 50 y 60, guiado por la guitarra de Sokolow. En sus inicios, comenzaron reinterpretando baladas de los años 50 y 60 que escuchaban en una antiga estación de radio de Los Ángeles. Luego, en el primer álbum original de la banda lanzado en agosto de 2024 ya incluyeron en su mayoría originales, pero jamás dejando de lado el juego de los covers. Un ejemplo de esto es «Danza de LA LOM» y «Juana La Cubana».

Además de su espíritu retro, su principal rasgo es el sonido en vivo. Escuchar sus álbumes es estar en un concierto. Sus videos musicales son más live sessions que productos audiovisuales. Y basta con darle play a un par de canciones para mover la cadera.

Concept: Vol 1, Bey T (2019)

Betty Atsedu, conocida en la música como Bey T, es una rapera keniana de 26 años nacida en Nairobi. Su sonido es el mix de tres culturas diferentes que dan como resultado lo que ella llama «Fusion». Si la busca en Google no encontrará una biografía muy extensa sobre ella, así que el reemplazo perfecto es su música.

En el afro —y en la industria de la música en general— los nombres de mujeres son a menudo opacados por varones. En este universo musical, nombres como Burna Boy, Mr Eazi y Wizkid aparecen como pesos pesados. Sin embargo, la música de Bey T es aire fresco. Es rebelde, profunda, imposible de ignorar. Y sí, también le hará bailar.

