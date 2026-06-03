Así es ‘Tony’: el biopic sin reservas de Anthony Bourdain que llegará al cine

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Casi ocho años después de su muerte, el legado de Anthony Bourdain regresa, esta vez en el cine. La película se llama Tony, está producida por A24, tiene el apoyo oficial de los representantes de Bourdain y ya tiene tráiler.

Según lo que se sabe (hasta ahora), el biopic es todo menos lo tradicional. No es una biografía exhaustiva de su vida. No es un recuento de sus viajes alrededor del mundo o sus programas de televisión. Es una interpretación del verano de 1975 en Provincetown, Massachusetts, cuando Anthony Bourdain era solo un chico de Jersey tratando de encontrar su lugar en el mundo a través de la cocina.

Tal como lo dijeron sus representantes a The Hollywood Reporter: “No es una biografía estándar y no intenta resumir una vida. Es una interpretación, ya que esa parte de la vida de Tony siempre permanecerá en cierto modo desconocida”.

Si quiere saber de qué va, quiénes protagonizan y cuándo se estrena, siga leyendo. A continuación, le contamos todo lo esencial que debe saber.

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Dominic Sessa es Tony

Dominic Sessa, la revelación de The Holdovers (2023), encarna a Bourdain en este punto de su vida. La sinopsis oficial es simple: «Viaja a Provincetown y se topa con el caótico mundo de la cocina de un restaurante, dando inicio a un verano que marcará el rumbo de su vida”. No es la Bourdain que conocemos de No Reservations o Parts Unknown. Es alguien completamente diferente: un adolescente sin dirección, enviado a una escuela privada donde no encajaba, inquieto y curioso.

Pero más allá del casting hay una conexión real entre Sessa y Bourdain. El director Matt Johnson, hablando con Entertainment Weekly, dijo haberlo identificado de inmediato «Ambos son de Jersey, ambos fueron a escuelas privadas pero no encajaban, ambos son descarados y siempre están buscando algo».

Ahora, si Sessa es el joven perdido, Antonio Banderas es el primer chef que le da dirección. En la película, el actor español interpreta al chef que contrata a Bourdain como asistente y le enseña los fudamentos del oficio.

Banderas describió su personaje en el Turin Film Festival 2025 como: “Un hombre de Brasil que trabaja en Estados Unidos y ha viajado por el mundo”. Pero lo que hace ese personaje es más profundo que una simple biografía. “Mi personaje estudió en las mejores instituciones, se graduó de las mejores escuelas de gastronomía, pero siempre fue un outsider”, explicó Banderas. “Creó su propio restaurante fuera del mundo tradicional de chefs de élite, desarrollando sus propios platos con ingredientes accesibles a comunidades ordinarias. Comida simple para gente común”.

Este encuentro entre chef y aprendiz marcó para siempre la vida de Bourdain. Sobre esto, Banderas añadió: “La película no es solo sobre cocina o técnicas culinarias; es sobre su vida, su identidad y su forma de ser, moldeada por este mentor único”.

Además de Sessa y Banderas, el elenco de Tony incluye a Emilia Jones, Leo Woodall, Dagmara Domińczyk, Rich Sommers y Stavros Halkias.

Matt Johnson detrás de la cámara

Que la película esté dirigida por Matt Johnson (mejor conocido como actor comediante y cocreador de la serie televisiva Nirvanna The Band The Show) es un riesgo calculado. No es alguien que haya hecho películas sobre personajes famosos anteriormente, pero sí alguien que entiende la ironía, la incomodidad y la búsqueda sin respuestas definitivas. Esa sensibilidad probablemente fue lo que atrajo a A24.

Pero el estudio no fue el único que se sintió atraído por la propuesta del director. Johnson trabajó estrechamente con Sessa desde el primer día. “Tuve almuerzo con Dominic en Nueva York con mi productor, y dentro de una hora estábamos escribiendo lo que se convertiría en el guion de la película juntos”. Recuerda, Johnson.

¿Cuándo se estrena ‘Tony’?

Tony llegará a cines en agosto de 2026, aunque una fecha exacta aún no ha sido confirmada. En Latinoamérica tampoco hay un anuncio oficial. Pero la película ya existe: fue filmada, editada, y A24 tiene su primer tráiler listo.

Esta no es la primera vez que Bourdain es protagonista de una película. En 2021, el documental Roadrunner: A Film About Anthony Bourdain (disponible en HBO Max) exploró su vida, obra y muerte. Pero ese era un documental, una recopilación de hechos. Tony es ficción.

El biopic ya tiene la aprobación del círculo cercano de Bourdain, ¿pasará lo mismo con la audiencia? Lo sabremos hasta agosto.

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