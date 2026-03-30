Revista Diners Getting your Trinity Audio player ready...

Las series comfort no son un género, son una necesidad. Cumplen la misma función que una sopa caliente un domingo lluvioso o una playlist de canciones que ya te sabes de memoria. No están ahí para sorprenderte, están ahí para acompañarte. Y en 2026, cuando las plataformas de streaming compiten por captar la atención con contenido cada vez más robusto, hay una camada de series que entienden que a veces lo que el público necesita es simplemente sentirse bien.

Si el mundo afuera está demasiado ruidoso, aquí le presentamos cinco series comfort que funcionan como refugio emocional.

(Para leer más: Creías que eran originales: 5 series de streaming que en realidad son remakes)

5 series comfort: ¿Cuáles son y dónde verlas en streaming?

‘Terapia sin filtro’ – Apple TV+

Creada por Jason Segel, Bill Lawrence y Brett Goldstein (el equipo creativo detrás de Ted Lasso) y protagonizada por Segel y Harrison Ford, Terapia sin filtro sigue a Jimmy Laird, un psicólogo que tras la muerte de su esposa decide romper todas las reglas profesionales y ser brutalmente honesto con sus pacientes.

La serie, que actualmente cuenta con tres temporadas, es una comedia dramática que combina humor con momentos genuinamente emotivos. Harrison Ford, en uno de sus primeros grandes roles televisivos, interpreta a Paul Rhoades, otro psicólogo cuya presencia aporta una mezcla de sarcasmo y sabiduría que equilibra perfectamente la energía de Segel.

Lo que hace que Terapia sin filtro funcione como serie comfort no es que evite temas difíciles (aquí se habla de pérdida, duelo, paternidad) sino que los aborda con una alta dosis de ternura y humor que nunca se sienten manipuladores. Una historia que nos recuerda que está bien no tener todas las respuestas, y que a veces la mejor terapia es que te digan la verdad.

‘Envidiosa’ – Netflix

Protagonizada por Griselda Siciliani, Envidiosa cuenta la historia de Vicky, una mujer de casi 40 años que entra en crisis tras una ruptura con su pareja de toda la vida. Mientras todas sus amigas se casan y avanzan en sus vidas, Vicky intenta reconstruir su vida sentimental y descubre que lo que realmente necesita es aprender a quererse a sí misma.

Creada por Carolina Aguirre y dirigida por Gabriel Medina, la serie cuenta con tres temporadas disponibles y ya tiene confirmada una cuarta y última temporada. El elenco incluye a Esteban Lamothe, Benjamín Vicuña, Pilar Gamboa, Violeta Urtizberea y Lorena Vega.

Envidiosa es comfort hablado en español. Vicky no es un personaje perfecto ni aspiracional. Es insegura, autoexigente, comete errores constantemente y su envidia hacia la aparente felicidad de los demás es algo con lo que cualquier persona puede identificarse. Pero la serie nunca la juzga por eso. En cambio, la acompaña con humor y ternura en su proceso de autodescubrimiento, recordándonos que está bien no tener todo resuelto y que el camino hacia quererse a uno mismo está lleno de tropiezos.

‘División Palermo’ – Netflix

Esta comedia negra argentina creada, dirigida y protagonizada por Santiago Korovsky sigue a una guardia urbana inclusiva ideada como operación de marketing para mejorar la imagen de las fuerzas de seguridad en Buenos Aires. La serie cuenta con dos temporadas ganó el Emmy Internacional 2024 a Mejor Comedia y siete premios Cóndor de Plata.

División Palermo es una sátira social disfrazada de comedia, y aunque critica abiertamente las fallas institucionales y la corrupción política, lo hace con un humor tan absurdo que termina siendo comfort puro. Los personajes son torpes, inseguros y están constantemente fuera de su zona de confort y son interpretados por pesos pesados de la actuación argentina como Daniel Hendler, Pilar Gamboa, Martín Garabal, Charo López, Hernán Cuevas y Juan Minujín.

‘Strange Planet’ – Apple TV+

Basada en el webcomic de Nathan W. Pyle, Strange Planet es una serie animada cocreada por Pyle y Dan Harmon (creador de Rick and Morty y Community). La serie de 10 episodios, estrenada el 9 de agosto de 2023, se desarrolla en un planeta habitado por seres azules.

Con voces de Tunde Adebimpe, Demi Adejuyigbe, Lori Tan Chinn, Danny Pudi y Hannah Einbinder, la serie funciona como una versión más dulce y familiar del humor filosófico de Harmon. Cada episodio presenta historias independientes sobre relaciones, trabajo, familia y las ansiedades de la vida diaria, pero vistas a través de una lente alienígena. Aquí no hay villanos, ni drama innecesario, solo seres azules tratando de entender los grandes conceptos de la vida.

‘Ganes o pierdas’ – Disney+

La primera serie animada original de Pixar Animation Studios sigue a un equipo de softball mixto llamado «Pickles» durante la semana previa a su gran campeonato. Creada, escrita y dirigida por Carrie Hobson y Michael Yates, la serie de ocho episodios adopta un formato donde cada episodio muestra la perspectiva de un personaje diferente sobre los mismos eventos: jugadores, padres, el entrenador e incluso el árbitro.

Con voces de Will Forte, Izaac Wang, Ian Chen, Jo Firestone, Rosa Salazar y Josh Thomson, cada capítulo utiliza un lenguaje propio para reflejar las emociones y la personalidad del personaje protagonista. Un episodio puede ser una historia de amor color de rosa, otra puede tomar la forma de un videojuego, llevarnos a los recovecos de la mente de una adolescente ansiosa o de una madre con culpa.

Ganes o Pierdas es la serie comfort por excelencia y funciona a la vez como recordatorio de que todos estamos luchando nuestras propias batallas. Que los padres también están asustados, que está bien no ser perfecto, y que a veces simplemente presentarse y hacer tu mejor esfuerzo es suficiente.

(Siga leyendo: ‘Nomadland’, ‘Brokeback Mountain’ y otras obras maestras del cine dirigido por mujeres en streaming)