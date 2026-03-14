El cine dirigido por mujeres no es una categoría aparte ni un gesto de diversidad. Es simplemente cine, y algunas de las películas más importantes de las últimas dos décadas fueron dirigidas por ellas. Cuando Kathryn Bigelow ganó el Oscar a Mejor directora en 2010 por The Hurt Locker, fue la primera mujer en lograrlo en 82 años de historia de la Academia.

Chloé Zhao ganó en 2021 por Nomadland, Jane Campion fue nominada en 2022 por El poder del perro (convirtiéndose en la primera mujer nominada dos veces en la categoría), y más recientemente, directoras como Greta Gerwig, Emerald Fennell y Sarah Polley han entrado al círculo de nominadas con trabajos que no solo son han sido éxitos taquilleros, sino obras que te hacen decir «Esto es cine».

A continuación, le presentamos cinco películas dirigidas por mujeres que fácilmente son de lo mejor que se ha hecho en las últimas dos décadas, y sí, todas están disponibles en streaming.

(Para leer más: Peores nominadas al Óscar: las candidatas a Mejor Película que dividieron a los cinéfilos)

5 películas dirigidas por mujeres y dónde verlas en streaming

‘Nomadland’ (2020) – Disney+

Dirigida por Chloé Zhao, Nomadland ganó tres premios Oscar en 2021: Mejor película, Mejor directora y Mejor actriz para Frances McDormand. La película sigue a Fern, una mujer en sus 60 años que viaja por el oeste americano viviendo como nómada después de perder todo en la recesión económica de 2008.

Zhao construye un retrato de la vida nómada en Estados Unidos, filmando en locaciones reales con actores no profesionales que realmente viven en la carretera. El resultado es una película que funciona como documental y ficción simultáneamente, capturando la soledad, la libertad y la precariedad de quienes eligen (o se ven obligados a) vivir fuera del sistema tradicional.

¿Dónde verla? en Disney+

‘Brokeback Mountain’ (2005) – Prime Video

Dirigida por Ang Lee, Brokeback Mountain ganó tres premios Oscar en 2006: Mejor director, Mejor guion adaptado y Mejor banda sonora original. Basada en el cuento corto de Annie Proulx, la película cuenta la historia de amor entre dos vaqueros, Ennis Del Mar (Heath Ledger) y Jack Twist (Jake Gyllenhaal), durante dos décadas en Wyoming.

En su momento, fue un hito en el cine por tratar una relación homosexual sin exotizarla ni convertirla en un drama novelesco. Por el contrario, es una historia de amor clásica que resulta estar protagonizada por dos hombres.

La película perdió el Oscar a Mejor película frente a Crash, una decisión que muchos críticos siguen considerando uno de los mayores errores de la Academia.

‘El poder del perro’ (2021) – Netflix

Dirigida por Jane Campion, El poder del perro ganó el Oscar a Mejor director en 2022 y estuvo nominada a 12 premios en total, incluyendo Mejor película. La película sigue a Phil Burbank (Benedict Cumberbatch), un ranchero que atormenta a la nueva esposa de su hermano y a su hijo en Montana de 1925.

Campion construye un western psicológico que funciona como un estudio de masculinidad en clave de thriller y sin necesidad de la más mínima violencia explícita. La película de requiere paciencia (es lenta a mucho honor) pero la recompensa es grande.

Está disponible en Netflix y si no la ha visto aún, está malgastando su suscripción.

‘The Hurt Locker’ (2008) – Prime Video

Dirigida por Kathryn Bigelow, The Hurt Locker ganó seis premios Oscar en 2010, incluyendo Mejor película y Mejor directora. La historia va de un equipo de desactivación de bombas del ejército estadounidense en Iraq durante la guerra, y a diferencia de otras películas bélicas, esta se enfoca en la psicología de los personajs, la adicción al peligro y la incapacidad de algunos soldados para regresar a la vida civil.

Bigelow, quien también dirigió otras películas de acción como Point Break y Strange Days, demostró que el cine bélico no era un género de «chicos» y que podría hacerlo con la misma calidad que cualquier otro colega.

‘Women Talking’ (2022) – Prime Video

Women Talking, dirigida por Sarah Polley, ganó el Oscar a Mejor guion adaptado en 2023 y estuvo nominada a Mejor película. Basada en la novela de Miriam Toews, cuenta la historia de un grupo de mujeres en una colonia menonita que discuten cómo responder a una serie de abusos sexuales sistemáticos perpetrados por hombres de su comunidad.

Polley convierte esa premisa en cine a través de las actuaciones de Rooney Mara, Claire Foy, Jessie Buckley con una dirección que entiende que las conversaciones pueden ser puestas en escena igual de cinematográficas que una persecución de carros.

¿La quiere ver? Está disponible en Prime Video.

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