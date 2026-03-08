A lo largo de la historia se han realizado varias biopics de mujeres poderosas, en las que se narran las historias de numerosas figuras que han desafiado los estereotipos y las limitaciones que se les impusieron —y que aún persisten—. Decidieron atravesar obstáculos sociales, políticos y culturales para cumplir sus metas y, en ese camino, dejaron una huella profunda no solo en sus disciplinas, sino también en la historia de las mujeres. Por eso, muchos directores han decidido rendirles homenaje en la pantalla grande.

Mujeres poderosas

Frida- sobre Frida Kahlo

Calificación en IMDb: 7.3/10

Frida es una película biográfica estadounidense de 2002 dirigida por Julie Taymor. El filme retrata la vida de la artista surrealista mexicana Frida Kahlo, interpretada por Salma Hayek. La biopic comienza con el devastador accidente de autobús que marcó la vida de la pintora y que la dejó postrada en cama durante largos periodos. Contra todo pronóstico, Kahlo logra sobreponerse y comienza la mediática y tumultuosa relación con el muralista Diego Rivera, interpretado por Alfred Molina.

Frida Kahlo se convirtió en la representación de una mujer perseverante, luchadora y emblemática. Transformó su dolor y su pasión en obras de arte que traspasaron fronteras y generaciones. A pesar de haber nacido en una época en la que las mujeres solían ser definidas por su matrimonio o por su rol doméstico, Kahlo perseveró y se convirtió en uno de los símbolos femeninos más importantes del arte, representando autonomía, resistencia y libertad creativa.

De carácter fuerte y pensamiento independiente, Kahlo vivió con una libertad poco común para su época: fue abierta sobre su bisexualidad y cuestionó las normas y los estándares de belleza tradicionales. También utilizó su vestimenta y su imagen como una forma de expresión cultural y política.

Spencer – Sobre Diana, princesa de Gales

Calificación en IMDb: 6.5/10

Spencer es una película biográfica de drama dirigida por Pablo Larraín y escrita por Steven Knight. Aunque está basada en la historia de Diana, Princess of Wales, interpretada por Kristen Stewart, la película plantea un relato ficticio sobre la serie de decisiones que llevaron a Diana a terminar su matrimonio con el entonces príncipe Charles III y a apartarse de la familia real británica.

La princesa de Gales sigue siendo uno de los personajes más queridos y respetados de la monarquía británica. Con el paso de los años, su figura continúa siendo una fuente de inspiración por su labor filantrópica y sus actividades humanitarias, acciones que ayudaron a humanizar su papel dentro de la realeza y a generar una cercanía inusual con el público.

Diana rompió con la imagen distante que tradicionalmente caracteriza a la monarquía al mostrarse vulnerable y hablar abiertamente sobre sus problemas emocionales. Fue una mujer que atravesó fuertes imposiciones sociales y las rígidas normas de la realeza, para convertirse finalmente en un símbolo de autenticidad.

(Le puede interesar: ‘Orgullo y prejuicio’, ‘The Hours’ y otras adaptaciones literarias que puedes ver en streaming)

Harriet – sobre Harriet Tubman

Calificación en IMDb: 6.8/10

Harriet es una película biográfica estadounidense de 2019 que narra la historia de la activista abolicionista Harriet Tubman, interpretada por Cynthia Erivo. La biopic fue dirigida por Kasi Lemmons y relata cómo Tubman logró escapar de la esclavitud y posteriormente ayudó a guiar a otras personas esclavizadas hacia la libertad a través del llamado Ferrocarril Subterráneo.

Harriet Tubman es una de las figuras más poderosas e influyentes tanto en la historia de las mujeres como en la historia de la comunidad afroamericana. Se convirtió en un símbolo de liderazgo, libertad, resistencia y justicia, pues, incluso después de haber conseguido su propia libertad, regresó en varias ocasiones al sur de Estados Unidos para ayudar a liberar a decenas de personas esclavizadas.

La dama de Hierro – sobre Margaret Thatcher

Calificación en IMDb: 6.4/10

The Iron Lady es una película biográfica de drama dirigida por Phyllida Lloyd y escrita por Abi Morgan, basada en la vida de la política británica Margaret Thatcher, interpretada por Meryl Streep. Thatcher fue una de las figuras políticas más influyentes del siglo XX y la primera mujer en ocupar el cargo de primera ministra del Reino Unido. La película recorre sus inicios humildes y los momentos clave que le permitieron romper las barreras de clase y de género para convertirse en una de las líderes políticas más poderosas de su país.

Margaret Thatcher es considerada una de las mujeres más influyentes de la política contemporánea, tanto por haber sido la primera mujer en liderar el gobierno británico como por su papel durante la Falklands War. Su llegada al poder desafió las estructuras patriarcales de un ámbito históricamente dominado por hombres.

Su fuerte carácter y su postura firme frente a contextos políticos complejos transformaron la percepción pública sobre el liderazgo femenino, demostrando que las mujeres también pueden ejercer autoridad, tomar decisiones estratégicas y liderar en escenarios de alta presión internacional.

Radioactivo – Marie Curie

Calificación en IMDb: 6.3/10

Radioactive es una película biográfica de drama dirigida por Marjane Satrapi y escrita por Jack Thorne, basada en la vida de la científica Marie Curie, interpretada por Rosamund Pike. La película narra su relación con el científico Pierre Curie(Sam Riley) y su investigación sobre los elementos radiactivos, al tiempo que muestra las consecuencias de estos descubrimientos a lo largo del siglo XX. En paralelo, el relato expone cómo ambos científicos debieron enfrentar los prejuicios del ámbito académico parisino y las barreras de género de su época.

Marie Curie es considerada una de las pioneras más importantes de la investigación científica. Dedicó su vida a la ciencia en un momento en el que las mujeres tenían escasas oportunidades de participar en el campo académico. A pesar de estas limitaciones, logró avances fundamentales en el estudio de la radiactividad y en el descubrimiento de los elementos Radium y Polonium, hallazgos que revolucionaron la física y la química. Hoy en día, muchos de estos descubrimientos han contribuido al desarrollo de tratamientos médicos, entre ellos diversas terapias contra el cáncer.

(Le puede interesar: Cumbres Borrascosas: las 5 mejores adaptaciones del clásico de Emily Brontë)

Figuras Ocultas – Katherine Johnson, Dorothy Vaughan y Mary Jackson

Calificación en IMDb: 7.8/10

Hidden Figures es una película biográfica estadounidense de 2016 dirigida por Theodore Melfi y escrita por el propio Melfi junto a Allison Schroeder. Está basada en el libro de no ficción del mismo nombre de Margot Lee Shetterly. La historia se centra en la vida de tres científicas afroamericanas que lograron trabajar en NASA a pesar de los prejuicios raciales y de género de la época: Katherine Johnson (interpretada por Taraji P. Henson), matemática, física y científica espacial; Dorothy Vaughan (Octavia Spencer), matemática e informática; y Mary Jackson (Janelle Monáe), matemática e ingeniera aeroespacial.

Katherine Johnson, Dorothy Vaughan y Mary Jackson representan a una generación de mujeres que lograron abrirse paso en una industria dominada por hombres en una época en la que el rol femenino era reducido casi exclusivamente al ámbito doméstico. Las tres rompieron barreras de género y de raza dentro de la ciencia y la ingeniería en Estados Unidos, demostrando que las mujeres podían desempeñar papeles intelectuales fundamentales en proyectos científicos de gran escala, como las misiones clave de la carrera espacial y los primeros vuelos tripulados.

Ágora – Hipatia de Alejandría

Calificación en IMDb: 7.1/10

Agora es una película biográfica de drama histórico de 2009 dirigida por Alejandro Amenábar y escrita por Amenábar junto a Mateo Gil. La cinta está inspirada en la vida de Hypatia, interpretada por Rachel Weisz, una matemática, filósofa y astrónoma que vivió en el Egipto romano. La historia retrata su lucha por preservar el conocimiento en un contexto de creciente conflicto religioso y político en torno a la Library of Alexandria.

Hipatia de Alejandría destacó como matemática, astrónoma y filósofa, y es recordada por su dedicación al conocimiento y al pensamiento racional. Su vida y su trágica muerte la convirtieron en un símbolo de la defensa del saber, del pensamiento libre y del papel de las mujeres en la historia de la ciencia. Con el paso del tiempo, su figura también se ha consolidado como un referente en la lucha por la igualdad de género y la libertad intelectual.