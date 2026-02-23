Las adaptaciones literarias en el cine siguen generando debates sobre fidelidad y libertad creativa, pero sin dejar de ofrecer algo valioso: la posibilidad de revisitar historias clásicas desde nuevas perspectivas. Hoy, con el streaming como la forma dominante de consumo audiovisual, muchas de esas adaptaciones están disponibles a solo un clic de distancia y conexión WiFi.

El estreno de Cumbres Borrascosas dirigida por Emerald Fennell volvió a encender el debate y las respuestas varían según a quién se le pregunte. ¿Es válido cambiar el final de una novela clásica? ¿Puede un director tomar libertades con la edad de los personajes o con el tono de la historia original? Las adaptaciones de clásicos de la literatura llevan más de un siglo generando estas discusiones y, en el proceso, han producido algunas de las películas más memorables de la historia del cine.

Así que si quedó contagiado por la fiebre provocada por Fennell y está buscando otras películas de la misma categoría disponibles en streaming, le presentamos seis opciones imperdibles, con información sobre dónde encontrarlas y por qué vale la pena verlas.

(Para leer más: Cumbres Borrascosas: las 5 mejores adaptaciones del clásico de Emily Brontë)

Orgullo y prejuicio (2005)

Disponible en: Netflix, HBO Max

Esta adaptación de la novela de Jane Austen dirigida por Joe Wright y protagonizada por Keira Knightley y Matthew Macfadyen es probablemente la adaptación literaria más popular del nuevo milenio. Nominada a cuatro premios Oscar —incluyendo Mejor actriz para Knightley—, seis BAFTA y dos Globos de Oro, la película logró condensar las más de 400 páginas de Austen en dos horas.

La decisión de Wright de filmar en locaciones reales con luz natural le dio a la película un look que la diferencia de otras adaptaciones del mismo libro. El resultado es una versión que refleja la ironía de Austen pero la traduce a un lenguaje cinematográfico contemporáneo, accesible para audiencias que nunca han leído la novela original.

Barry Lyndon (1975)

BARRY LYNDON (1975)



DP: John Alcott

Director: Stanley Kubrick pic.twitter.com/d4g4YnM3Vw — One Perfect Shot (@OnePerfectShot) October 27, 2017

Disponible en: Apple TV, Amazon Prime Video (renta)

Dirigida por Stanley Kubrick y basada en la novela La suerte de Barry Lyndon de William Makepeace Thackeray publicada en 1844, esta película fue nominada a siete premios Oscar de los cuales ganó cuatro: Mejor cinematografía, Mejor dirección de arte, Mejor diseño de vestuario y Mejor banda sonora original.

La película es una clase magistral de dirección de arte y fotografía. Kubrick utilizó lentes especiales diseñados para la NASA que le permitieron filmar escenas iluminadas únicamente con velas, logrando una estética que replica las pinturas del siglo XVIII. Aunque su ritmo y tono no la hacen una película fácil de digerir, es cine de autor en su máxima expresión. Además, un título obligado para cualquier fan de la cinematografía de Kubrick.

The Hours (2002)

Disponible en: Apple TV, Amazon Prime Video (renta)

Basada en la novela homónima de Michael Cunningham, ganadora del premio Pulitzer, y dirigida por Stephen Daldry, The Hours sigue la historia de tres mujeres en distintas épocas: Virginia Woolf en 1923, una ama de casa en 1951 y una editora en 2001. Todas conectadas por la novela Mrs. Dalloway, de Woolf.

La película le valió a Nicole Kidman el Oscar a Mejor actriz por su interpretación de Virginia Woolf, un papel que la obligó a usar prótesis nasal y a desaparecer físicamente detrás del personaje. Meryl Streep y Julianne Moore completan el elenco en una película que funciona como una reflexión sobre la creación literaria, la depresión y las decisiones que definen una vida.

Los Miserables (2012)

Disponible en: Amazon Prime Video (renta)

Tom Hooper dirigió esta adaptación del musical basado en la novela de Victor Hugo. La película ganó tres premios Oscar: Mejor actriz de reparto para Anne Hathaway por su interpretación de Fantine, Mejor maquillaje y peinado, y Mejor mezcla de sonido.

Aunque la película recibió críticas mixtas, su éxito comercial fue rotundo. Recaudó más de 440 millones de dólares en taquilla mundial y consolidó el formato de musical cinematográfico en el siglo XXI.

Esta versión cinematográfica de la novela de Hugo fue una apuesta arriesgada y, en cierto modo, polémica. En primer lugar, los actores cantaron en directo durante el rodaje en lugar de grabar las canciones en el estudio y sincronizarlas después. En segundo lugar, la película prioriza la emoción y el espectáculo sobre la carga política del texto original, una decisión que no dejó muy contentos a los puristas, pero que funciona como puerta de entrada para el público que no leería las más de 1200 páginas de la novela completa.

La trilogía de El Señor de los Anillos (2001-2003)

the lord of the rings: the fellowship of the ring (2001) dir. peter jackson pic.twitter.com/o06ws8LQsX — cinesthetic. (@TheCinesthetic) February 15, 2025

Disponible en: Amazon Prime Video

La trilogía cinematográfica de El Señor de los Anillos dirigida por Peter Jackson ganó un total de 17 premios Oscar. La mayor parte de las estatuillas corresponden a la tercera entrega, El Retorno del Rey (2003), que obtuvo 11 victorias de 11 nominaciones, empatando el récord histórico de más premios ganados por una sola película junto con Ben-Hur (1959) y Titanic (1997).

Basada en la obra de J.R.R. Tolkien publicada entre 1954 y 1955, la trilogía es un caso raro de adaptación literaria que logró satisfacer tanto a los fanáticos del libro como al público general. Aunque Jackson tomó algunas libertades con el texto original (eliminó personajes, condensó tramas y modificó el tono de ciertos pasajes), logró mantener la esencia de la historia y crear un universo visual que marcó un antes y un después en el cine de fantasía épica.

El Conde de Montecristo (2024)

Disponible en: Amazon Prime Video

Esta nueva adaptación francesa de la novela de Alejandro Dumas, dirigida por Matthieu Delaporte y Alexandre de La Patellière, fue la segunda película más taquillera de Francia en 2024, con 9,1 millones de espectadores. Además, es una de las películas más caras de la historia del cine francés, con un presupuesto de 42 millones de euros.

La novela, publicada en 1844, ha sido adaptada al cine más de 30 veces, pero esta versión sobresale por su escala visual y por su decisión de respetar la estructura de folletín del texto original. Una historia que demuestra seguir funcionando casi dos siglos después de su publicación, y que reafirma a Francia como potencia del cine a nivel mundial.

(Siga leyendo: Las 10 series streaming más esperadas de 2026)