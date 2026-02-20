Cumbres Borrascosas: las 5 mejores adaptaciones del clásico de Emily Brontë

Cumbres Borrascosas, dirigida por Emerald Fennell y protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi, se estrenó el 12 de febrero de 2026 en Colombia, sumándose a la larga lista de adaptaciones de producciones audiovisuales que ha tenido el famoso libro de la escritora inglesa Emily Brontë escrito en 1847, se calcula que se han hecho hasta 15 adaptaciones de esta historia a la televisión.

Debido a su gran impacto en la literatura inglesa en la fusión entre el romanticismo y literatura gótica que tanto caracterizaban a la época victoriana. A pesar de que el recibimiento del libro al inicio no fue el más prometedor, fue evolucionando hasta convertirse en un clásico de la literatura inglesa hasta convertirse en un referente para varias producciones audiovisuales.

Primer plano del libro de Emily Bronte Cumbres Borrascosas en la exhibición de la librería. Toronto, Canadá – 24 de septiembre de 2025. Foto: Erman Gunes/ShutterStock

El libro trata sobre: «la poderosa y hosca figura de Heathcliff domina Cumbres Borrascosas, novela apasionada y tempestuosa cuya sensibilidad se adelantó a su tiempo. Los brumosos y sombríos páramos de Yorkshire son el singular escenario donde se desarrolla con fuerza arrebatadora esta historia de venganza y odio, de pasiones desatadas y amores desesperados que van más allá de la muerte y que hacen de ella una de las obras más singulares y atractivas de todos los tiempos.”

Por esto, se preparó una lista de las 5 mejores versiones para ver Cumbres Borrascosas según la crítica.

Cumbres Borrascosas – Andrea Arnold (2011)

En 2011, la directora Andrea Arnold decidió dirigir una adaptación del famoso libro Cumbres Borrascosas, la cual se convirtió en la versión más sensorial y cruda de las que habían sacado por el momento. Marcando a toda una generación la novela dio una representación más racial del personaje Heathcliff, acercándose más a la ambigüedad étnica del texto. Además, esta versión se caracteriza por su estilo naturalista, con una fotografía fría y un enfoque más físico y salvaje de la historia, resaltando el barro, el viento y la violencia emocional que atraviesa a los personajes.

Cumbres Borrascosas – Peter Kosminsky (1992)

La versión de Cumbres Borrascosas de Peter Kosminsky es hasta el día de hoy la adaptación más fiel al texto de Emily Brontë incluyendo la historia de la segunda generación de los hijos de Cathy, Hindley y Heathcliff. La cual ha sido omitida en sus otras adaptaciones. Esta versión muestra al oscuro y cruel personaje de Emily Bronte, Heathcliff, respetando su carácter vengativo y atormentado tal como fue presentado y mostrado en la novela.

Cumbres Borrascosas – Serie (2009)

En esta versión, al ser una serie, se dio la oportunidad de abordar muchísimos más temas que lo que se puede dar en una película como la toxicidad de la relación y otros matices psicológicos que rodeaban a los protagonistas de la novela. El formato permitió desarrollar con mayor detalle las motivaciones internas de los personajes y explorar con más calma la evolución de sus conflictos, especialmente la transformación de Heathcliff a lo largo del tiempo. Asimismo, profundiza en las tensiones sociales y familiares que marcan la historia, mostrando con mayor claridad cómo el orgullo, la humillación y el deseo de venganza influyen en las decisiones de cada uno.

Abismos de pasión – Luis Buñuel (1953)

El director de cine español, nacionalizado mexicano, Luis Buñuel decidió hacer una adaptación de Cumbres Borrascosas, pero le cambió el nombre a Abismos de Pasión. Esta fue una adaptación muy original y creativa, ya que el director buscó adaptar la esencia del libro de Emily Brontë y traerlo a México haciendo más énfasis en el deseo destructivo que en el romanticismo. Buñuel transformó la historia en una tragedia profundamente pasional, donde los impulsos y las obsesiones tienen un peso mayor que las convenciones sociales.

Cumbres Borrascosas – William Wyler (1939)

La versión de William Wyler de Cumbres Borrascosas es la primera y la más clásica versión que se le ha hecho a la novela. Debido a la época, el director decidió centrarse más en el lado romántico de la historia y bajarle a la característica crueldad de la relación que se representa en la novela. Esta cinta estuvo nominada a varios Óscars y ganó en la categoría de Mejor Fotografía.