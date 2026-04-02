El Vaticano ha sido, durante siglos, fuente inagotable de inspiración para la industria del entretenimiento. ¿La razón? combina todo lo que hace buen drama: poder, secretos, ambición desmedida y la contradicción constante entre lo que se predica y lo que se practica.

Si la institución le inquieta por razones más que las religiosas, estas tres series abordan el Vaticano desde ángulos completamente distintos: una como drama histórico sobre una familia corrupta, otra como investigación documental sobre abusos encubiertos, y la tercera como experimento visual sobre un papa joven y rebelde. Todas disponibles en streaming.

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El Vaticano en streaming: series y plataformas

‘Los Borgias’

Estrenada en 2011 en un intento por continuar el éxito de series como The Tudors, Los Borgias también sigue la historia de una dinastía política mejor conocida por sexo y escándalos que por logros políticos o militares. Cambiando la Inglaterra Tudor por la Italia renacentista, Los Borgias se centra en Rodrigo Borgia, también conocido como el Papa Alejandro VI, y su cuarteto de hijos ilegítimos: Cesare, Giovanni, Gioffre y Lucrezia.

Antes de Juego de tronos y La casa del Dragón, esta serie ya había introducido en la televisión incesto, sexo y política descarada. De hecho, los enredos de Los Borgias se comparan con los de la familia Corleone en El Padrino de Mario Puzo.

La serie logró ganar tres premios Emmy: Mejor Vestuario en 2011 y 2013, y Mejor Canción Original en 2011.Y si quiere verla, las tres temporadas de Los Borgias están disponibles en Mercado Play, la plataforma de streaming gratuita de Mercado Libre. Para usarla, solo debe ingresar con su cuenta o crear una.

‘The Keepers’

Esta miniserie documental de siete capítulos disponible en Netflix sucede en Estados Unidos, pero causó revoluciones hasta la Santa Sede. The Keepers cuenta la historia de la Hermana Catherine Cesnik, una monja de 26 años que vivía en Baltimore y fue asesinada en la década de 1960. El caso nunca fue resuelto, pero estaba vinculado a una historia de abuso sexual por parte de un capellán llamado Padre Joseph Maskell.

La serie gira, en gran medida, alrededor de Gemma Hoskins y Abbie Fitzgerald Schaub, dos ex alumnas de la Hermana Cathy que tratan de reconstruir qué sucedió y por qué el caso nunca fue resuelto. A lo largo de cada episodio conocemos a otras monjas, estudiantes y familiares de Cathy que contribuyen con sus testimonios y especulaciones sobre quién pudo haber estado involucrado.

La policía nunca descubrió con certeza quién la había secuestrado y asesinado, y hasta el día de hoy el caso permanece sin resolver. Sin embargo, según Tudum de Netflix, seis años después de que la docuserie comenzó a transmitirse, han habido progresos. En abril de 2025, el fiscal general de Maryland publicó un informe condenatorio sobre abuso sexual infantil en la Arquidiócesis de Baltimore.Este fue el resultado de una investigación de cuatro años y nombra a más de 150 miembros del clero como abusadores y a más de 600 niños como víctimas conocidas.

‘The Young Pope’

Con solo 10 episodios, esta serie dirigida por Paolo Sorrentino logró ser una verdadera joya solo para conocedores. No está disponible actualmente en Colombia (sí lo estuvo antes) pero si quiere entender el estilo visual y narrativo de Sorrentino, puede ver sus películas que sí están en streaming: La juventud en Prime Video, Fue la mano de Dios en Netflix, Parthenope: Los amores de Nápoles en Apple TV o Prime Video bajo renta, y Un lugar para quedarse en Prime Video.

La trama cuenta la historia de un joven cardenal, Lenny Belardo, que se convierte en papa y cabeza de la Iglesia Católica cuando las artimañas de los principales contendientes fallan. Toma el nombre de Pío XIII, instala a la Hermana Mary, la monja que lo crió en un orfanato, como su principal asesora y procede a desafiar todo lo establecido por el Vaticano.

The Young Pope no es una serie realista. Sorrentino trata al Vaticano como un escenario de fantasía: pasillos interminables, ceremonias barrocas y un papa que fuma, bebe Cherry Coke Zero y cuestiona a cardenales con décadas de experiencia. Además, si quiere ver una vez más en pantalla a Diane Keaton, aquí la puede ver. Y sí, es la monja.

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