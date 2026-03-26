El cine y la religión siempre han tenido una relación estrecha pero dispar. Por un lado, Hollywood produce historias épicas basadas en la biblia diseñadas para no ofender a nadie. Y por otro, existe un cine que usa la religión como materia prima para sátiras, comedias negras o thrillers de poder.

La Semana Santa se acerca y, si no es persona de ritos, pero sí de películas, le recomendamos cinco títulos disponibles en streaming. No son experiencias religiosas en el sentido devocional, pero sí experiencias cinematográficas que usan lo religioso como pretexto para contar historias sobre poder, fe e identidad. Aquí se las presentamos.

(Para leer más: De la vida real a Netflix: la historia de Pérxides María Roa que exige justicia)

‘El Conde’ – Netflix

Dirigida por Pablo Larraín en 2023, El Conde imagina al dictador chileno Augusto Pinochet como un vampiro de 250 años que finalmente quiere morir. Puede sonar absurdo, pero funciona como alegoría política: Pinochet como un monstruo que nunca muere, que se alimenta de sangre ajena y que, incluso décadas después, sigue presente en la memoria colectiva chilena.

Protagonizada por Jaime Vadell, Gloria Münchmeyer, Alfredo Castro y Paula Luchsinger, la película se filmó en blanco y negro con fotografía de Edward Lachman, colaborador habitual de Larraín, quien recibió una nominación al Óscar por su trabajo.

La película ganó el premio al mejor guion en el Festival de Cine de Venecia de 2023 y, aunque la religión no es el tema central, sí utiliza la iconografía vampírica como metáfora de un mal que trasciende la vida y la muerte.

‘La mala educación’ – Prime Video (renta)

Si usted se considera un católico, apostólico y romano, sáltese esta película. Escrita y dirigida por Pedro Almodóvar, La mala educación es un thriller psicológico sobre dos amigos de la infancia que se reúnen décadas después para resolver el misterio de un asesinato.

Protagonizada por Gael García Bernal, Fele Martínez, Daniel Giménez Cacho y Lluís Homar, fue la primera película española que inauguró el Festival de Cannes y recibió la clasificación NC-17 en Estados Unidos por su contenido sexual explícito.

Almodóvar trabajó en el guion durante más de diez años y el resultado es una de sus obras más complejas y oscuras. Aunque se diferencia de otras películas suyas cargadas de comedia, como Mujeres al borde de un ataque de nervios o Los amantes pasajeros, esta es una de sus obras más aplaudidas y se ocupa de examinar el trauma ocasionado por la educación religiosa y las irremediables huellas del abuso sexual.

‘Cónclave’ – Prime Video

Dirigida por Edward Berger y protagonizada por Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow e Isabella Rossellini, Cónclave sigue al cardenal Thomas Lawrence mientras organiza un cónclave para elegir al próximo papa.

La película ganó cuatro premios en los BAFTA de 2025, incluyendo el de mejor película, el Globo de Oro al mejor guion y el premio SAG al mejor elenco. Además, en los Óscar de 2026 recibió ocho nominaciones y ganó el premio a mejor guion adaptado.

Cónclave es un thriller disfrazado de drama religioso. También se puede leer como una historia de guerra o de venganza. Piense en House of Cards ambientada en el Vaticano. Recaudó 128 millones de dólares en todo el mundo y su mayor victoria fue mostrar el proceso de elección papal tal y como es en realidad: una negociación de poder en la que la fe es solo uno de los muchos factores en juego.

‘The Two Popes’ – Netflix

Dirigida por Fernando Meirelles, The Two Popes explora la relación entre el Papa Benedicto XVI (Anthony Hopkins) y el Cardenal Jorge Mario Bergoglio (Jonathan Pryce), quien eventualmente se convierte en el Papa Francisco.

La película es una puerta de entrada a las conversaciones privadas entre ambos líderes religiosos durante la transición de poder tras el escándalo de las filtraciones del Vaticano en 2012. Más que una película sobre la fe, es la historia de dos amigos. Dos amigos que, curiosamente, eran los líderes religiosos más importantes del mundo. En ella, vemos a ambos con sus túnicas y escapularios, pero también como seres humanos. Muestran sus dudas, sus arrepentimientos, sus diferencias filosóficas y, sobre todo, el respeto que sentían el uno por el otro.

Hopkins y Pryce recibieron nominaciones a los Óscar por su actuación, y Anthony McCarten fue nominado por el guion.

‘The Little Hours’ – Prime Video

The Little Hours (en español, Lujuria en el convento), escrita y dirigida por Jeff Baena en 2017, es una comedia medieval basada en cuentos del Decamerón de Boccaccio. Protagonizada por Alison Brie, Dave Franco, Kate Micucci, Aubrey Plaza, John C. Reilly y Molly Shannon, la historia sigue a tres monjas en un convento que se encuentran con un joven jardinero que finge ser sordomudo.

La película no tiene grandes premios ni sellos en su cartel, pero se ha convertido en una película de culto por lo absurda de su trama y el reparto. Hay quienes la encuentran brillante, mientras que para otros es ofensiva y desenfocada. Pero lo que todos podemos estar de acuerdo es que es una sátira descarada que habla sin tapujos sobre la represión sexual, la hipocresía religiosa y las dinámicas de poder en instituciones cerradas.

(Siga leyendo: 5 películas esenciales para recordar a Chuck Norris, leyenda que marcó al cine de acción)