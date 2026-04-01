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La excomunión no es solo la prohibición de tomar la comunión o asistir a misa. Es la expulsión formal de la comunidad católica e históricamente, ha sido una herramienta política tanto como religiosa. Un arma que la iglesia ha usado contra monarcas rebeldes, comunistas declarados y, en algunas ocasiones, cantantes pop.

Lo curioso es que la excomunión no siempre funciona como se espera. Algunos excomulgados se convirtieron en santos. Otros fundaron iglesias rivales que siguen existiendo siglos después. Y otros simplemente siguieron con sus vidas.

A continuación le presentamos seis personajes de la historia que, por distintas razones, fueron declarados enemigos de la iglesia católica. Conózcalos.

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Juana de Arco

Foto: Shutterstock – Cynthia Liang

Juana de Arco se vistió de hombre para liderar al ejército francés contra los ingleses durante la Guerra de los Cien Años. Aunque logró la victoria, fue capturada, entregada al enemigo, excomulgada y quemada en la hoguera en 1431 por herejía y travestismo.

Sin embargo, en 1456 el papa Calixto III celebró un nuevo juicio en el que fue absuelta de todos los cargos. Fue declarada mártir, canonizada y se convirtió en santa, aunque la corrección llegó 25 años después de su ejecución, siendo uno de los pocos casos en los que la Iglesia católica ha tenido que reconocer su error.

Reina Isabel I

Foto: Shutterstock- Everett Collection

Isabel I siguió el ejemplo de su padre, Enrique VIII, y continuó gobernando la Iglesia de Inglaterra, usurpando así la autoridad del papa. El papa Pío V, en un intento desesperado por devolver a Inglaterra al redil papal, ordenó la excomunión de la reina.

Sin embargo, la táctica no funcionó. Casi 500 años después, la situación no ha cambiado y el monarca actual de Inglaterra sigue siendo la cabeza de la Iglesia de Inglaterra.

Martín Lutero

Foto: Shutterstock-Ntguilty

Martín Lutero fue excomulgado por el papa León X en 1521, tras negarse a retractarse de sus enseñanzas, que terminaron provocando la Reforma protestante. Tampoco ayudó que quemara públicamente una pila de libros católicos y llamara al papa León X «el Anticristo».

Su excomunión fue quizá la más trascendental. En lugar de silenciarlo, se convirtió en mártir e impulsó el movimiento protestante que acabó dividiendo el cristianismo occidental de manera permanente. Una reforma que la Iglesia católica intentó detener y terminó creando un nuevo rival.

Fidel Castro

Foto: Shutterstock-Rob Crandall

Fidel Castro fue excomulgado en 1962 por el papa Juan XXIII. Algunos dicen que fue por un decreto de 1949 que prohibía a los católicos convertirse en comunistas. Otros defienden la teoría de que lo excomulgaron por incitar violencia contra obispos, mientras que unos más cuestionan si la excomunión técnicamente ocurrió.

En cualquier caso, Castro había suprimido durante mucho tiempo la Iglesia católica en Cuba, llegando incluso a prohibir la Navidad en 1968. Sin embargo, nada de esto impidió que se reuniera con el papa Juan Pablo II en 1998 y con el papa Francisco en 2015. Un ejemplo que corrobora el refrán “en la guerra y en el amor todo se vale”.

Madonna

Foto: Shutterstock-Denis Makarenko

En 1987, Madonna dedicó su canción «Papa Don’t Preach», al Papa Juan Pablo II, lo que llevó al Vaticano a denunciarla públicamente. Casi al mismo tiempo, el papa también criticó su Who’s That Girl Tour en Italia.

Pero una de las controversias más famosas de la cantante con la iglesia católica fue, sin duda, el video musical de «Like a Prayer» en 1989. El video fue condenado por el Papa Juan Pablo, tildado de «blasfemo» y su Blonde Ambition Tour en Italia tuvo un intento de boicoteo por el Vaticano.

Madonna afirma haber sido excomulgada tres veces por la iglesia, pero hasta la fecha, y aún con todos los infortunios, no hay evidencia de que realmente lo haya sido.

Sinéad O’Connor

Foto: Shutterstock: Matteo Chinellato

En 1992 Sinéad O’Connor mostró una foto del Papa Juan Pablo II y la rompió en pedazos en directo en Saturday Night Live. En esa época, la Iglesia católica estaba siendo cuestionada por escándalos de abusos sexuales, y este gesto fue solo una de las muchas muestras de rechazo de la cantante hacia la institución.

O’Connor, que murió en 2023, no fue propiamente excomulgada, pero sí pidió al papa Francisco que le otorgara un certificado oficial de excomunión. En octubre de 2018, anunció su conversión al islam, cambió su nombre y pasó sus últimos años como Magda Davitt.

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