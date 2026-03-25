Mompox y sus 7 iglesias: guía de sus paradas imperdibles en Semana Santa

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Hay pueblos que parecen haber negociado con el tiempo. Mompox es uno de ellos. Ubicado junto al brazo del Río Magdalena, este municipio de Bolívar fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y forma parte de los 18 pueblos patrimonio de Colombia. Cada Semana Santa, sus calles empedradas se llenan de procesiones que atraviesan templos coloniales construidos hace más de cuatro siglos, perpetuando rituales que han sobrevivido intactos desde la época de la dominación española.

La arquitectura religiosa de Mompox no es accidente turístico. Es el resultado de una fe militante que llegó con los Dominicos en 1544 y trajo consigo la Santa Inquisición. Oficialmente son seis iglesias, pero los Momposinos consideran a la capilla del cementerio como una más, completando el recorrido de las siete. Aquí le contamos cuáles son y por qué vale la pena visitarlas, especialmente si está pensando en pasar Semana Santa en este destino.

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Un pueblo detenido en el tiempo

Foto: Shutterstock- Bildagentur Zoonar GmbH

Mompox es más que arquitectura. Fue una de las primeras poblaciones del Reino de la Nueva Granada en proclamar la independencia absoluta de España, y esa historia está grabada en cada fachada, balcón de hierro forjado, y campanario.

Durante Semana Santa, el turismo religioso transforma el pueblo. Visitantes de todo el mundo llegan para presenciar las procesiones que recorren las mismas rutas desde hace siglos, entrando y saliendo de templos que se conservan casi que por igual. No es un espectáculo para turistas. Es tradición.

Las siete iglesias de Santa Cruz de Mompox

Iglesia de Santa Bárbara

Foto: Shutterstock- Wouter Roog

Esta es la iglesia más emblemática de Mompox. Su construcción se remonta a finales del siglo XVI, y su torre barroca cuenta con un balcón adornado con diseños salomónicos, molduras, palmas, flores y leones. La torre está coronada por una elegante cúpula, enmarcada por cresterías, y sus tres altares están completamente revestidos en oro.

La torre representa la leyenda de Santa Bárbara: una joven de Turquía decapitada en el siglo III. Según la historia local, Bárbara era hija de una familia musulmana, pero su padre, creyendo que estaba enamorada, la encerró en un balcón custodiado por leones. Finalmente fue condenada a muerte. Una vez le cortaron la cabeza, cayó un rayo que decapitó a su padre. Por eso, Santa Bárbara es la patrona de las tempestades, y no se extrañe si, al escucharse un trueno o un relámpago, algún Momposino exclama: «¡Santa Bárbara bendita!».

Iglesia de la Inmaculada Concepción

Foto: Shutterstock- Matyas Rehak

Este templo fue mandado a construir por Pedro de Heredia en 1541. Su estilo semi-romántico se caracteriza por arcos en puertas y ventanas, y una cúpula de tono rojizo que sobresale en medio del paisaje. A lo largo de los siglos ha experimentado diversas transformaciones, pero su estructura original se mantiene.

Iglesia de Santo Domingo

Foto: Shutterstock- Matyas Rehak

Construida por los frailes dominicos, en 1856 el templo debió ser reconstruido debido a un derrumbe casi total. Esta iglesia es una de las más populares porque queda cerca del cementerio municipal y en su interior se encuentra el altar de la Virgen del Rosario.

Iglesia de San Francisco

Foto: Shutterstock- Oscar Espinosa

De las seis iglesias que funcionan actualmente en Mompox, San Francisco es la más antigua. Fue construida en 1580 y es pequeña, sencilla y pintada de un color rojo granate. A diferencia de las demás, esta iglesia no suele estar abierta a menos que se vaya a realizar un evento católico.

Si tiene la oportunidad de entrar, dele un vistazo a los retablos de madera policromada que conserva casi a la perfección.

Basílica de San Agustín

Foto: Shutterstock- Matyas Rehak

Aunque Santa Bárbara es el ícono del pueblo, esta es la iglesia más importante pues obtuvo su título de basílica en 2012. Aquí los fieles de Mompox veneran al «Cristo milagroso», y es en este recinto donde se celebran la mayoría de eventos católicos municipales. Durante Semana Santa, las procesiones más importantes pasan por esta basílica.

Iglesia de San Juan de Dios

Fundada en 1545, está ubicada justo al lado del hospital que lleva el mismo nombre, históricamente importante por ser el más antiguo de América. De su fachada, lo que más llama la atención es su campanario y sus puertas. Aunque de todas es la que más se encuentra distante del centro histórico, no vale menos la pena visitarla.

Capilla del cementerio

Foto: Shutterstock- Miroslaw Skorka

Esta es la única que no se considera iglesia oficialmente, sin embargo, su tamaño no es pequeño. Este centro de oración a los fallecidos es una estructura antigua y blanca que acompaña a las tumbas y se convirtió en centro de reunión para dar la despedida a los seres queridos. Los Momposinos la incluyen en el recorrido de las siete iglesias, y durante Semana Santa también forma parte del circuito procesional.

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