Desde un búnker que promete salvación tras el fin del mundo, pasando por el ascenso vertiginoso de un oportunista en la Shanghái de los años noventa, hasta los primeros pasos del detective más célebre de la literatura, estas tres series confirman que la televisión sigue explorando el poder, la ambición y la identidad desde nuevos ángulos. Estrenos recientes de Disney+, MUBI y Prime Video que dialogan con el presente a través de la distopía, el drama histórico y la reinvención del mito.

Series estreno 2026:

Paradise / Disney+

En su primera temporada, Paradise cumplió con el trabajo básico de toda serie de carácter distópico: establecer las bases que le den lógica a su argumento apocalíptico. En este caso, toda la Tierra se ha vuelto inhabitable, y a un exclusivo grupo de ciudadanos estadounidenses —entre ellos el presidente de ese país— los seleccionaron para vivir en un búnker llamado “Paraíso”.

Lo interesante de esta producción, protagonizada por Sterling K. Brown (Xavier Collins), eran los misterios que se iban develando capítulo tras capítulo, comenzando con la búsqueda del culpable del asesinato del presidente Bradford (James Marsden). En su nueva temporada, la serie expande sus horizontes, puesto que ya con el asesino identificado, Xavier Collins decide salir del búnker para buscar a posibles sobrevivientes de la catástrofe, entre quienes podría estar su propia esposa.

Mientras en el exterior se forjan nuevas alianzas, dentro del “Paraíso” se establecen las bases de un nuevo régimen. Para los nuevos episodios, además de Brown y de Julianne Nicholson, quien encarna a la poderosa y misteriosa Samantha “Sinatra” Redmond, al elenco se sumarán nuevos nombres, como la actriz Shailene Woodley.

Ver en: Disney+

Blossoms Shanghai / MUBI

Wong Kar Wai es, sin duda, uno de los directores más queridos de la escena independiente. No solo es reconocible por esos lentes oscuros que nunca lo abandonan, sino por películas como Deseando amar, 2046, Chungking Express y El gran maestro, dramas que, además de rasguñar el alma, tienen una depuradísima puesta en escena.

Después de varios años de silencio, el cineasta chino regresa con su primera serie, que fue todo un suceso en China y que ahora llega a Latinoamérica con una primera tanda de diez episodios (MUBI estrenará ese mismo número de capítulos cada mes).

Aunque su lenguaje está más ligado a la selva urbana de Hong Kong, esta vez Kar Wai decidió tener a Shanghái, su ciudad natal, como escenario de esta nueva historia, y como telón de fondo el crecimiento económico que experimentó esa ciudad en la década de los noventa. El protagonista es Ge Hu, encarnado por Ah Bao, un oportunista que está dispuesto a pasar por encima de quien sea con tal de cumplir sus objetivos. Hu comienza como un joven ambicioso y, poco a poco, va ascendiendo en la escala de poder y del glamour con arriesgados negocios.

Ver en: MUBI.

Joven Sherlock / Prime Video

Sherlock Holmes, el detective que creó el escritor británico Arthur Conan Doyle, es uno de los personajes de ficción más revisitados por el cine y la televisión; tal vez la mejor versión reciente ha sido la serie de la BBC protagonizada por Benedict Cumberbatch y Martin Freeman.

Ahora llega una nueva visión del arrogante detective, esta vez retratado en su juventud, con una serie creada por Matthew Parkhill y dirigida por el cineasta británico Guy Ritchie. Reconocido por películas como Snatch: cerdos y diamantes, Ritchie ya había estrenado dos cintas sobre el personaje, interpretado por el actor estadounidense Robert Downey Jr.

En el Joven Sherlock, el protagonista, encarnado por Hero Fiennes Tiffin, tiene apenas diecinueve años y debe resolver un crimen (su primer caso), que amenaza con robarle su libertad. El ambiente siempre encantador de la Inglaterra victoriana es el escenario de esta historia en la que Sherlock se ve envuelto en los típicos misterios y secuencias de acción, a la vez que conoce a otros personajes icónicos creados por Doyle, como James Moriarty, su archienemigo.

Ver en: Prime Video.