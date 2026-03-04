Logo de la revista Diners
Newsletter
Suscríbase
Still de Estimados Señores cine colombiano
Foto: Foto: Proimágenes Colombia
marzo 4, 2026
Cine y TV

Cine colombiano hecho por mujeres: 7 películas que llegan a salas en marzo

POR:
Angie Quiroz

El cine colombiano hecho por mujeres no es una categoría aparte ni un nicho. Es parte integral de la historia del cine nacional, aunque históricamente ha tenido menos recursos y visibilidad. Ver estas películas no es solo un acto de consumo cultural, es una forma de reconocer que las historias contadas desde perspectivas de mujeres merecen las mismas plataformas, presupuestos y reconocimiento que cualquier otra.

Si no ha visto nada, no se preocupe. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la Cinemateca de Bogotá y el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) presentan Cine en voz de mujer, una programación especial que reúne largometrajes y cortometrajes de ficción y documental dirigidos por mujeres y que estará disponible durante todo el mes de marzo. Una selección que incluye desde clásicos restaurados del cine colombiano hasta estrenos recientes que están redefiniendo lo que puede hacer el documental y la ficción nacional.

A continuación le contamos qué películas puede ver, dónde y por qué es una oportunidad que no debe dejar pasar.

(Para leer más: ¿Quién es Elma Correa, ganadora del Premio Biblioteca Breve 2026?)

Cine en voz de mujer: ¿Qué películas podrá ver?

Entre los largometrajes que se proyectarán están títulos que recorren distintas épocas y temáticas del cine colombiano. Uno de ellos es Amor, mujeres y flores (1988), dirigida por Marta Rodríguez y Jorge Silva, que se presentará en versión restaurada. Este documental sobre las trabajadoras de las plantaciones de flores en la Sabana de Bogotá es una obra fundamental del cine social colombiano, hace parte de la selección de clásicos de Cannes y sigue estando vigente décadas después de su estreno.

Otro de los títulos de la muestra es María Cano (1984), dirigida por Camila Loboguerrero. Una película que narra la vida de la líder sindical y activista colombiana que fue una de las primeras mujeres en ocupar un espacio político visible en el país a principios del siglo XX.

Por el lado de las producciones más recientes, podrá ver Ana Rosa (2023) de Catalina Villar, Estimados señores (2024) de Patricia Castañeda, Alma del desierto (2024) de Mónica Taboada-Tapia, Nuestra película de Diana Bustamante (2022) y La piel en primavera (2024) de Yennifer Uribe Alzate, todas obras que representan la nueva generación de cineastas colombianas.

Homenajes a Camila Loboguerrero y Beatriz Caballero

La programación también incluye un homenaje especial a Camila Loboguerrero y Beatriz Caballero. Loboguerrero fue una de las directoras más importantes del cine colombiano, con una carrera que abarcó ficción, documental y cine experimental. Ambas son cineastas que fallecieron recientemente y fueron dupla creadora de películas Con su música a otra parte y María Cano.

Como parte del homenaje, se proyectará un programa de cortometrajes de Loboguerrero restaurados por la Cinemateca de Bogotá que incluye títulos como Ala solar (o de cómo vive una escultura en Bogotá), ¿Por qué se esconde Drácula?, Debe haber pero no hay y El oro del Chocó. Además de su trabajo detrás de cámaras de la película Caín de Gustavo Nieto Roa, donde Loboguerrero participó en la producción.

Pero la programación no termina allí. Otra de las películas que podrá ver este mes de marzo es el documental colombiano Beatriz González, ¿por qué llora si ya reí?, dirigido por Diego García Moreno, sobre la artista visual colombiana Beatriz González.

¿Dónde y cómo ver la programación?

La franja Cine en voz de mujer estará disponible en varios espacios de la ciudad: la Cinemateca de Bogotá Centro, las Cinematecas locales Fontanar del Río (Suba) y El Tunal (Tunjuelito), y en las Salas Asociadas. Toda la programación detallada puede consultarse en el sitio web de la Cinemateca de Bogotá y sus redes sociales.

(Siga leyendo: ¿Quién es Fabio Espinosa, el bumangués que comparte cámara con Tom Hiddleston?)

LO MÁS LEÍDO DE LA SEMANA

Still de Estimados Señores cine colombiano
Cine y TV

Cine colombiano hecho por mujeres: 7 películas que llegan a salas en marzo

  • Angie Quiroz
  • /
  • marzo 4, 2026
Dónde Comer

Kaffeto Gourmet: el lujo saludable colombiano que conquista Estados Unidos

Kaffeto Gourmet se consolida como una de las marcas colombianas más innovadoras en el segmento de alimentos funcionales premium. Con una propuesta que integra cacao de origen y adaptógenos como el reishi, la compañía ya tiene presencia en cerca del 90 % del retail nacional y avanza en su expansión en Estados Unidos
  • Alianza estratégica
  • /
  • marzo 4, 2026
Turismo de catedrales
Viajes

Turismo de catedrales: estas son las 10 de las catedrales más hermosas según Food and Travel

El “turismo de catedrales” demuestra que estos templos son grandes íconos culturales. Food and Travel reúne algunas de las más impresionantes del mundo.
  • Revista Diners
  • /
  • marzo 4, 2026
Newsletter
Suscríbase
Viajes
Gastronomía
Cultura
Otras Categorías
Marketplace
Lo Último
Términos y Condiciones
Políticas de Privacidad
Gobierno Corporativo
Derechos y Obligaciones Accionistas