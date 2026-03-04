Cine colombiano hecho por mujeres: 7 películas que llegan a salas en marzo

El cine colombiano hecho por mujeres no es una categoría aparte ni un nicho. Es parte integral de la historia del cine nacional, aunque históricamente ha tenido menos recursos y visibilidad. Ver estas películas no es solo un acto de consumo cultural, es una forma de reconocer que las historias contadas desde perspectivas de mujeres merecen las mismas plataformas, presupuestos y reconocimiento que cualquier otra.

Si no ha visto nada, no se preocupe. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la Cinemateca de Bogotá y el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) presentan Cine en voz de mujer, una programación especial que reúne largometrajes y cortometrajes de ficción y documental dirigidos por mujeres y que estará disponible durante todo el mes de marzo. Una selección que incluye desde clásicos restaurados del cine colombiano hasta estrenos recientes que están redefiniendo lo que puede hacer el documental y la ficción nacional.

A continuación le contamos qué películas puede ver, dónde y por qué es una oportunidad que no debe dejar pasar.

Cine en voz de mujer: ¿Qué películas podrá ver?

Entre los largometrajes que se proyectarán están títulos que recorren distintas épocas y temáticas del cine colombiano. Uno de ellos es Amor, mujeres y flores (1988), dirigida por Marta Rodríguez y Jorge Silva, que se presentará en versión restaurada. Este documental sobre las trabajadoras de las plantaciones de flores en la Sabana de Bogotá es una obra fundamental del cine social colombiano, hace parte de la selección de clásicos de Cannes y sigue estando vigente décadas después de su estreno.

Otro de los títulos de la muestra es María Cano (1984), dirigida por Camila Loboguerrero. Una película que narra la vida de la líder sindical y activista colombiana que fue una de las primeras mujeres en ocupar un espacio político visible en el país a principios del siglo XX.

Por el lado de las producciones más recientes, podrá ver Ana Rosa (2023) de Catalina Villar, Estimados señores (2024) de Patricia Castañeda, Alma del desierto (2024) de Mónica Taboada-Tapia, Nuestra película de Diana Bustamante (2022) y La piel en primavera (2024) de Yennifer Uribe Alzate, todas obras que representan la nueva generación de cineastas colombianas.

Homenajes a Camila Loboguerrero y Beatriz Caballero

La programación también incluye un homenaje especial a Camila Loboguerrero y Beatriz Caballero. Loboguerrero fue una de las directoras más importantes del cine colombiano, con una carrera que abarcó ficción, documental y cine experimental. Ambas son cineastas que fallecieron recientemente y fueron dupla creadora de películas Con su música a otra parte y María Cano.

Como parte del homenaje, se proyectará un programa de cortometrajes de Loboguerrero restaurados por la Cinemateca de Bogotá que incluye títulos como Ala solar (o de cómo vive una escultura en Bogotá), ¿Por qué se esconde Drácula?, Debe haber pero no hay y El oro del Chocó. Además de su trabajo detrás de cámaras de la película Caín de Gustavo Nieto Roa, donde Loboguerrero participó en la producción.

Pero la programación no termina allí. Otra de las películas que podrá ver este mes de marzo es el documental colombiano Beatriz González, ¿por qué llora si ya reí?, dirigido por Diego García Moreno, sobre la artista visual colombiana Beatriz González.

¿Dónde y cómo ver la programación?

La franja Cine en voz de mujer estará disponible en varios espacios de la ciudad: la Cinemateca de Bogotá Centro, las Cinematecas locales Fontanar del Río (Suba) y El Tunal (Tunjuelito), y en las Salas Asociadas. Toda la programación detallada puede consultarse en el sitio web de la Cinemateca de Bogotá y sus redes sociales.

