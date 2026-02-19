En el extremo norte de México, a treinta metros del muro que divide dos países y múltiples imaginarios, creció la escritora Elma Correa. Nacida y radicada en Mexicali, capital del estado de Baja California del norte de México, Correa ha convertido la frontera en materia narrativa y territorio simbólico: un espacio donde la violencia estructural convive con la lealtad comunitaria, donde la precariedad y el deseo de “cruzar al otro lado” moldean identidades, vínculos y silencios.

Ganadora del Premio Biblioteca Breve 2026 con Donde termina el verano, Correa se estableció como una de las voces más potentes de la narrativa mexicana contemporánea. La novela —ambientada en un barrio de Mexicali en los años noventa— reconstruye la amistad entre Elisa y Aimé, dos niñas marcadas por la desaparición de una joven del vecindario, Rosario. Dos décadas después, el secreto compartido y la culpa redefinen sus destinos en un entorno atravesado por el narco, la migración y la impunidad.

Elma Correa, ganadora del premio Biblioteca Breve 2026. Foto: Sofia Santana

Del escenario real a la ficción

La historia tenía que estar en Mexicali, ya que según las palabras de la autora: “era una ciudad de paso marcada por la migración, la superstición y la pobreza y que, por su localización y naturaleza, es única. Un hervidero de culturas donde convive gente de todos los orígenes en un escenario caracterizado por el desierto y los baldíos, y en el que sus habitantes han aprendido a sobrevivir conviviendo con una violencia estructural hacia niños y mujeres.”

Mexicali es una ciudad que ha sido testigo tanto como del crecimiento de la autora como de la historia de varias culturas. Incluso, antes de que Elma naciera, había sido testigo de colonos, migrantes o locales. Correa creció rodeada de dinámicas multiculturales, relaciones de poder e historias de personas que vivían con la frustración de no poder llegar al “otro lado”. Es un contexto que no es normal en el mundo de muchos niños, pero que, para Elma Correa, quien no había conocido otro contexto, así era como funcionaba el mundo.

Este escenario en el que la autora vivió en carne propia es el escenario en donde transcurren los hechos de Donde termina el verano y, por mucho que todo sea ficción, hay ciertos detalles de su infancia y de su vida en Mexicali, como la violencia o la multiculturalidad, que inspiraron la obra.

Las relaciones entre las mujeres

Elma Correa se ha visto fascinada por escribir sobre la amistad entre mujeres y sus complejidades y ha sido un elemento recurrente a lo largo de su carrera literaria. “Me interesa la complejidad de nuestras relaciones y el modo en que somos capaces de sostenernos —o no— unas a otras en un mundo que nos es hostil. Donde termina el verano es una historia que aborda la amistad y la culpa, y que de alguna manera pone en el centro de la conversación la sororidad y la lealtad, ya sea por el regocijo de que sucedan o por las repercusiones de su ausencia.”, reconoce Elma Correa.

Premio Biblioteca Breve 2026

Elma Correa decide postularse a la convocatoria del Premio Biblioteca Breve que es, ante todo, un ejercicio de escucha. Esta edición alcanzó la cifra de 1.218 manuscritos con una participación significativa de manuscritos latinoamericanos.

En esta edición el jurado estuvo integrado por Santiago Roncagliolo, escritor peruano; Laura Barrachina, periodista de Radio Nacional de España; Sergio Bang, librero y gestor cultural; Adolfo García Ortega, escritor y traductor español; y Elena Ramírez, directora Editorial Seix Barral y Ficción Internacional de Grupo Planeta.

¿Quién es Elma Correa, ganadora del Premio Biblioteca Breve 2026?

El jurado sobre el texto ganador declaró: “Una novela extraordinaria sobre la amistad y la culpa entre dos mujeres a lo largo de los años en la brutal frontera entre México y Estados Unidos. Narrada con una técnica asombrosa y la dosis justa de suspense y emoción para mantener en vilo al lector, la novela pone en el centro de la trama cómo la lealtad está por encima de la ley en una comunidad sin piedad hacia los más débiles”.

Elma Correa ha dedicado su vida a la literatura. En una población donde sentía que no había mujeres de su edad que quisieran ser narradoras, su vocación por las letras la impulsó a coordinar el encuentro internacional de escritores de Tiempo de Literatura, un festival que organiza cada octubre desde 2008, en Mexicali, y con actividades en distintos municipios del estado y en el área del sur de California. Todo comenzó cuando reunió a sus amigos para conversar con autores y conocerlos de un modo distinto especialmente jóvenes. Además de eso, se dedica a gestionar habitaciones_propias, una comunidad virtual donde las mujeres del mundo comparten los espacios donde crean.

Además de Donde termina el verano, la autora ha publicado otros escritos como Que parezca un accidente (Nitro/Press, 2018), Mentiras que no te conté (UDG, 2021), con el que recibió el XX Premio Nacional de Cuento Juan José Arreola; Llorar de fiesta (BUAP, 2022); Lo simple (INBAL, 2023), Premio Bellas Artes de Cuento San Luis Potosí Amparo Dávila, y La novia del león (Nitro/Press, 2024).