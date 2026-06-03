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El estreno de The Mandalorian & Grogu volvió a posicionar a Star Wars como uno de los fenómenos culturales más relevantes del entretenimiento global. La expectativa generada alrededor de la nueva película no solo ha impulsado nuevamente las conversaciones digitales sobre la saga, sino también una serie de tendencias, lanzamientos y colaboraciones especiales inspiradas en el universo galáctico creado hace décadas y que continúa manteniendo una enorme vigencia alrededor del mundo.

En medio de este escenario, Citizen, reconocida internacionalmente por su trayectoria e innovación dentro de la industria relojera, vuelve a dar visibilidad a su colección inspirada en Star Wars, disponible en Colombia a través de Kevin’s Joyeros, distribuidor oficial de la marca en el país. La colección llega en un momento especialmente estratégico, marcado por el renovado interés que ha despertado el lanzamiento de The Mandalorian & Grogu entre fanáticos, coleccionistas y consumidores vinculados a la cultura pop.

La propuesta reúne relojes de edición especial inspirados en personajes, símbolos y elementos icónicos de la franquicia. Las piezas incorporan referencias directas al universo narrativo de Star Wars, desde diseños relacionados con Darth Vader y el lado oscuro hasta modelos inspirados en algunos de los héroes más recordados de la saga. Cada reloj integra detalles gráficos y acabados que buscan trasladar la identidad visual de la franquicia al diseño relojero, conectando estética, narrativa y funcionalidad en un mismo objeto.

Los relojes de Star Wars llegan a Colombia con una colección especial de Citizen

La colección hace parte de una tendencia que ha tomado fuerza dentro del mercado global: las colaboraciones entre marcas y franquicias de entretenimiento. Según reportes de consumo y retail, los productos asociados a cultura pop y entretenimiento han ganado relevancia especialmente entre consumidores jóvenes y coleccionistas que buscan piezas con identidad propia, valor diferencial y una narrativa asociada a universos culturales reconocibles.

En este contexto, las alianzas entre industrias como la moda, el diseño y la relojería con franquicias cinematográficas se han convertido en una estrategia cada vez más visible. Las marcas buscan acercarse a públicos que valoran no solo la funcionalidad de un producto, sino también la conexión emocional que este puede generar a partir de referencias culturales ampliamente reconocidas.

En el caso específico de la relojería, las colecciones inspiradas en películas y universos cinematográficos han logrado posicionarse como piezas de colección. Más allá de su uso cotidiano, este tipo de productos ha encontrado espacio entre consumidores interesados en objetos que mezclen diseño y afinidad cultural. Star Wars, particularmente, continúa siendo una de las franquicias con mayor capacidad para generar productos derivados con alto interés comercial, incluso décadas después de su lanzamiento original.

Los relojes de Star Wars llegan a Colombia con una colección especial de Citizen

El regreso de la saga a las conversaciones globales gracias al estreno de The Mandalorian & Grogu también ha impulsado nuevamente el interés por productos asociados al universo galáctico. La conversación digital alrededor de la película ha llevado a muchos seguidores a redescubrir objetos especiales inspirados en la franquicia, incluyendo colecciones vinculadas al diseño y la relojería.

Para Citizen, esta colección representa una forma de conectar su propuesta relojera con uno de los universos narrativos más reconocidos del entretenimiento contemporáneo. A través de referencias visuales, acabados y elementos inspirados en personajes emblemáticos, la marca busca trasladar parte de la identidad de Star Wars a piezas diseñadas para fanáticos y coleccionistas.

En Colombia, Kevin’s Joyeros acompaña este lanzamiento como distribuidor oficial de Citizen, acercando al mercado local una colección que une relojería, diseño y cultura pop en un momento donde Star Wars vuelve a ocupar un lugar central dentro del entretenimiento mundial. La llegada de estas piezas al país coincide además con un escenario de creciente interés por productos vinculados a franquicias cinematográficas y colaboraciones especiales.

La colección de relojes Citizen inspirada en Star Wars está disponible en tiendas seleccionadas de Kevin’s Joyeros y también a través de kevins.com.co.



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