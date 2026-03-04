Entre los estrenos imperdibles en marzo en salas de cine tenemos: el actor Wagner Moura protagoniza El agente secreto y la cineasta Kaouther Ben Hania dirige un drama que retrata la guerra de Oriente Medio. Además, una versión de uno de los monstruos más famosos de la literatura.

Tres estrenos imperdibles en marzo:

¡La novia! / Director: Maggie Gyllenhaal

En 2021, la actriz Maggie Gyllenhaal debutó como directora con La hija oscura, adaptación de la novela de la escritora italiana Elena Ferrante. Para su nuevo proyecto, Gyllenhaal cambió totalmente de tono, pues de esa historia reflexiva y trascendental, saltó a uno de los personajes más famosos de la historia: el monstruo del doctor Frankenstein.

Pero en esta película cambian los tiempos de la historia original de Mary Shelley, pues el monstruo, interpretado por Christian Bale, llega a la ciudad de Chicago en la década de los treinta, en pleno dominio de la mafia organizada. En esa ciudad, le pide a la doctora Euphronius que cree una compañera para él.

Ahí es cuando aparece la novia, encarnada por Jessie Buckley (Hamnet), y la historia se convierte en una espiral de violencia sin control, más cercana al registro de películas como Bonnie y Clyde o Asesinos por naturaleza. Inspirada también en la película La novia de Frankenstein de 1935, esta cinta se destaca por su elenco lleno de estrellas, pues también actúan Jake Gyllenhaal, Peter Sarsgaard, Penélope Cruz y Annette Bening.

La voz de Hind Rajab / Director: Kaouther Ben Hania

El 29 de enero de 2024, un voluntario de la Media Luna Roja de Ramálah, a unos 83 kilómetros de Gaza, atiende una llamada de emergencia. Quien llama es una niña de cinco años, que está atrapada en un automóvil. “Están disparando”, dice la pequeña, que se llama Hind Rajab Hamada.

Este hecho real fue el punto de partida de la película La voz de Hind Rajab, dirigida por la cineasta tunecina Kaouther Ben Hania. En la cinta se dramatizan los intentos de los voluntarios por hacer llegar una ambulancia al vehículo en el que está atrapada Hind, al lado de los cadáveres de sus seis familiares, luego de que un tanque israelí los atacara.

El detalle más conmovedor de la producción, que logra de esta manera un descarnado retrato de los horrores de la guerra, es que la directora decidió usar el audio real de la llamada de emergencia, en la que la niña clamaba por ayuda y relataba que los disparos no cesaban. Según la agencia de investigación Forensic Architecture, el carro recibió 335 balazos.

El agente secreto / Director: Kleber Mendonça Filho

Después de que Aún estoy aquí ganara el premio Óscar a mejor película extranjera, el cine brasileño continúa volando alto. Ahora, otra cinta producida en ese país, El agente secreto, dirigida por Kleber Mendonça Filho, opta a cuatro galardones de la Academia, incluido el de mejor actor para Wagner Moura.

Moura encarna a Marcelo, quien aparentemente es un simple profesor universitario que viaja desde São Paulo hasta la ciudad costera de Recife, en plena época de carnaval, con la esperanza de reencontrarse con su hijo. Pero la historia es mucho más compleja que una simple reunión fraternal, pues a Marcelo lo buscan todo tipo de mercenarios.

El relato sucede en 1977, en plena dictadura brasileña, por lo que la película adquiere tintes de thriller político —con una buena dosis de conspiración— y de épica, pues Marcelo obtiene la ayuda de los movimientos de resistencia. El agente secreto llega a cartelera precedida de reconocimientos tan importantes como el Globo de Oro a mejor actor de drama para Moura y los premios de mejor actor y mejor director del Festival de Cine de Cannes de 2025.