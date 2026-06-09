Cinco películas colombianas que vale la pena ver en cines este fin de semana

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En carteleras dominadas por estrenos de Hollywood, las películas nacionales compiten por pantallas y público. Pero hay cinco razones para elegir cine colombiano: una ficción sobre el encuentro inesperado entre dos solitarios, documentales sobre la resistencia campesina, la historia de la primera fotógrafa del país y un retrato a largo aliento de la pobreza en Colombia.

Estas cinco películas no tienen presupuestos hollywoodenses. Tampoco tienen efectos especiales. Ni las más fáciles o entretenidas. Pero todas tienen algo que decir.

Si se pregunta dónde está el cine colombiano, está en salas. Estas son las recomendadas para este fin de semana.

(Para leer más: Las 10 películas colombianas más vistas del 2025)

‘Volar’

Foto: VIPress

Jeiver Pinto Vargas estrena Volar, su ópera prima. Una película que podría ser fácilmente sobre la marginalidad, pero que el director prefiere ver como una reflexión sobre la necesidad de pertenecer y ser visto.

La historia transcurre en las calles de Bogotá, donde Alirio (13) y Claudia (12), dos niños de calle, sobreviven a punta de reciclaje. Cuando Claudia desaparece, Alirio toma la decisión de secuestrar a Alicia, una mujer de clase alta de 70 años. Lo que empieza como un encuentro enmarcado por el delito se convierte en algo más delicado: dos personas, completamente opuestas, encontrando en la otra lo que les faltaba.

Protagonizada por Adriana Barraza, nominada al Oscar a Mejor actriz de Reparto por Babel, la película parte de la premisa de no hacer de la pobreza un espectáculo, sino todo lo contrario: usarla como telón de fondo para contar la historia de los invisibles.

Volar llegó a cines el 4 de junio y estará disponible en las salas de Procinal, Salitre Plaza y Viziona El Edén.

‘La marcha del hambre’

En 1966, 800 profesores colombianos se levantaron de sus escritorios y comenzaron a caminar. Su destino: Bogotá. Su misión: exigir dignidad y educación pública. Fueron 1.600 kilómetros a pie y solo 86 llegaron. Esta es la historia de La marcha del hambre, un documental de Sorany Marín Trejos.

Marín, también profesora y cineasta, reconstruye el recorrido guiada por las memorias de quienes sobrevivieron. En palabras de la directora, no es solo un ejercicio de documentación, sino “una bandera para que las nuevas generaciones entiendan la educación como una construcción colectiva”.

Lo que hace especial a este documental es que no celebra el martirio. Documenta la resistencia y celebra las victorias. Cuando los 86 marchantes finalmente llegaron a Bogotá, hablaron con el presidente Carlos Lleras y consiguieron que se les pagara más de nueve meses de atraso salarial. Además, su lucha fue el precedente para el Estatuto Docente, leyes que cambiarían la carrera docente en Colombia.

Si quiere verla, La marcha del hambre está en la franja de estrenos nacionales de la Cinemateca de Bogotá.

‘Andariega’

Cada año, miles de campesinos colombianos empacan sus cosas y se van. No emigran a otro país. Se desplazan internamente, de finca en finca, siguiendo las cosechas del café.

Andariega, dirigida por Raúl Soto Rodríguez y producida por Yira Plaza O’Byrne, sigue a María Yesenia Herrera Benítez, conocida como “Chena”, una joven campesina de 26 años que es una de esas migrantes. El documental toma su historia personal y la hace protagonista, pero va más allá.

La cultura cafetera en Colombia es sinónimo de orgullo; sin embargo, también está atravesada por dinámicas machistas y caducas, que para las mujeres como Chena se suman a los desafíos físicos y emocionales propios del oficio. Así, Andariega es una mirada a la vida nómada en el campo colombiano que raramente vemos en pantalla.

¿Quiere verla? También está disponible en la Cinemateca de Bogotá.

‘La luz por primera vez’

Foto: Proimágenes Colombia

Hace más de un siglo, una mujer tomó una de las imágenes más icónicas de la historia colombiana: la pirámide de calaveras de Palonegro, símbolo de la Guerra de los Mil Días. Su nombre era Amalia Ramírez y fue la primera fotógrafa del país. Pero su historia fue olvidada. Por fortuna, no para todo el mundo.

Natalia Pinilla, fotógrafa y activista, emprende en La luz por primera vez un viaje que cruza Santander, Norte de Santander y Madrid en busca de los archivos de Ramírez y de quienes la conocieron, y lo que descubre es un legado oculto.

El documental no es solo sobre Amalia Ramírez. Pinilla conecta con descendientes que no sabían quién era su ancestro y también encuentra otras mujeres fotógrafas contemporáneas que complementan la historia de la pionera. De esta forma, vemos una pieza que ejemplifica, una vez más, cómo el arte, cuando viene de manos que no eran “supuestas” supera lo plástico y se convierte en un acto de resistencia.

La pueden ver en la Cinemateca.

‘El juego de la vida’

¿En Colombia se nace pobre o se hace pobre? Esta es la pregunta que Andrés Ruiz Zuluaga intentó responder durante 14 años con El juego de la vida.

El documental tiene un origen académico: la Encuesta Longitudinal Colombiana de la Universidad de los Andes. Pero Ruiz tomó esos datos estadísticos sobre pobreza, desigualdad y movilidad social, y los convirtió en historias. Cinco familias centrales. Diez grabadas específicamente. Cincuenta estudiadas. Cada una atravesada por lo que los académicos llaman “trampas de la pobreza”.

Lo interesante de El juego de la vida es que funciona como película y como dato. Ver cómo la pobreza se manifiesta entre géneros y generaciones dentro de una misma familia es más fácil de entender cuando ves rostros, cuando ves cómo cambian las vidas (o no) con el tiempo. Información que sería indigesta en un informe académico, pero que se hace amigable al espectador en forma de película.

El juego de la vida se estrenó a principios de mayo y ha logrado mantenerse en cartelera. Si está en Bogotá, puede conseguirla en Cine Colombia, Procinal y la Cinemateca.

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