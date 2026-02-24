Además de actriz y escritora de series como Killing Eve, Emerald Fennell desarrolló un particular sello narrativo con sus dos primeras películas: Una joven prometedora y Saltburn. Ambas eran historias que tenían tanto de perturbador como de maquiavélico y que se erigían especialmente sobre grandes actuaciones. En su nuevo proyecto, Fennell convocó a dos de los actores más cotizados del momento, los australianos Margot Robbie y Jacob Elordi, quienes tienen la responsabilidad de darle una nueva vida a una de las historias de amor más famosas de la literatura: Cumbres borrascosas.

Publicada por la escritora británica Emily Brontë en 1847, esta novela se ha adaptado en varias ocasiones y tiene elementos que, de entrada, parecen muy acordes con el estilo de Fennell, como esa relación tortuosa y destructiva que desarrollan los dos protagonistas, Heathcliff y Catherine Earnshaw.

La australiana Margot Robbie decidió participar en el proyecto no solo encarnando a Catherine Earnshaw, sino también como productora. Robbie conversó con Diners al respecto.

¿Esta interpretación de Cumbres borrascosas es una versión sensual, elegante y nueva de este clásico?

Esta es la versión de Cumbres borrascosas de Emerald Fennell, una interpretación audaz de una de las historias de amor más grandes de todos los tiempos, un libro que ella ama profundamente y que yo también amo. Esta historia se ha adaptado e interpretado muchísimas veces a lo largo de los años. Creo que lo que Emerald quería recrear era la sensación que le causó el libro la primera vez que lo leyó, a los catorce años, y lo que se obtiene así es una experiencia muy emotiva y visceral.

Se centra mucho en cómo les hace sentir lo que les sucede a los personajes y luego, indirectamente, como espectador, cómo te hace sentir a ti. Ese es el superpoder de Emerald. Lo que en realidad le imprime un sello distintivo y único a su trabajo es su capacidad para provocar con sus películas una reacción visceral en el público. Lo hace de una manera diferente en esta cinta, pero es, como dije, una experiencia muy visceral, emotiva y romántica. Y es épica: es una narración a gran escala.

¿Qué hace que esta Cumbres borrascosas sea una historia que el público aún necesite vivir?

Me lo he preguntado muchas veces a lo largo de este proceso: ¿qué es lo que hace que todavía la observemos, la examinemos, la analicemos, la amemos, nos obsesionemos con ella y la debatamos casi dos siglos después? La respuesta es que no lo sé, y si lo supiera, no sé si todavía la estaríamos examinando 200 años después. Sin embargo, sospecho que tiene algo que ver con lo desafiantes que son estos personajes, con lo mucho que deseas que las cosas funcionen para ellos, con lo difícil y compleja que es su relación, pero a la vez tan sencilla.

Cuando la lees, sabes lo que quieres, pero no logras entender por qué lo quieres, si es que eso tiene sentido. Y creo que esa sensación —que pienso que Emerald ha sabido infundir en la película de principio a fin— es difícil de abandonar. Te atrapa por completo y no puedes evitarlo.

En la película de Fennell, los personajes son verdaderamente ellos mismos. No pueden evitar ser quienes son, aunque la mayoría de nosotros intentaríamos cambiar nuestra identidad cuando amamos a alguien, ¿cierto?

Sí. Es curioso. Es como si fueran incapaces de ceder. Ninguno de estos personajes parece adaptar su personalidad a las circunstancias. Simplemente, siguen adelante con todos sus defectos e idiosincrasias, en muchos casos con consecuencias negativas. En realidad, son ellos mismos, y son personajes muy distintivos. Y creo, de nuevo, que la versión de Emerald… ha extraído los aspectos más claves de Cathy y Heathcliff en el libro y los ha infundido en los personajes que vemos en la pantalla. Y ha hecho interpretaciones diferentes con algunos de los otros personajes para apoyar la historia de una manera distinta, algo que necesitábamos para el guion.

Su primer rol en este proyecto fue el de productora. ¿Cuál fue su reacción al recibir el guion de las manos de Fennell?

Bueno, fue mi primera experiencia con la historia de Cumbres borrascosas. Nunca había leído el libro, y cuando Emerald dijo, al principio: “Voy a hacer Cumbres borrascosas”, no lo leí intencionalmente porque quería que su versión del guion fuera lo primero que experimentara, sin ningún sesgo hacia lo que ya sabía del libro.

Así que lo leí y fue mi primera experiencia con Cathy, Heathcliff y este mundo, y no tenía ninguna idea preconcebida; solo sabía que era un clásico literario. Y la escritura de Emerald, ya sea una historia de amor o de venganza, sea lo que sea, es muy cautivadora y está superbién construida.

Realmente, es una guionista genial. Leer cualquiera de sus guiones es emocionante, sin importar el tema, porque es muy disciplinada con la estructura de la historia, el desarrollo de los personajes, todo eso. Y lo hace de un modo que te hace sentir como si simplemente hubieras caído en este mundo, en este sueño febril, y te hubieras dejado atrapar por él. No pude soltarlo, y me cambió muchísimo después de leerlo. Estaba llorando, por ejemplo, pero no pude evitar revivir partes del guion. Regresaba a él una y otra vez, con ganas de volver a vivirlo.

Pero luego, obviamente, fui a leer el libro una vez que sentí que la película se había grabado en mi mente, y leerlo también fue una experiencia increíble. Adoro el libro, lo amo, hasta el punto de que ya lo he leído varias veces.

Entonces, al leer el guion y el libro, obviamente se dio cuenta de que había diferencias claras en cómo Fennell quería interpretarlo para un público actual…

Sí, la versión de Emerald se siente un poco moderna, y eso se debe en parte a que una de sus decisiones fue hacer que Cathy y Heathcliff tuvieran más edad. En el libro, Cathy está al final de la adolescencia, pero en nuestra película probablemente está en la mitad de sus veinte; nuestra película abarca unos seis años una vez que llega a la parte en la que aparezco yo.

Dejaré que Emerald responda por qué tomó esa decisión, pero para mí es que Cathy siente una enorme responsabilidad y una gran presión de casarse con Edgar Linton, y lo hace, y como ella misma dice, resulta ser el mayor error de su vida, porque está enamorada de Heathcliff.

Emerald ha madurado tanto a los personajes como varios aspectos de la película. Significa además que cuando son mayores y toman ciertas decisiones, quizás esto no se pueda justificar, como “Bueno, solo son unos niños tontos. Todavía no han vivido lo suficiente. No saben lo que hacen”. Pienso que esta película, de alguna manera, también los hace más responsables.

Primero leyó el guion como productora, pero usted es actriz y no pudo evitar ver a Cathy desde esa perspectiva también…

Es cierto. Estaba leyendo las escenas, pero no pude evitar seguir leyendo sus líneas mentalmente y pensando cómo la interpretaría. Creo que es algo que hago a menudo en los guiones. Cuando terminé el guion, pensé: “¡Guau! La actriz que interpretará a Cathy es… Este va a ser un papel excepcional”. Pienso que esto ocurre muchas veces cuando leo guiones que estamos produciendo, porque quiero que hagamos papeles excepcionales. Me emociona muchísimo la idea de estar al margen y ver cómo se desarrolla esa pareja.

Sin embargo, en el caso de Cathy, simplemente tenía un atractivo distinto, y me debatí mucho entre si debía lanzarme o no. Al final, pensé: “Bueno, me arrepentiría mucho si no dijera nada”. Pero no quería adelantarme y enamorarme demasiado del papel como actriz, sin haber tenido esa conversación con Emerald. Y, la verdad, fue una charla bastante rápida. Se rio un poco cuando le dije: “No tienes por qué”, y ella me contestó: “Esto sería genial”. Y estaba deseando aprovechar la oportunidad de trabajar con Emerald después de haber laborado con ella detrás de cámaras en dos de sus películas anteriores como productora.

Fennell tuvo en mente a Jacob Elordi desde el principio. Hábleme de él como actor, como compañero de escena. ¿Qué lo hizo perfecto para Heathcliff?

Emerald escribió a Heathcliff pensando en Jacob, y es porque dijo que se parecía a la ilustración de este personaje en la portada del libro que leyó de adolescente, lo cual me encanta. Para mí, Heathcliff es un linaje; siempre pienso en personajes y en los actores que los interpretaron (…).

Es un testamento increíble para un personaje si muchos grandes actores lo han interpretado antes y lo han transmitido así al siguiente gran actor que lo encarnará. Pienso en sir Laurence Olivier, famoso por su papel de Heathcliff, y en Ralph Fiennes y Tom Hardy, y me parece apropiado que Jacob lo interprete porque creo que será uno de los grandes actores de nuestra generación. Y ya lo está demostrando.

Y es curioso: ahora que hicimos la película, él es simplemente Heathcliff para mí. No puedo pensar en nadie más. Encarnó el personaje tan perfectamente que ahora ni siquiera puedo imaginar a alguien más en ese papel.

¿De qué cree que hablará el público al salir del cine tras ver Cumbres borrascosas?

Creo que se sorprenderán. Pienso que la gente podría esperar una película de época más tradicional, y definitivamente no lo es. Pienso que otros esperan algo muy picante y provocador —y lo es en algunos momentos—, pero es mucho más emotivo y evocador que provocador. A mi juicio, la gente se sorprenderá de lo inmersa que estará la película en el romance y quedará maravillada con el aspecto visual, la fotografía, el diseño de producción, el vestuario… El diseño en general es impresionante.

Creo que, en particular, quienes la vean en pantalla grande recordarán esas imágenes el resto de su vida. Pero pienso que, más que nada, es esta historia de amor la que te impacta tan profundamente, y ha pasado mucho tiempo desde que tuvimos este tipo de historia de amor en la pantalla, una que te haga sentir tanto.

