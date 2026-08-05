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En términos cinematográficos, el primer semestre del año estuvo marcado por grandes éxitos que demostraron que la artesanía y los efectos prácticos aún tienen acólitos fieles, como lo demostraron Proyecto fin del mundo y La odisea, dos triunfos de taquilla y de crítica.

A estas cintas se suman producciones del género del terror como 28 años después: El templo de huesos, un fracaso en taquilla que, sin embargo, es una de las mejores películas del año; Backrooms: Sin salida, basada en la serie viral de YouTube, y Obsesión, que se proyecta como una de las películas más rentables de la historia: costó apenas 750 mil dólares y ya lleva casi 450 millones de dólares en taquilla.

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Entre los fracasos más resonantes se pueden nombrar la versión en acción real de Moana, que vuelve a plantear la pregunta de qué tan necesarias son este tipo de adaptaciones, y ¡La novia!, una innecesaria reimaginación de La novia de Frankenstein dirigida por Maggie Gyllenhaal.

Como preparación para la segunda parte del año, proponemos un listado con algunos de los estrenos más esperados.

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Estrenos de cine 2026

Fecha de estreno: 10 de septiembre

Tras su estreno en el prestigioso Festival de Cine de Berlín (Berlinale), la ópera prima del director colombiano Simón Vélez llegará a la cartelera de nuestro país en septiembre. Según Vélez, esta producción plantea una representación de su Medellín personal, “un lugar muy luminoso, con mucho brillo, mucho ruido, mucho sonido, mucho color”.

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Piedras preciosas tiene como protagonista a Machado, un colombiano que vive en Francia y es contratado para regresar a su tierra natal en Medellín y robar una esmeralda. Esa operación, como era de esperarse, desencadena una serie de acontecimientos que lo llevan a repensar el objetivo de su misión.

Digger

Fecha de estreno: 1 de octubre

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La inagotable carrera de Tom Cruise ya supera los 45 años, en los que ha acumulado películas tan populares como la saga de Misión imposible, Top Gun y alguna que otra película de cine de autor como Ojos bien cerrados, de Stanley Kubrick, y Magnolia, de Paul Thomas Anderson.

Aunque Cruise es tal vez la estrella más reconocida del cine, aún no ha logrado conquistar el Premio Óscar. Ahora, gracias a su colaboración con el cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu, el actor podría acercarse al esquivo galardón. En Digger, que tiene un aroma innegable a la sátira fatalista del Dr. Strangelove de Kubrick, Cruise interpreta a un excéntrico millonario que se embarca en una frenética misión para salvar a una humanidad que él mismo ha puesto en peligro.

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The Social Reckoning

Fecha tentativa de estreno: 8 de octubre

En 2010, el director David Fincher estrenó una de las mejores películas de este siglo, La red social, en la que Jesse Eisenberg le daba vida a Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, en su desalmado camino a la cima. Aquella cinta fue escrita por el guionista Aaron Sorkin a partir del libro The Accidental Billionaires de Ben Mezrich.

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Sorkin ahora se sienta en la silla de director para The Social Reckoning (El poder de la red), en la que el metódico Jeremy Strong será el encargado de interpretar a Zuckerberg en esta historia que destapa los secretos más vergonzosos de la red social. Al protagonista de la serie Succession se sumarán otros destacados actores como Jeremy Allen White (The Bear) y la ganadora del Óscar Mikey Madison (Anora).

Fatherland

Fecha tentativa de estreno: 22 de octubre

Para su nueva película, el director Paweł Pawlikowski, maestro del blanco y negro, de la cámara quieta y de las emociones contenidas, se inspiró en una leyenda de la literatura alemana: Thomas Mann, premio Nobel de Literatura y autor de clásicos como La montaña mágica.

Fatherland (Tierra de mi padre), que ganó el premio a Mejor Director en el reciente Festival de Cine de Cannes, se desarrolla en 1949, en plena Guerra Fría, cuando Mann decide regresar a Alemania acompañado de su hija, Erika, interpretada por Sandra Hüller, quien se proyecta como una de las actrices del año. Mann había abandonado su país antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial y ahora debe navegar la encrucijada entre comunismo y capitalismo de esa nueva Alemania.

Wild Horse Nine

Fecha tentativa de estreno: noviembre

Pasaron cuatro años desde el estreno de la más reciente película del director Martin McDonagh, Los espíritus de la isla, injustamente ignorada en los Premios Óscar de 2023. El dramaturgo y cineasta de origen británico y ascendencia irlandesa ahora regresa con sus diálogos desenfrenados y sus situaciones enmarañadas en Wild Horse Nine, que lo reunirá de nuevo con uno de sus actores de cabeza, Sam Rockwell.

Rockwell y John Malkovich interpretan a una pareja de agentes secretos de la CIA que deben cumplir una de sus peligrosas misiones en la Isla de Pascua en Chile. La historia se desarrolla en 1973, año del golpe de Estado que derrocó a Salvador Allende, y tiene como telón de fondo esa convulsa situación social que vive el país sudamericano.

Godzilla Minus One

Fecha de estreno: 5 de noviembre

Aunque el monstruo de Godzilla ha sido explotado hasta el cansancio por el cine de Hollywood, han sido más los resultados olvidables que los memorables. Hace tres años, el cineasta japonés Takashi Yamazaki estrenó Godzilla Minus One, la que es sin duda la mejor versión moderna de esa metáfora japonesa sobre la catástrofe nuclear cuyo verdadero nombre es Gojira.

La segunda parte, Godzilla Minus Zero, se desarrolla dos años después de los acontecimientos de la historia original y tendrá de nuevo a protagonistas como el soldado Kôichi Shikishima. A los imponentes efectos especiales que Yamazaki ha logrado crear junto a su equipo, esta nueva entrega también sumará los conflictos morales que fueron el corazón emocional de la primera parte.

Las aventuras de Cliff Booth

Fecha tentativa de estreno: 25 de noviembre

Quentin Tarantino se sigue haciendo esperar, pues lleva más de siete años sin estrenar una nueva película, pero por lo menos sus fanáticos podrán revisitar a uno de sus personajes más queridos, esta vez desde la óptica del cineasta de culto David Fincher. Las aventuras de Cliff Booth recupera a uno de los protagonistas de Érase una vez en Hollywood, interpretado de nuevo por Brad Pitt.

Es poco lo que se sabe de esta nueva historia sobre el doble de acción y su turbulenta y misteriosa vida, pero la mezcla que la compone parece imbatible: guion de Tarantino y una nueva colaboración entre Fincher y Pitt, que ya han trabajado en proyectos memorables como Seven y El club de la pelea.

Behemoth

Fecha tentativa de estreno: 4 de diciembre

Tras su paso por la televisión con las dos temporadas de la serie Andor, lo mejor que ha producido el universo de Star Wars en mucho, mucho tiempo, el guionista y director estadounidense Tony Gilroy regresa al cine con Behemoth, protagonizada por el omnipresente Pedro Pascal junto a Olivia Wilde y Will Arnett.

Puede que no se desarrolle en los típicos escenarios de intriga y de espías que ha cosechado Gilroy, pero algo de misterio encierra esta historia en la que Pascal encarna a Alex Serian, un destacado violonchelista y compositor de bandas sonoras. Tras años de un exilio autoimpuesto, Serian decide regresar a Los Ángeles.

Duna: parte 3

Fecha de estreno. 17 de diciembre

Para su conclusión de la trilogía inspirada en las novelas del escritor estadounidense Frank Herbert, el director canadiense Denis Villeneuve reunió a uno de los elencos más impresionantes del año, con intérpretes como Timothée Chalamet, Zendaya, Jason Momoa, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Charlotte Rampling, Anya Taylor-Joy, Robert Pattinson y Javier Bardem.

En esta tercera entrega de Duna, Chalamet le da vida a un Paul Atreides que se ha convertido en un despiadado emperador, que ahora debe responder por sus alianzas y traiciones. Gracias a la depurada puesta en escena de Villeneuve, director de clásicos contemporáneos como la versión cinematográfica de la tragedia teatral Incendios de Wajdi Mouawad, Duna: parte 3 promete ser uno de los eventos cinematográficos de este 2026.

Avengers: Doomsday

Fecha de estreno. 17 de diciembre

Después de Avengers: Endgame, el Universo Cinematográfico de Marvel cayó en un pantano de crisis creativas y películas con presupuestos muy altos, pero dividendos decepcionantes tanto en taquilla como en calidad. La fórmula para recuperar el buen camino en la nueva película es convocar de nuevo a los directores Anthony Russo y Joe Russo, batutas de las últimas películas de Avengers, y a personajes que supuestamente ya habían muerto (fórmula excesivamente usada en esta saga), como el Capitán América de Chris Evans.

Avengers: Doomsday tendrá como villano a Robert Downey Jr., el inolvidable Iron Man, que en esta ocasión hará el papel del Doctor Doom. Para responder a este enemigo que pondrá en riesgo todo el multiverso, se unirán algunos Vengadores como Thor con algunos nuevos héroes, como Los Cuatro Fantásticos, e incluso algunos clásicos del universo X-Men como Magneto y el Profesor X.