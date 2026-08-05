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Antes de convertirse en el chef que recorrió el mundo con una cámara al hombro, Anthony Bourdain fue un joven que lavaba platos en un restaurante de Provincetown para pagar sus estudios y que, casi por accidente, descubrió que su lugar estaba en una cocina. Esa etapa, la menos conocida de su vida, es la que reconstruirá Tony, el biopic producido por A24 que llegará a los cines en agosto de 2026, con Dominic Sessa en el papel del futuro cocinero y Antonio Banderas como el chef que cambiaría su destino.

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Aunque la película se concentra en aquellos primeros años, la mejor manera de acercarse al universo de Bourdain sigue estando en sus libros. Fuera de datos culinarios o memorias gastronómicas, son relatos donde la cocina funciona como punto de partida para hablar de viajes, cultura, política, excesos, hospitalidad y de una curiosidad insaciable que terminó convirtiéndolo en una de las voces más influyentes de la gastronomía contemporánea.

Si bien el producto biográfico de A24 mostrará el momento en que el estadounidense descubrió la cocina como vocación, sus libros permiten completar dicho retrato. En ellos aparece el cocinero, pero también el escritor, el viajero y el cronista que entendió que una comida podía revelar tanto sobre una sociedad como cualquier ensayo o reportaje.

Pese a que el listado está compuesto por escritos de la vida de Bourdain, antes de Confesiones de un chef, el jefe de cocina publicó obras de no ficción con relatos que involucraban a agentes del FBI. Bone in the Throat de 1995, su primera novela, tuvo un aire policial construido en las cocinas de Nueva York; mientras que Gone Bamboo, publicado en 1997 por Villard Books, fue un el thriiller criminal ambientado en el idílico Caribe.

Confesiones de un chef, el primer escrito de no ficción de Anthony Bourdain

Si existe un libro imprescindible para comprender la faceta más profunda de Anthony Bourdain, es Confesiones de un chef. Publicado en 2000 y convertido en un fenómeno editorial con miles de ejemplares vendidos, abrió las puertas de las cocinas profesionales para mostrar un mundo caótico, brutal y fascinante, muy distinto al glamour que suele asociarse con la alta gastronomía.

Confesiones de un chef fue la primera novela de Bourdain de no ficción. Cortesía: Salamandra.

Aquí aparecen sus primeros trabajos, las largas jornadas entre fogones, los excesos, las jerarquías de las brigadas de cocina y el momento en que comprendió que quería dedicar su vida a cocinar bajo una narrativa directa. No es casual que los primeros capítulos hayan servido de inspiración para Tony: allí está el origen del personaje que después conocería el mundo.

Viajes de un chef. En busca de la comida perfecta (2002)

Mucho antes de sus apariciones en No Reservations o Parts Unknown, Bourdain ya entendía que viajar era otra forma de cocinar. En este libro recorre distintos países persiguiendo aquello que llamaba «la comida perfecta», pero termina encontrando algo mucho más interesante: historias.

El texto está compuestos por relatos grastronómicos de Bourdain alrededor del globo. Cortesía: RBA.

«Quería aventuras. Quería subir un río Nung arriba hasta el corazón de la sombría Camboya.

Quería cruzar el desierto a lomos de camello, comer un cordero entero con los dedos. Quería sacudirme la nieve de las botas en un night-club de la mafia rusa». Más que una guía gastronómica, es un relato sobre cómo la comida permite comprender culturas, tradiciones y formas de vida. Quien quiera entender por qué Bourdain terminó convirtiéndose en uno de los grandes narradores del viaje contemporáneo encontrará aquí una de sus mejores respuestas.

Malos tragos (2007)

Ordenado alrededor de los cinco sabores (dulce, salado, ácido, amargo y umami), este volumen reúne crónicas, anécdotas y reflexiones surgidas de sus viajes y de su experiencia en restaurantes de todo el mundo.

La colección de anécdotas está dividida gracias a los gustos básicos. Cortesía: RBA.

Es probablemente el Bourdain más libre e irreverente,lo cual es mucho decir de un chef que desveló el mundo fuera de los momentos gloriosos de la cocina. Lo mismo puede hablar de una anguila callejera en Vietnam que desmontar los aspectos menos glamorosos de la televisión gastronómica o reflexionar sobre la culpa de cocinar una langosta. El humor sigue siendo el vehículo principal, pero también aparece una mirada cada vez más crítica sobre la industria culinaria.

Crudo (2020)

Considerado por muchos una continuación natural de Confesiones de un chef, libro en homenaje al mundo de la gastronomía y a los cocineros muestra a un Bourdain más maduro y reflexivo, publicado luego de dos años de que el experto culinario falleciera. Si en sus primeras memorias desmontaba los mitos de las cocinas profesionales, aquí amplía la mirada hacia la alta gastronomía, el poder, la fama y las tensiones que atraviesan el universo de los grandes restaurantes.

La publicación explora las dudosas prácticas de los restaurantes y la controvertida industria gastronómica. Cortesía: Planeta.

El libro alterna recuerdos personales con investigaciones y confesiones que cuestionan algunas de las figuras más reconocidas del sector, sin perder el tinte mordaz y directo que convirtió a Bourdain en un autor inconfundible.

Comer, viajar, descubrir (2021)

Otra de las publicaciones póstumas frente a la memoria del chef; este libro funciona casi como una despedida. Reúne los lugares que más marcaron a Anthony Bourdain alrededor del mundo: ciudades, restaurantes, mercados y paisajes acompañados de recuerdos personales y recomendaciones prácticas.

El mapa de Bourdain nunca se dibujó con fronteras, sino con mesas. Cortesía: Planeta.

Además de contemplar al viaje como una esencia del estadounidense, lo cual lo hizo internacionalmente popular, la baños guía presenta un viaje convencional, permite entender cómo observaba el mundo. Para Bourdain, viajar nunca consistía únicamente en visitar un destino; implicaba escuchar, comer con desconocidos, aceptar la diferencia y dejar que cada lugar transformara la manera de mirar el siguiente.

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