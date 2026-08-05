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Del placer sexual femenino no se habla, pues es tabú. Y si la conversación sucede es en susurro y de puertas para adentro. En algunas culturas el placer mismo resulta pecaminoso por razones religiosas o amparadas en lo ‘tradicional’, tanto así que miles de mujeres en Colombia y el mundo, aún son sometidas a la ablación.

Y si bien en marzo de este año un grupo de científicos de universidades de Países Bajos, Estados Unidos y Reino Unido reveló el mapa de terminaciones nerviosas del clítoris – órgano del placer sexual femenino-, los expertos le atribuyen las dificultades en su estudio a los prejuicios. Una muestra de ello es que cuando este se incluyó en la trigésimo octava edición de la Anatomía de Gray, se describió erróneamente como ‘una versión pequeña del pene’.

De manera ingeniosa, la película Buenas Vibraciones (en francés, Pour Le Plaisir), cuenta una historia basada en hechos reales y ligada al placer femenino, la capacidad de ponerlo sobre la mesa de conversación y exaltarlo en las habitaciones, para desencadenar en el diseño del juguete sexual Womanizer. Pero también habla de matrimonio, de amor, de familia, de amistad, de exploración, de superar los problemas que vienen con la vida -como el desempleo y la depresión- y de sororidad, todo en clave de comedia, sin caer en el ridículo.

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Exploración y picardía

La directora, Reem Kherici, también actriz y guionista, es reconocida por crear historias divertidas y llenas de humanidad. Ella a su vez interpreta a la psicóloga sexóloga que insta a Fany, la protagonista, interpretada por Alexandra Lamy, a buscar soluciones para llegar al orgasmo: juguetes sexuales, diálogo en pareja; y, exploración a todos los niveles para salir de la rutina, así que el espectador verá una fiesta swinger con mucha picardía, sexo en cualquier parte de la casa, y atrevimientos que dejan a los protagonistas ad portas de la cárcel.

Reem Kherici dirige y actúa en esta comedia francesa, interpretando a la psicóloga sexóloga que guía a la protagonista, que llega a las salas de cine el 6 de agosto.

Mientras tanto, Tom, un ingeniero inventor que deja todo a medias e interpretado por François Cluzet, luego de enterarse de la dificultad de su esposa para llegar al orgasmo, se integra a la exploración, pero utilizando el método científico se encarga de investigar todo lo concerniente al placer femenino y desarrollar junto con ella un innovador juguete sexual en el que confluyen sus investigaciones e ingenio. Este desarrollo le permite, también, reafirmarse como inventor.

La película relata de forma ingeniosa la historia basada en hechos reales sobre la investigación e invención del juguete sexual Womanizer.

Placer femenino en el celuloide

Y tal como sucede en la realidad no es que el cine haya retratado ampliamente el placer femenino. No obstante, han quedado algunas películas que abordan el tema.

Por ejemplo, la invención de juguetes sexuales no es un tema nuevo para el celuloide. En 2011 en la película “Histeria”, dirigida por Tanya Wexler, se aborda desde la perspectiva de la salud femenina. Es así como los doctores Mortimer Granville, interpretado por Hugh Dance y Robert Dalrymple, interpretado por Jonathan Pryce crean el vibrador como un apoyo para volver más eficiente el tratamiento contra la histeria que padecen las mujeres.

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De igual manera, en “Good Luck to You, Leo Grande” (2022), dirigida por Sophie Hyde, la actriz británica Emma Thompson interpreta a una profesora jubilada y viuda que contrata a un joven trabajador sexual para descubrir su cuerpo, en búsqueda de un orgasmo que no experimentó durante su matrimonio. Una de las escenas célebres es un desnudo de la protagonista frente al espejo, que la actriz ha calificado como una de las más difíciles de toda su carrera.