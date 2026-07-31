Revista Diners Getting your Trinity Audio player ready...

Actores como Laura Dern, Vincent Cassel, Steve Coogan, Chris Messina, Kumail Nanjiani, Heather Graham, Max Greenfield y Ben Schnetzer protagonizarán The White Lotus temporada 4, creada por Mike White.

Al igual que sus temporadas anteriores, la producción, que ya ha ganado 16 premios Emmy, seguirá a un grupo de particulares, y millonarios personajes, que se hospedan en una de las sedes de la cadena de hoteles de lujo White Lotus.

PUBLICIDAD

Uno de los sellos de esta sátira sobre la decadencia y la diferencia de clases es que cada entrega se desarrolla en una paradisiaca locación, que en este caso será la Costa Azul de Francia.

Los lujosos escenarios que recibirán la cuarta temporada de ‘The White Lotus’

Los problemas de The White Lotus temporada 4

El inicio de la producción de la cuarta temporada tuvo un sonado contratiempo, pues, aunque White había concebido el papel protagónico para la actriz británica Helena Bonham Carter, lo que estaba en la página no logró traducirse en las grabaciones, así que la actriz de películas como El club de la pelea y Harry Potter abandonó el proyecto por diferencias creativas.

PUBLICIDAD

Fue entonces cuando apareció Laura Dern, ganadora del Óscar a Mejor actriz de reparto por la película Historia de un matrimonio y quien ya había trabajado con White en la película Year of the Dog.

Los lujosos escenarios que recibirán la cuarta temporada de ‘The White Lotus’

Dern será uno de los nuevos personajes de la serie, que suele cambiar a su elenco en cada temporada, y de hecho ya se han visto fotos suyas grabando algunas escenas en la prestigiosa alfombra roja del Festival de Cine de Cannes.

PUBLICIDAD

Aunque HBO no suele revelar detalles muy específicos de esta producción, ya se anunció oficialmente que los nuevos huéspedes y empleados estarán hospedados en el White Lotus du Cap a lo largo de una semana durante el Festival de Cine de Cannes, que, además de ser el festival cinematográfico más importante, es también un epicentro de la moda y de los lujos más estridentes.

Los lujosos escenarios que recibirán la cuarta temporada de ‘The White Lotus’

Airelles Château de la Messardière: el escenario principal en Saint-Tropez

Como cada hotel es en sí mismo un personaje, el White Lotus du Cap será interpretado por Airelles Château de la Messardière, un exclusivo alojamiento que, según CNN, ocupa unas 13 hectáreas en la cima de una colina y está lleno de rincones tranquilos y privados, desde|| donde se pueden contemplar las colinas y la bahía de Saint-Tropez.

PUBLICIDAD

Según la edición en español de la página web del canal de televisión, las habitaciones del Château de la Messardière, que además está rodeado por los viñedos de Ramatuelle, cuestan alrededor de 5.300 dólares por noche.

Los lujosos escenarios que recibirán la cuarta temporada de ‘The White Lotus’

El hotel funciona en un castillo que fue construido en el siglo XIX como un regalo de bodas de Gabriel Dupuy d’Angeac, un acaudalado comerciante de coñac, para su hija Louise Dupuy D’Angeac y su esposo, el oficial de caballería Henry Brisson de La Messardière.

PUBLICIDAD

La lujosa edificación cambió de manos en múltiples ocasiones y también pasó por años de abandono, hasta que finalmente fue restaurada en 1989 bajo la dirección de Jean-Claude Rochette, arquitecto en jefe de Monumentos Históricos de Francia. De esta manera, el castillo adoptó una mezcla de estilos anglo-morisco, oriental, mediterráneo, florentino y provenzal, conservando a su vez su encanto histórico.

El otro escenario: el Hotel Martínez

Foto: Andrei Antipov / Shutterstock.

Como esta temporada de The White Lotus tiene como telón de fondo el prestigioso Festival de Cannes, el otro escenario de esta historia será el Hotel Martinez, de estilo art déco y ubicado en la famosa Costa Azul.

PUBLICIDAD

El hotel, inaugurado a finales de la década de 1920 y que en la serie llevará el nombre de White Lotus Cannes, es uno de los principales puntos de encuentro para celebridades durante el festival de cine, gracias a su cercanía con el famoso Boulevard de la Croisette de Cannes.

Con estos lujosos alojamientos, The White Lotus continúa su tradición de escenarios colmados de lujo y de desenfreno. En la primera temporada, que se desarrolló en Hawái, el hotel elegido fue el Four Seasons Resort Maui, un resort de cinco estrellas que, entre otras, ofrece vistas privilegiadas de atracciones como el volcán Haleakalā.

Foto: LongJon/ Shutterstock

La segunda temporada se trasladó a Italia y allí brilló el encanto medieval del Palacio San Domenico de Taormina que, como asegura la revista Harper’s Bazaar, ha recibido a huéspedes legendarios como los escritores Oscar Wilde y Truman Capote y las actrices Elizabeth Taylor y Audrey Hepburn.

Tailandia recibió el tercer ciclo de The White Lotus, cuya acción se desarrolló en cuatro exclusivos resorts: el Four Seasons Resort Koh Samui y tres establecimientos de la cadena Anantara, el Bophut Koh Samui Resort, el Lawana Koh Samui Resort y el Mai Khao Phuket Villas.