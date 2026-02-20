En el mundo existen alrededor de 3.500 restaurantes con al menos una Estrella Michelin, el galardón soñado por los chefs como el máximo reconocimiento en la alta cocina. Esta distinción premia la calidad excepcional y la excelencia culinaria. Aunque 3.500 parece una cifra alta, basta considerar el total de restaurantes globales para relativizarla. Lo que define a las Estrellas Michelin son sus rigurosos estándares internacionales.

Ahora, imagine cruzar este mundo gastronómico con el de la hotelería: las Llaves Michelin, su equivalente en hospitalidad, que distinguen a los hoteles por su calidad superior y servicio impecable. La intersección entre Estrellas y Llaves Michelin representa el pináculo del confort, la buena mesa y la buena vida. No son solo certificados de excelencia, sino referencias ineludibles para el turismo de lujo en diversos países.

Encontrar ambos reconocimientos en un mismo establecimiento es raro. Sin embargo, aquí recopilamos los mejores hoteles con restaurantes estrellados, organizados por continente y país.

ASIA + ORIENTE MEDIO

China Continental

Rissai Valley (tres Llaves) con Cai Yi Xuan (una Estrella)

Los mejores hoteles del mundo: Rissai Valley. Foto: de la página de Rissai Valley

Las aldeas tradicionales que se ocultan en la campiña china bastarían por sí solas para justificar el viaje. El The Ritz-Carlton Reserve se encuentra rodeado por las imponentes montañas Minshan. Además, ofrece servicio de mayordomo las 24 horas, lo que permite a los huéspedes gestionar experiencias exclusivas, como una reserva en el restaurante Cai Yi Xuan, distinguido con una Estrella Michelin.

Hong Kong

Rosewood Hong Kong (tres Llaves) con The Legacy House (una Estrella) y Chaat (una Estrella)

Los mejores hoteles del mundo: Rosewood Hong Kong. Foto: cortesía de la página de Rosewood Hong Kong

Hong Kong es una ciudad que ha sido reconocida por sus impresionantes rascacielos y no es de sorprenderse de que uno de ellos, el Rosewood Hong Kong, ha sido galardonado con tres Llaves Michelin debido a su mezcla de glamur antiguo y lujo moderno. Por si no fuera poco, cuenta con dos restaurantes que han obtenido una Estrella cada uno. The Legacy House se especializa en platos Shun Tak elaborados con marisco local, a diferencia del restaurante Chaat que se especializa en la cocina hindú ofreciendo una amplia gama de alimentos.

Japón

Palace Hotel Tokyo (tres Llaves) con ESTERRE by Alain Ducasse (una Estrella) y Chugoku Hanten Kohakukyu (Amber Palace)

Los mejores hoteles del mundo: Palace Hotel Tokyo. Foto: cortesía de la página de Palace Hotel Tokyo

Para quienes desean hospedarse a pocos pasos del Palacio Imperial de Tokio, el Palace Hotel Tokyo se presenta como una alternativa ideal. Además de sus magníficas instalaciones, alberga el restaurante ESTERRE by Alain Ducasse, dirigido por el chef Kei Kojima.

Asimismo, en Chugoku Hanten Kohakukyu, otro establecimiento recomendado por la Guía es posible disfrutar de especialidades como el pato al estilo pequinés, dim sum y refinados platos chinos de mariscos con una presentación artística.

Macao

City of Dreams – Morpheus (dos Llaves) con Alain Ducasse at Morpheus (dos Estrellas)

Los mejores hoteles del mundo: City of Dreams- Morpheus. Foto: cortesía de la página de City of Dreams- Morpheus. Foto: cortesía de la página de City of Dreams- Morpheus

City of Dreams – Morpheus sorprende con un interior con una estética de líneas depuradas, amplios ventanales y mobiliario diseñado a medida que dialoga con muros curvos. En el apartado gastronómico, bajo la dirección de Alain Ducasse, está el restaurante Alain Ducasse at Morpheus, en donde se ofrece un memorable menú degustación de seis tiempos, servido bajo esculturas de cristal y una majestuosa lámpara.

Tailandia

Mandarin Oriental Bangkok (tres Llaves) con Anne-Sophie Pic at Le Normandie (dos Estrellas)

Los mejores hoteles del mundo: Mandarin Oriental Bangkok. Foto: cortesía de la página de Mandarin Oriental Bangkok

A orillas del río Chao Phraya, el hotel Mandarin Oriental Bangkok se ha galardoneado por sus vistas, su glamur antiguo y moderno junto con su cocina exquisita. Los huéspedes del hotel pueden pedir en el restaurante Anne-Sophie Pic at Le Normandie, que como su nombre indica, se especializa en la cocina francesa.

Emiratos Árabes Unidos

Atlantis The Royal (tres Llaves) con Dinner by Heston Blumenthal (una Estrella), La Mar by Gastón Acurio (Recomendado), Estiatorio Milos (Recomendado) y Ariana´s Persian Kitchen (Recomendado)

Los mejores hoteles del mundo: Atlantis The Royal. Foto: cortesía de la página de Atlantis The Royal

El Atlantis The Royal cuenta con habitaciones, símbolo de lujo, con vistas espectaculares que compiten con las de su icónica piscina infinita en la azotea. Entre su propuesta gastronómica sobresale Dinner by Heston Blumenthal, con una Estrella Michelin, donde se reinterpretan recetas históricas británicas. También destacan tres restaurantes recomendados: el peruano La Mar by Gastón Acurio, especializado en mariscos; el griego Estiatorio Milos; y Ariana’s Persian Kitchen, liderado por la chef Ariana Bundy, con una vibrante propuesta persa.

Vietnam

Capella Hanoi (tres Llaves) con Hibana by Koki (una Estrella)

Los mejores hoteles del mundo: Capella Hanoi. Foto: Cortesía de la página de Capella Hanoi

El Capella Hanoi rinde tributo al esplendor de los años veinte y al glamur art déco con una estética marcadamente maximalista. Esa sofisticación se traslada también a la experiencia del huésped, gracias a un servicio minuciosamente personalizado y a detalles como el té de la tarde y la música en vivo nocturna. El Hibana by Koki cuenta con el chef Hiroshi Yamaguchi, quien elabora refinados platos teppanyaki con ingredientes traídos desde Japón.

Europa

Bélgica

Botanic Sanctuary Antwerp (dos Llaves) con Fine Fleur (una Estrella), Hertog Jan at Botanic (dos Estrellas) y Bar Bulot Antwerpen (Recomendado)

Los mejores hoteles del mundo: Botanic Sanctuary Antwerp. Foto: cortesía de la página de Botanic Sanctuary Antwerp

El hotel Botanic Sanctuary Antwerp combina sus orígenes monásticos con modernas suites de lujo. Pero lo más destacado es su comida: con una Estrella, Fine Fleur los chefs ofrecen una variedad de maridajes de vinos y comida. Con dos Estrellas, el Hertog Jan at Botanic ofrece los mejores platos del chef Gert De Mangeleer.

Francia

La Réserve Paris (tres Llaves) con Le Gabriel (tres Estrellas)

Los mejores hoteles del mundo: La Réserve Paris. Foto: cortesía de la página de La Réserve Paris

La Réserve Paris, con tres Llaves es uno de los hoteles más célebres de la ciudad tanto por su historia como por su locación. Cuenta con habitaciones y suites tan suntuosas que parecen residencias privadas. Además de contar con servicio de mayordomo individual y con el restaurante Le Gabriel, galardonado con tres Estrellas.

Alemania

Los mejores restaurantes del mundo: Hotel Vier Jahreszeiten. Foto: cortesía de la página de Hotel Vier Jahreszeiten

Alemania cuenta con una amplia gama de opciones. En Hamburgo, el Hotel Vier Jahreszeiten se encuentra en el lago Binnenalster y marca el estándar de lujo desde finales del siglo XIX. Dentro uno puede encontrarse con el Restaurant Haerlin, merecedor de tres Estrellas.

En la Selva Negra, se encuentran dos alojamientos. El Hotel Bareiss con el restaurante Bareiss especializado en platos clásicos franceses con toques internaciones. Y el segundo es el Hotel Traube Tonach con el restaurante Schwarzwaldstube.

Grecia

Four Seasons Astir Palace (tres Llaves) + Pelagos (una Estrella)

Los mejores hoteles del mundo: Four Seasons Astir Palace. Foto: cortesía de la página de Four Seasons Astir Palace

El Astir Palace, ícono del lujo clásico en la Riviera de Atenas, combina el encanto de los años 60 con una ubicación privilegiada frente al mar Egeo. Allí también se encuentra Pelagos, restaurante con una Estrella Michelin donde el chef Luca Piscazzi fusiona sabores italianos y franceses.

Irlanda

Adare Manor (tres Llaves) + The Oak Room (una Estrella)

Los mejores hoteles del mundo: Adare Manor. Foto: cortesía de la página de Adare Manor

Adare Manor, antigua residencia neogótica del conde de Dunraven, combina historia y lujo con un campo de golf de campeonato, spa, actividades al aire libre y el restaurante The Oak Room, distinguido con una Estrella Michelin. Su elegante comedor, con vistas privilegiadas a la finca, ofrece una cocina refinada basada en ingredientes locales de alta calidad.

Italia

Los mejores hoteles del mundo: Castiglion del Bosco, A Rosewood Hotel. Foto: cortesía de la página de Castiglion del Bosco, A Rosewood Hotel

Castiglion del Bosco, A Rosewood Hotel (tres Llaves) con el Campo del Drago (dos Estrellas)

Castiglion del Bosco, distinguido con tres Llaves y nueve siglos de historia dedicadas al vino y la conservación de viñedos y bosques; parte de la propiedad fue transformada con cuidado en villas de arenisca y alberga el restaurante Campo del Drago, donde el chef Mattea Temperini ofrece una propuesta creativa basada en productos de su propia huerta.

Mónaco

Hôtel de Paris Monte- Carlo (tres Llaves) con Le Grill (una estrella) y Le Louis XV – Alain Ducasse (tres Estrellas)

Los mejores hoteles del mundo: Hôtel de Paris Monte – Carlo. Foto: cortesía de la página de Hôtel de Paris Monte – Carlo

El Hôtel de Paris Monte – Carlo está ubicado junto al Casino de Montecarlo, lo cual hace la estadía muchísimo más perfecta, incluyendo que el hotel cuenta con resplandecientes interiores y una oferta gastronómica exquisita. Con una Estrella, Le Grill, del chef Dominique Lory y luego, con tres Estrellas, Le Louis XV – Alain Ducasse.

Países Bajos

De L´Europe Amsterdam (tres Llaves) con Flore (dos Estrellas) y Marie (Bib Gourmand)

Los mejores hoteles del mundo: De L´Europe Amsterdam. Foto: cortesía de la página de De L´Europe Amsterdam

De L´Europe Amsterdam es un hotel que, con sus cortinas de terciopelo, lámparas de cristal, lo último en tecnología y más, han sido reconocidos con tres Llaves. Además de contar con el restaurante Flore y el chef Bas van Kraken quien elabora platos como la Trucha de arroyo a la parrilla con puerros a la barbacoa y huevas de trucha ahumadas con bayas encurtidas de la casa.

El restaurante Marie, situado a orillas del río, atrae a los comensales con su codiciada terraza y platos como la Lubina al horno con sal y el clásico Tartar de ternera.

Portugal

Vila Vita Parc Resort & Spa (tres Llaves) con Ocean (dos Estrellas) y Atlântico (Recomendado)

Los mejores hoteles del mundo: Vila Vita Parc Resort & Spa. Foto: cortesía de la página de Vila Vita Parc Resort & Spa

Vila Vita Parc Resort & Spa tiene un toque mágico con sus interiores blancos y luminosos dan la sensación de calma junto al mar. Además de contar con los creativos platos del restaurante Ocean, galardonado con dos Estrellas, y la cocina mediterránea moderna del restaurante Atlântico.

España

Atrio Restaurante Hotel (tres Llaves) con Atrio (tres Estrellas)

Los mejores hoteles del mundo: Atrio Restaurante Hotel. Foto: cortesía de la página de Atrio Restaurante Hotel

Atrio, reconocido con tres Estrellas Michelin, es el corazón del Atrio Restaurante Hotel en Extremadura, un alojamiento de 14 habitaciones contemporáneas integrado en un edificio histórico entre calles empedradas. La experiencia combina arte, con obras originales de Andy Warhol y Georg Baselitz, y alta gastronomía: con tres Estrellas, el chef Toño Pérez reinterpreta productos emblemáticos de la región.

Suiza

Grand Resort Bad Ragaz (tres Llaves) con Sven Wassmer Memories (tres Estrellas), IGNIV by Andreas Caminada (dos Estrellas) y Verve by Sven (una Estrella)

Los mejores hoteles del mundo: Grand Resort Bad Ragaz. Foto: cortesía de la página de Grand Resort Bad Ragaz

El Grand Resort Bad Ragaz ha sido reconocido por su concepto de balneario de montaña suizo, sus baños alimentados por aguas termales naturales y tratamientos que incluyen desde masajes hasta atención médica. En su interior cuentan con tres restaurantes con un total de seis Estrellas: Sven Wassmer Memories con tres Estrellas, IGNIV by Andreas Caminada con dos Estrellas y Verve by Sven con una Estrella.

Reino Unido

The Connaught (tres Llaves) con Hélene Darroze at The Connaught (tres Estrellas)

Los mejores hoteles del mundo: The Connaught. Foto: cortesía de la página de The Connaught

The Connaught es un hotel que ha estado vigente desde 1815 y se ha mantenido entre los hoteles más prestigiosos de Londres. Algo que atrae muchísimo es la gastronomía, ya que cuenta con el restaurante de tres Estrellas, Hélene Darroze at The Connaught.

AMÉRICA DEL NORTE

Estados Unidos

SingleThread Inn (tres Llaves) con SingleThread (tres Estrellas)

Los mejores hoteles del mundo: SingleThread Inn. Foto: cortesía de la página de SingleThread Inn

A pesar de que el hotel SingleThread Inn sea un pequeño hotel con cinco habitaciones ha sido reconocido con tres Llaves y, además, el restaurante, que está bajo la misma dirección tiene una influencia japonesa, SingleThread Inn.