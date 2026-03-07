En el pasado estaba prohibido hablar sobre la mujer y sus deseos. Sin embargo, hubo un grupo de mujeres que desafiaron los estigmas, prejuicios y barreras que se les imponían. En sus páginas, el deseo y la libertad de expresión era una representación y un escape de las cadenas que tenían las mujeres en la literatura y en muchos otros ámbitos.

Anaïs Nin (21 de febrero 1.903, Francia – 14 de enero 1.977, Estados Unidos)

Mujeres pioneras. Anaïs Nin

Anaïs Nin fue una escritora y bailaora de flamenco, nacida en Francia, de padres español y cubano. Con el tiempo se nacionalizó en Estados Unidos. Es la autora de novelas vanguardistas, surrealistas y eróticas, lo cual estaba muy adelantado a su época, en donde no estaba bien que mujeres escribieran este tipo de contenidos. Escribió principalmente sobre su vida en diarios. Anaïs Nin, se considera la pionera en la literatura erótica femenina, escribiendo sobre el deseo y la sexualidad, y, con este hito, logró que se considerara un icono de la liberación femenina.

Su primer acercamiento con la literatura erótica fue cuando un lector anónimo le pagaba por cada página que escribiera en este género. Su principal obra es «El diario de Anaïs Nin» que consiste en 8 tomos en total. Anaïs Nin representa la lucha de una mujer por ser reconocida y valorada como una persona intelectual sin importar lo que se diga de ella.

Marquerite Duras (4 de abril de 1.914, Francia – 3 de marzo de 1.996, Francia)

Mujeres pioneras. Marquerite Duras

Marquerite Duras, fue una novelista dramaturga, guionista y directora de cine francés. Su guion para la película «Hiroshima Mon Amour» (1.959) fue nominada al mejor guion original en los premios Oscar. Entre sus principales obras están: El amante, Moderato Cantabile, El viceconsul, Los ojos azules, Pelo negro, entre otros…

Se rumora que luchó contra el alcoholismo; a pesar de esto, fue una mujer luchadora, pionera e incansable por las causas feministas. Marquerite Duras fue etiquetada como la intelectual, ninfómana, arrogante y de moral suelta al ser expulsada del partido comunista francés. Sin embargo, se le reconoció como una mujer avanzada a su época y una referencia para la literatura femenina. Tras su muerte dejó aproximadamente 56 libros, 19 películas, entre otros…

Clarice Lispector (10 de diciembre de 1.920, Ucrania – 9 de diciembre de 1.977, Brasil)

Mujeres pioneras. Clarice Lispector

Clarice Lispector, de origen judio, fue una periodista, reportera, traductora y escritora de novelas, cuentos y libros infantiles. Sus obras son distinguidas por ser innovadoras y mostrar variedad narrativa. Algunas de las temáticas que suele usar es la intimidad, introspección femenina, reflexiones profundas e intimas sobre la existencia, sobre el amor, la libertad y la condición humana. Es considerada una de las escritoras brasileñas más influyentes, con obras importantes como: «Cerca del corazón salvaje» (1943) y «La pasión según GH» (1964). Es un icono feminista, a pesar de que en vida rechazara este movimiento, pues en su trabajo demuestra que es una mujer que está en contra de la sociedad machista y patriarcal.

Eunice Odio (18 de octubre de 1.919, Costa Rica – 23 de marzo de 1.974, México)

Mujeres pioneras. Eunice Odio

Eunice Odio, es una poeta, ensayista y narradora. Sus principales obras son «Los elementos terrestres» (1.947) «Zona en territorio del Alba» (1.953) ,»El tránsito de fuego» (1.957), entre otros. También trabajó como periodista en el campo cultural, haciendo críticas de literatura y arte. Algunas de las temáticas que suele hablar en sus obras es sobre una visión mística, con un erotismo atrevido, directo y detallado, rompiendo el paradigma patriarcal. En su obra «Los elementos terrestres» habla sobre la entrega física al deseo femenino.

Colette (28 de enero de 1.873, Francia – 3 de agosto de 1.954, Francia)

Mujeres pioneras. Colette

Colette, fue una novelista, periodista, guionista, libretista, escritora de cuentos dramaturgos y actriz. Es considerada una mujer rebelde para su época. Uno de los acontecimientos que más impactó, por su comportamiento, es que era abiertamente bisexual y no temía mostrarlo. Su historia está llena de varios divorcios y romances con mujeres. En uno de estos matrimonios con un hombre 15 años mayor que ella, se vio obligada a escribir novelas para que su esposo le agregara un poco de erotismo y lo publicara como propio, bajo el nombre de Willy. La famosa saga de «Claudine» se publicaron bajo el nombre de Willy cuando la autoría era de Colette.

La mayoría de sus escritos son sobre el deseo, amores lésbicos, entre otros… temas que impactaron en su época y la posicionaron como una de las grandes pioneras de las temáticas en la literatura femenina.

Kate Chopin (8 de febrero 1.850, Estados Unidos – 22 de agosto de 1.904, Estados Unidos)

Mujeres pioneras. Kate Chopin

Kate Chopin, fue una escritora de novelas y de historias cortas. Durante su vida se dedicó a escribir sobre la vida interior de las mujeres, su sensibilidad y su educación. en este momento fue muy respetada en este campo. Una de sus obras más famosa se llama «El Despertar». Sin embargo, luego de esta publicación, su libro no tuvo éxito, se le censuró y se le etiquetó de vulgar, morbosa y desagradable. Después de esto desapareció y fue hasta el año 1.950 que los críticos volvieron a hablar de su libro, pero esta vez sí fue valorada y aceptada por la descripción de la vida de las mujeres.