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Cada Semana Santa se repite la misma pregunta: ¿playa o montaña? Para quienes eligen playa, la siguiente decisión es aún más complicada: ¿destino reconocido con toda la infraestructura turística o lugar remoto donde la señal de celular es opcional? Colombia ofrece ambos extremos y todo lo que existe en el medio. Desde islas que requieren dos vuelos y un catamarán hasta playas a las que se llega por carretera pavimentada.

Aquí le presentamos cinco destinos de playas que funcionan para Semana Santa, cada uno con su propio perfil: algunas requieren esfuerzo para llegar, otras son accesibles; algunas están llenas de turistas, otras permanecen relativamente vírgenes. La decisión depende de cuánto esté dispuesto a invertir en tiempo, dinero y logística.

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Providencia

Foto: Shutterstock – Larissa Chilanti

Esta isla de 17 km² pertenece al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y es la segunda más grande de todo el departamento. Para llegar, primero debe volar a San Andrés y luego tomar un vuelo de 15 minutos o embarcarse en un catamarán que tarda alrededor de 3 horas.

Aquí se encuentra el Parque Natural Old Providence, declarado Reserva de la Biósfera Sea Flower desde el año 2000 por la UNESCO, y es el destino ideal para actividades acuáticas como buceo y snorkel.

Puede empezar su recorrido en el Parque Nacional Natural Old Providence McBean Lagoon donde encontrará el arrecife de coral más extenso del país y la tercera barrera coral más larga del mundo. También vale la pena conocer Cayo Cangrejo y el Mirador el Pico, perfecto para hacer trekking.

Rincón del Mar

Foto: Shutterstock – Jhampier Giron M

Rincón del Mar es un pueblo del municipio de San Onofre, Sucre. Se llega por vía terrestre desde Cartagena, Sincelejo, Tolú o Coveñas, o tomando un avión a Cartagena y luego siguiendo en carretera o lancha.

La playa es tranquila, de arena blanca y con un ambiente completamente local. No hay grandes complejos turísticos ni resorts con todo incluido. Lo que hay es comida fresca preparada por locales: pesca del día sin mayores artificios que la sazón de quien la cocina. Pregunte por los tours a la Isla Cabruna (también llamada Isla de los Pájaros) para ver el atardecer con aves revoloteando alrededor.

Si tiene suerte, podrá nadar con plancton bioluminiscente. Este fenómeno natural tiene épocas específicas, así que asegúrese de preguntar cuándo es la mejor temporada antes de planificar el viaje.

Archipiélago de San Bernardo

Foto: Shutterstock- lemaret pierrick

Ubicado en el golfo de Morrosquillo, el archipiélago de San Bernardo es un conjunto de 10 islas que pertenecen al departamento de Sucre: Boquerón, Palma, Panda, Mangle, Ceycén, Cabruna, Tintipán, Maravilla, Múcura y Santa Cruz del Islote.

Las más visitadas son Múcura y Tintipán, separadas apenas por 3 kilómetros que se recorren en 15 minutos de lancha. Múcura es conocida por su poco oleaje, lo que la hace ideal para kayak, natación y snorkel. Tintipán, por su parte, conserva un ambiente más virgen y menos desarrollado, con aguas cristalinas y gran biodiversidad marina que la convierten en el lugar perfecto para bucear entre arrecifes de coral. En algunas noches, ambas islas también podrá presenciar el fenómeno del plancton bioluminiscente, una experiencia que vale la pena preguntar sobre temporadas antes de reservar.

Pero quizás la parada más memorable del archipiélago sea Santa Cruz del Islote, la isla más densamente poblada del mundo. Se trata de una isla artificial de aproximadamente 1 hectárea de extensión donde viven más de 800 personas. La mayoría de tours por las islas de San Bernardo desde Tolú incluyen una parada aquí, permitiéndole conocer su historia, su escuela, su iglesia y observar de cerca cómo sus habitantes han logrado convivir en un espacio tan pequeño.

Capurganá

Foto: Shutterstock – Oscar Garces

Capurganá tiene una particularidad geográfica: se encuentra en el departamento del Chocó, en la región del Pacífico colombiano, pero su costa da al mar Caribe. Esta rareza crea una combinación única de aguas claras caribeñas, selva chocoana y pueblos costeros sin carreteras ni gran infraestructura. Es, literalmente, lo mejor de ambos mundos.

Es un destino que funciona especialmente bien para quienes buscan más que solo playa. Aquí puede combinar días de buceo y snorkel con caminatas cortas por la selva, o extender su recorrido hacia Sapzurro, La Coquerita, El Cielo y La Miel (ya en Panamá). Eso sí, llegar a Capurganá requiere planificación. Puede volar desde Medellín o combinar transporte terrestre y lancha desde Necoclí, pero en ambos casos necesitará coordinar horarios y conexiones.

Playa Mendihuaca

Foto: Shutterstock- Francisco J Ramos Gallego

Las playas de Mendihuaca se ubican en el departamento del Magdalena, aproximadamente a 45 minutos o 1 hora del Centro Histórico de Santa Marta sobre la Troncal del Caribe, en dirección a Palomino. Son conocidas por ser una zona tranquila de desembocadura del río Mendihuaca, cerca del Parque Tayrona.

Es ideal para viajeros que buscan exclusividad: menos gente, más espacio y un entorno rodeado de vegetación tropical. Las condiciones también son perfectas para surf. Río arriba del Mendihuaca están sus cascadas junto a piscinas naturales de agua fría. Y si quiere añadir más puntos a su itinerario, muy cerca está la entrada principal del Parque Tayrona, Ciudad Perdida y otras playas como las de Palomino a unos 45 minutos.

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