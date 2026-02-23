Logo de la revista Diners
Caída de la cascada de fuego
Foto: Revista Diners
febrero 23, 2026
Mundo Viajes

La Cascada de Fuego de Yosemite: todo lo que se debe saber para verlo este 2026

En febrero, Horsetail Fall se ilumina de rojo y naranja durante minutos si el sol, el caudal y el cielo coinciden; para 2026, será visible del 10 al 25.
POR:
Revista Diners

La Cascada de Fuego de Yosemite, de 2.030 pies de altura, es un fenómeno que ocurre en el valle del parque Nacional de Yosemite. En realidad, no hay fuego en la cascada, sino que, por una serie de condiciones naturales muy específicas en las que intervienen el agua de la nieve y el sol, se genera la impresión, por unos minutos, de que el agua se tiñe de tonos rojos intensos y naranjas.

El Parque Nacional de Yosemite se encuentra en California, Estados Unidos, y recorre el lado este de El Capitán, un imponente monolito de granito. El parque cautiva con sus más de 3000 kilómetros cuadrados de cascadas, valles profundos, secuoyas gigantes e increíbles picos de granito.

La caída de fuego de Yosemite comparte su nombre con una antigua tradición que se realizaba en el parque entre los años 1.862 y 1.968. En ese entonces, durante el espectáculo conocido como la “cascada de fuego” artificial, los trabajadores encendían una hoguera en lo alto de Glacier Point y, cada noche, arrojaban las brasas encendidas por el precipicio hacia el valle. Mientras tanto, los visitantes exclamaban: “¡Que se apague el fuego!”. Con el tiempo, el Servicio de Parques Nacionales puso fin a esta práctica. Años después, en 1.973, el fotógrafo Galen Rowell reveló la versión natural del fenómeno en Horsetail Fall, tal como se aprecia hoy.

Cascada de Fuego
Cascada de Fuego de Yosemite del Parque Nacional del Valle de Yosemite Foto: PolarIce Creations/Shutterstock

Este fenómeno ocurre solo durante unas pocas semanas en el mes de febrero, cuando el sol está en un ángulo perfecto y las condiciones meteorológicas son las indicadas. Para que el fenómeno del Firefall se manifieste en su máximo esplendor deben coincidir tres condiciones claves:

  1. La alineación precisa del sol. Solo durante unos días específicos de febrero el sol se posiciona en el ángulo exacto para iluminar directamente la pared de El Capitán y teñir de luz Horsetail Fall.
  2. Un caudal adecuado. Al tratarse de una cascada estacional, Horsetail Fall depende del deshielo. Si el invierno ha sido seco o excesivamente frío, el flujo puede no ser suficiente para producir el efecto.
  3. Un atardecer despejado. La presencia de nubes en el horizonte puede frustrar el espectáculo en segundos. Aunque haya agua y la alineación solar sea perfecta, si el cielo se cubre en el instante decisivo, la montaña no brillará como “en llamas”.

Esta combinación tan específica explica por qué muchos visitantes intentan presenciarlo durante varios días consecutivos, buscando aumentar sus posibilidades. Y si se da el caso y el fuego se asoma entre el agua de la cascada puede durar entre 5 a 10 minutos al atardecer.

¿La Cascada de Fuego de Yosemite se va a prender en el 2026?

Este año se va a poder ver la Cascada de Fuego entre el 10 y 25 de febrero sin reserva, a diferencia de los años anteriores. Sin embargo, todo depende de las condiciones mencionadas anteriormente. Por lo que se recomienda tener la disposición de estar más de un día para tener más posibilidades.

¿Dónde ver la Cascada de Fuego de Yosemite?

El lugar más recomendado es la zona cercana al El Capitán Picnic Area. Para llegar hasta ahí se debe aparcar en Yosemite Falls (al oeste del Yosemite Valley Lodge) y caminar unas 1,5 millas hasta la zona de observación. Cuando esté planificando su viaje para ver la cascada, recuerde reservar tiempo extra para la caminata, el tráfico y la búsqueda de estacionamiento.

Cascada de Fuego
Cascada de Fuego de Yosemite al atardecer, Parque Nacional Yosemite, CA. Foto: Engel Ching/ShutterStock

Consejos para ver la Cascada de Fuego de Yosemite

Existen algunos consejos para vivir una mejor experiencia en su visita a la Cascada de Fuego.

  1. La mejor recomendación es llegar a la cascada dos, tres o más horas antes del atardecer para encontrar un buen lugar, sin contar lo que se demore en el tráfico, aparcando y en la caminata.
  2. Recuerde que como va a tener una caminata de 1.5 millas es recomendable traer zapatos y ropa cómoda. Además de abrigada, ya que por las fechas las temperaturas descienden rápidamente tras la puesta de sol.
  3. Llevar linterna para el camino de vuelta.
  4. Considere quedarse varias noches para aumentar las posibilidades para visualizar este fenómeno.
  5. Reservar alojamiento con mucha antelación.
  6. Leer las restricciones que tiene el parque para la protección del ambiente, como: no alimentar ni acercarse a los animales salvajes, no cazar, no dejar basura, no recoger plantas, entre otras actividades ilegales que puede leer en este enlace oficial.

El fenómeno de la Cascada de Fuego de Yosemite se ha consolidado como uno de los parques más visitados de Estados Unidos, por lo que se recomienda ir con una buena actitud, respeto y amabilidad para que todos puedan vivir una buena experiencia.

