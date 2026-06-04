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junio 4, 2026
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La playlist de Ana Torroja: de Rosalía a Aretha Franklin

La artista española se presentará el próximo 5 de junio en el teatro Jorge Eliécer Gaitán, en el marco de su gira “Se ha acabado el show”. En conversación con Diners, reveló cuáles son los artistas que escucha sin parar en su playlist personal.
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Entre el soul clásico, la electrónica envolvente y las nuevas voces del pop latino, la playlist de Ana Torroja revela una mezcla tan ecléctica como sofisticada. Estas son las canciones y artistas que acompañan por estos días a una de las voces más icónicas de la música en español.

Ana torroja
Retrato de la artista Ana Torroja. Foto: cortesía de la artista

Ca7riel & Paco Amoroso

Mis playlists son bastante variadas e incluso tengo una lista específica de música latina. Aquí escucho al dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso porque soy muy fan de su trabajo musical.

Esteman

Conocí a este artista colombiano hace un par de años, cuando  escuché varias cosas de él, y me gustó su originalidad a la hora de crear melodías. Él escribe sin utilizar ningún instrumento, solamente su voz y las cosas que le van apareciendo en la cabeza. Ahora está con su álbum Amorío, junto con la argentina Daniela Spalla.

Rosalía

Por estos días he estado escuchando Lux, el cuarto álbum de estudio de esta cantante española, y lo único que puedo decirles es que esta mujer es de otro planeta.

(Le puede interesar: Ana Torroja: «Ha sido terapeútico escribir estas canciones»)

Rüfüs du Sol

Hace poco estuve en Miami, en un concierto de este grupo de dance alternativo, originario de Australia e integrado por Tyrone Lindqvist, Jon George y James Hunt, y me pareció espectacular. Es un viaje. Soy muy fan de la música electrónica y la escucho más en el gimnasio, pues siento que me da un poquito de boost.

Aretha Franklin

Me gusta mucho el soul y, de hecho, suelo escucharlo bastante; en especial, me encanta oír a la que ha sido considerada la reina de este género, la estadounidense Aretha Franklin, famosa por canciones como I say a little prayer, Respect, Until you come back to me o I knew you were waiting for me (a dúo con George Michael).

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